¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°: ÎÏ¤Î»ØÎØ¡Ù¥·¡¼¥º¥ó3¡¢À½ºî·èÄê¡ÚPrime Video¡Û
¡¡Amazon¥×¥é¥¤¥à²ñ°÷¸þ¤±¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPrime Video¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°: ÎÏ¤Î»ØÎØ¡Ù¤Î¥·¡¼¥º¥ó3¤ÎÀ½ºî¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó3¤Ï¸½ºß¡¢À½ºî½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ç¡¢º£½Õ¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Î¿·¤¿¤ÊÀ½ºîµòÅÀ¤È¤Ê¤ë±Ñ¹ñ¤Î¥·¥§¥Ñ¡¼¥È¥ó¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤Æ»£±Æ¤ò³«»Ï¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥·¡¼¥º¥ó3¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ÆÆÄ¿Ø
¡¡ËÜºî¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤ÏPrime Video»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç1²¯£·ÀéËü¿Í¤â¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶Âçºî¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó1¤È2¤Ç¶¦Æ±À½ºîÁí»Ø´ø¤ÈÊ£¿ô¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¥í¥à¡Ê¡Ø¥¶¡¦¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¡§¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥Ã¥¯¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡Ù¡¢¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡Ë¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤Ç¤ÏÀ½ºîÁí»Ø´ø¤È´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÉüµ¢¡£¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¿ô¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥µ¥Ê¡¼¡¦¥Ï¥à¥ê¡Ê¡Ø¥Û¥¤¡¼¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¡Ë¤¬Â³Åê¡£¡Ø¥¶¡¦¥Ü¡¼¥¤¥º¡Ù¡¢¡Ø¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡¦¥Ç¥Ã¥É¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥·¥å¥ô¥¡¥ë¥Ä¤¬´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ½é»²²Ã¡£¤½¤ì¤¾¤ìÊ£¿ô¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó3¤òÎ¨¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼·óÀ½ºîÁí»Ø´ø¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤J¡¦D¡¦¥Ú¥¤¥ó¤È¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¡£¤µ¤é¤ËÀ½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼¡Ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯ BEYOND¡Ù¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥É¥Ö¥ë¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥Ï¥¼¥ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢À½ºîÁí»Ø´ø·ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¥í¥à¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ú¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¡¼¤¬»²²Ã¡£¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¥¢¥ê¡¼¡¦¥ª¥ê¥¢¥ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥ê¡¼¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥¡¼¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Æ¥ì¥ÓÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ô¥¡¡¼¥Î¥ó¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°: ÎÏ¤Î»ØÎØ¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤¬À½ºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÂ³°¤ì¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï»ä¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¡¢¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ãæ¤Ä¹ñ¤ò·Áºî¤Ã¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊÊª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¤³¤ÎÁÔÂç¤ÊÎ¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥·¡¼¥º¥ó3¤ò¼ê³Ý¤±¤ë´ÆÆÄ¿Ø
¡¡ËÜºî¤Î¥·¡¼¥º¥ó1¤ÏPrime Video»Ë¾åºÇÂç¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤Ë¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¤ÏºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿Â³ÊÔ¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¤³¦Ãæ¤Ç1²¯£·ÀéËü¿Í¤â¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¶Âçºî¡£
¡¡¥·¡¼¥º¥ó3¤òÎ¨¤¤¤ë¥·¥ç¡¼¥é¥ó¥Ê¡¼·óÀ½ºîÁí»Ø´ø¤ÏÁ°¥·¡¼¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤J¡¦D¡¦¥Ú¥¤¥ó¤È¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Þ¥Ã¥±¥¤¡£¤µ¤é¤ËÀ½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ¥ê¥ó¥¸¡¼¡¦¥¦¥§¥Ð¡¼¡Ê¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥È¥ì¥Ã¥¯ BEYOND¡Ù¡Ë¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥É¥Ö¥ë¡¢¥±¥¤¥È¡¦¥Ï¥¼¥ë¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¡¢À½ºîÁí»Ø´ø·ó´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥¹¥È¥í¥à¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥Þ¥·¥å¡¼¡¦¥Ú¥ó¥ê¡¼¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¡¼¤¬»²²Ã¡£¶¦Æ±¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¥¢¥ê¡¼¡¦¥ª¥ê¥¢¥ê¡¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥ê¡¼¡¢¥Æ¥£¥à¡¦¥¡¼¥ó¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡¡Amazon MGM¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¥Æ¥ì¥ÓÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ô¥¡¡¼¥Î¥ó¡¦¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤Ï¡¢¡Ö¡Ø¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥ê¥ó¥°: ÎÏ¤Î»ØÎØ¡Ù¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¡¼¥º¥ó3¤¬À½ºî¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Á¡¼¥à¤Ïº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÂ³°¤ì¤¿¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï»ä¤¿¤Á¤òÌ¥Î»¤·¡¢¿´¤ò¤ï¤·¤Å¤«¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Ãæ¤Ä¹ñ¤ò·Áºî¤Ã¤¿ÅÁÀâÅª¤ÊÊª¸ì¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë¤³¤ÎÁÔÂç¤ÊÎ¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£