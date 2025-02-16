¤Ê¤¼ÉÙÍµÁØ¤Ïº£¡¢¡ÈÆüËÜ³ô¡É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ú¸µ¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¾Ú·ô¥Þ¥ó¤¬²òÀâ¡Û
¶áÇ¯¡¢S&P500¤äÁ´À¤³¦³ô¼°¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÉÙÍµÁØ¤Î´Ö¤Ç¡Öº£¤³¤½ÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÂÎ¤Ê¤¼¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ïº£¡¢ÆüËÜ³ô¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÅÄÃæ·Ì»á¤ÎÃø½ñ¡Ø²¯¤Þ¤Ç¤Î¿Í ²¯¤«¤é¤Î¿Í ¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¶ÐÂ³17Ç¯¤ÎÅê»ñ²È¤¬ÌÀ¤«¤¹¡ÖÃû¿Í¡×¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡Ë¤è¤ê°ìÉôÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÙÍµÁØ¤¬¤¢¤¨¤Æº£¡¢ÆüËÜ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¹¤ëÍýÍ³
¿Íµ¤¤ÎÅê»ñ¤È¤·¤ÆS¡õP500¤ä¥ª¥ë¥«¥ó¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÁ°½Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ°Ê³°¤ÎÅê»ñ¡¢¤È¤¯¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç½çÄ´¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤è¤¦¡×¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î³ô¼°¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¤ò¤·¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤¬¤¢¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢ÆüËÜ¤À¤Ã¤Æº£¡¢ÌÌÇò¤¤¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤È¤¤¤¦ÉÙÍµÁØ¤¿¤Á¤Î°Õ¸«¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î³ô¼°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï20Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¹¤¤ËÏÊ¤êÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¡Ö¤À¤«¤éº£¤³¤½S¡õP500¡¦¥ª¥ë¥«¥óÅê»ñ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤¤Êý¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÆüËÜ¤Î³ô¼°¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ï¡Ö°Â¤¤¡×¾õÂÖ¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢´ë¶È¤¬³ô²Á¤ä³ô¼ç¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤ò¤ª¤³¤Ê¤ï¤º¡¢Æ©ÌÀ¤Ê¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤¬µ¡Ç½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢´ë¶È¤¬´ë¶È¤Î³ô¤ò»ý¤Á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤é¤Ê¤¤¡¢ËÜ¶È¤ËÌµ´Ø·¸¤ÊÉÔÆ°»º¤Ê¤É¤Î»ñ»º¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞÇä¤é¤Ê¤¤¤¿¤á»ñ»º¸úÎ¨¡¦»ñËÜ¸úÎ¨¤¬°¤¤¡Ê½ê°âPBRÌäÂê¡Ë¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢½ô³°¹ñ¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÆ©ÌÀÀ¤ä·òÁ´À¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌäÂê»ë¤·¤Æ¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤è¤ë¡Ö¡Ø»ñËÜ¥³¥¹¥È¤ä³ô²Á¤ò°Õ¼±¤·¤¿·Ð±Ä¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿ÂÐ±þ¡Ù¡×¤Ê¤É¤ò¤Ï¤¸¤á¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÙÍµÁØ¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÏÀÄ´
Åê»ñ¤ÏÁêÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖS¡õP500¤ä¥ª¥ë¥«¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Öº£¤â·òÁ´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸åÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ê³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¡Ë²ÄÇ½À¡×¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡Öº£¤¬°µÅÝÅª¤Ë°Â¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾õ¶·¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤ë¡Ê³ô²Á¤¬¾å¤¬¤ë¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢¼´¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«³ô¤ÎÀ®Ä¹À¤ÏÈÝÄê¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ³ô¤¬º£¤Ï³ä°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÎ¾ÎØ¤ÇÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
1¡¥À®Ä¹Åê»ñ¡¢¥°¥í¡¼¥¹Åê»ñ¤ò¤»¤è
2¡¥³ä°ÂÅê»ñ¡¢¥Ð¥ê¥å¡¼Åê»ñ¤ò¤»¤è
ÉÙÍµÁØ¤Ï¤³¤ì¤é¤Î2¤Ä¤ÎÏÀÄ´¤Î¤É¤Á¤é¤«¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Î¾Êý¤ò¤È¤ê¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤«¤éÀ®Ä¹¤¬¸«¹þ¤á¤ë³ô¤âÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤·¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ªÇã¤¤ÆÀ¤Ê¤é¤½¤Á¤é¤Î³ô¤âÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÍ¼«¿È¡¢ÆüËÜ³ô¤âÀµ¤·¤¯ÌÜÍø¤¤ò¤¹¤ì¤ÐÌÙ¤±¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ÏÁê±þ¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤È¤·¤Æ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î¤³¤È¤òÊÙ¶¯¤·¡¢·Ð¸³ÃÍ¤ä¼êÏÓ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤¤Ê¤ê³°¹ñ³ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸À¸ì¤ä¥ë¡¼¥ë¡¢Ê¸²½¤äÉ÷ÅÚ¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜ¤È¤¤¤¦¹ñ¤Î³ô¼°Åê»ñ¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥×¥íÅê»ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¸ÁÛ¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¯
³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤è¤¯¤¢¤ë¸í²ò¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¤Ç¤µ¤¨·ÑÂ³¤·¤ÆÍø±×¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢°ìÈÌ¿Í¤¬¾¡¤Æ¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¸í²ò¤ò²ò¤¯¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¤È¸Ä¿Í¤ÎÅê»ñ¤ÎÂ°À¤Î°ã¤¤¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤º¡¢¥×¥í¤È¸Ä¿Í¤Ç¤ÏÆ°¤«¤¹¤ª¶â¤ÎÂç¤¤µ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬1Ëü±ß¤ò10Ëü±ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÆñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë·Ð¸³ÃÍ¤Î¹â¤¤¥×¥í¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â1,000²¯±ß¤ò1Ãû±ß¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤È¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¥×¥íÅê»ñ¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î2¤Ä¤ÎÀ©Ìó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢1,000²¯±ß¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥í¤Ï¡¢¡Ö»þ²ÁÁí³Û100²¯±ß¤ÎÌÃÊÁ¤òÇã¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¡¢Åê»ñµ¬ÌÏ¤¬¾®¤µ¤¹¤®¤Æ¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤ÎÌÃÊÁ¤òÇäÇã¤¹¤ëºÝ¤Ë¡¢¤½¤ÎÇäÇã¤½¤Î¤â¤Î¤Ç³ô²Á¤òÍð¹â²¼¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ñ¼Ò¤Î³ô¼°¤Î1¡ó¤Ç¤âÇä¤êÇã¤¤¤¹¤ë¤È¡¢³ô²Á¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È»þ²ÁÁí³Û100²¯±ß¤Î²ñ¼Ò¤Î1¡ó¡¢1²¯±ß¤¬¤½¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¼è°ú¤Ç¤¤ë¾å¸Â¤Ç¤¹¡£1,000²¯±ß¤ò±¿ÍÑ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢1,000¼Ò¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤ÏÈó¸½¼ÂÅª¤Ç¤¹¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡¢¤¤¤Á¤¤¤ÁºÙ¤«¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á1,000²¯±ß¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï¡¢Áê±þ¤ËÂç¤¤Ê´ë¶È¤Î³ô¤òÇã¤ï¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ´¶¤ÎÂç´ë¶È¤Î³ô¤Ï¤è¤¯¤â°¤¯¤â°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤ëÄøÅÙÌÜÍø¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Åê»ñ²È¤¬¡¢Ãæ¾®·¿³ô¤òÅê»ñÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¤¬»²Æþ¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ç¤¹¡£
Åê»ñ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÀ©Ìó¤¬¤«¤«¤ë¥×¥í¤ÎÅê»ñ
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥×¥í¤¬¥Õ¥¡¥ó¥É±¿ÍÑÌÜÅª¤ÇÍÂ¤«¤Ã¤¿1,000²¯¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤ÎÍýÍ³¤Ç±¿ÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶ìÏ«¤·¤Æ½¸¤á¤¿¤ª¶â¤ò¡¢¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤Ê¤¤¡×¡Öº£¤Ïµ¡¤òÂÔ¤Ä¤Ù¤¡×¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¸À¤¤Ìõ¤Ç²¿¤Ë¤âÅê»ñ¤»¤º±¿ÍÑ¤·¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ë¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖËÜÅö¤Ë¡×¼«¿®¤ò¤â¤Ã¤ÆÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ°Ê³°¤Ë¤â¡¢¤ä¤ä¾Ã¶ËÅª¤À¤¬Åê»ñ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤ÌÃÊÁ¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦Åê»ñ¤ÏÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª¤Î¤º¤È¥ê¥¿¡¼¥ó¤â¸ÂÄêÅª¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©Ìó¤¬¤«¤«¤Ã¤¿Åê»ñ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤¬¶ÌÀÐº®¸ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥×¥íÅê»ñ¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ ·Ì
Åê»ñ²È