µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¡È¿©»ö²ñ¡ÉÅê¹Æ¤Ë¥Í¥Ã¥È¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡ª¡×¡¡°æ¾å¾°Ìï¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¡¢À¾²¬¹ä¤é°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È½¸·ë
¡¡½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤Ç¸ÞÎØ3Âç²ñÏ¢Â³¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬¡¢16Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ìÎ®¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¡È¿©»ö²ñ¡É¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û°æ¾å¾°Ìï¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¡¢À¾²¬¹ä¤é¡ª¡¡µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬Êó¹ð¤·¤¿¡É¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¿©»ö²ñ¡É¤ÎÌÏÍÍ
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤È¤«¸ºÎÌÊýË¡¤È¤«¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¿¤é¡Øº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡ª¤á¤Á¤ã½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É²¶¤é²ñ¤¦¤Î2²óÌÜ¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡¡¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¡°ÊÁ°¡¢°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¶¦±é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¡£
¡¡°æ¾å¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¿©»ö²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸µ¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÇðÌÚÍÛ²ð¡¢¾¾°æÂçÊå¡¢ÂÀÅÄ¹¨²ð¡¢ÅÄÃæÈ»Ëá¡¢¸µ²£¹Ë¤Î¾È¥ÎÉÙ»Î¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÀ¾²¬¹ä¤é¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ä¥Ð¤¹¤®¡ª¡×¡ÖÁêËÐ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢Ìîµå¤Ë¤ª¤±¤ëÃÏµå¤ÎÊõ¤¬½¸·ë¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÀïÆ®ÎÏ¶¯¤¹¤®¤Æ¡¢¥¹¥«¥¦¥¿¡¼²õ¤ì¤Þ¤¹!!£÷¡×¡Ö¤¤¤¤¤Ê¤¡¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡ªºÇ¶¯Æ±»Î¤À¡×¡Ö¥á¥ó¥Ä¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¿¤ÁÀïÆ®ÎÏ¹â²á¤®¾Ð¡×¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤ÆÆóÅÙ¸«¡¡¤³¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤ì¤¿ËÍ¤ÏÂç¹¬±¿¡¡Ä¶µ®½Å¤Ê¼Ì¿¿¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û°æ¾å¾°Ìï¡¢¾È¥ÎÉÙ»Î¡¢À¾²¬¹ä¤é¡ª¡¡µÈÅÄº»ÊÝÎ¤¤¬Êó¹ð¤·¤¿¡É¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¿©»ö²ñ¡É¤ÎÌÏÍÍ
¡¡µÈÅÄ¤Ï¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼°æ¾å¾°ÌïÁª¼ê¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÊýË¡¤È¤«¸ºÎÌÊýË¡¤È¤«¡¡¤¤¤í¤¤¤í¤ªÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡¡½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤·¤Æ¤¿¤é¡Øº»ÊÝÎ¤¤µ¤ó¡ª¤á¤Á¤ã½é¤á¤Þ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤À¤·¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É²¶¤é²ñ¤¦¤Î2²óÌÜ¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ä¡¡¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¡°ÊÁ°¡¢°ì½ï¤ËÈÖÁÈ¶¦±é¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ä¡×¤ÈÅê¹Æ¡£