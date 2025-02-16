¿ûÌîÃÒÇ·¡¢Æ±Î½¤Î¿´¤Ä¤«¤ó¤À°ì¸À¡¡35ºÐ¤ÇMLBÄ©Àï¡ÖËèÆü´¶¼Õ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×
¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Î±Æ¶Á¤Ç2ÆüÃÙ¤ì¤Ç¥¥ã¥ó¥×¹çÎ®¡ÖºòÆü¤ÎÌë¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¿ûÌîÃÒÇ·Åê¼ê¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥Õ¥í¥ê¥À½£¥µ¥é¥½¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥ó¥×¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¡£½¢Ï«¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Î´Ø·¸¤Ç13Æü¤Î¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë¤Ï´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Á¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤È¤³¤ÎÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆºòÆü¤ÎÌë¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤ä¤Ã¤È»Ï¤Þ¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¡£»þº¹¥Ü¥±¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¤¤¤¤»þ´Ö¤ò²á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥Û¥Ã¤È¤·¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¹Ò¶õµ¡¤ÇÅìµþ¤«¤é¥À¥é¥¹·ÐÍ³¤Ç¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¿¥ó¥Ñ¤ËÅþÃå¸å¡¢¼Ö¤ÇÆî²¼¤·¡¢Á°ÆüÍ¼Êý¤Ë¥µ¥é¥½¥¿¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¼óÇ¾¿Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ç¤³¤ÎÆü¤ÏÊÌ¥á¥Ë¥å¡¼¤ÇÄ´À°¡£ºòÈÕ¤Ï½½Ê¬¤Ê¿çÌ²¤¬¼è¤ì¤º¤Ë»þº¹¥Ü¥±¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎT¥·¥ã¥Ä¤ÈÃ»¥Ñ¥ó»Ñ¤Ç¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ä±óÅê¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÇÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤Ç2¤«·î¤Û¤É¼«¼ç¥È¥ì¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ë¤â5¡¢6²óÆþ¤Ã¤ÆÅêµåÎý½¬¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¤¤Ã¤Á¤ê¤È»Å¾å¤²¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢º£Æü¤ÈÌÀÆü¤¯¤é¤¤¤Ï¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¼¡¤ÎÆü¤¯¤é¤¤¤«¤é¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇÅê¤²¤ë¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ç¤é¤ºÄ´À°¤¹¤ë°Õ¸þ¡£¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ø¤ÎÅ¬±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Öº£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤ë¡£¤¢¤È¤Ï´Ä¶¤ä¤³¤Ã¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤â½ç±þ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÈÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Îý½¬Á°¤Ë¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥É´ÆÆÄ¤«¤é¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤ÎÎØ¤ÎÃæ¤Ë¾·¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥È¥â¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¥Ã¥¯¥Í¡¼¥à¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£¼«¿È¤âÄÌÌõ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖLet¡Çs Go Win a Championship¡ª¡ÊÍ¥¾¡¤·¤è¤¦¡ª¡Ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Âç¤¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤¤¿¡£ÁáÂ®¡¢°ì¸À¤Ç¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¤â¤³¤ÎÈ¯¸À¤Î°Õ¿Þ¤òÌä¤ï¤ì¡¢¡Ö¡Ê¥ª¥Õ¤Ë¡ËºÇ½é¤Ë¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤ÈÌÌÃÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÌÜÉ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÌÜÉ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤Ã¤¿¡£¥Ï¥¤¥É´ÆÆÄ¤â¡ÖÈà¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤³¤³¤ËÍè¤¿¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿´¹½¤¨¤À¤·¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2020Ç¯¤Ë¤â¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¼Â¸½¤»¤º¤Ëµð¿Í¤Ë»ÄÎ±¤·¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¡ÖÊ·°Ïµ¤¤Ï¡©¡¡ºÇ¹â¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤ÏÆüËÜ¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤Ç¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ËËèÆü´¶¼Õ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤¤¡×¡£´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Ê¤¬¤é¡¢35ºÐ¤Î¿·¿Í¤Ï¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë