¡ã¥ï¥¿¥·¤ÎÊì¤ÏÈó¾ï¼±¡äÍ¥¤·¤¤É×¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¡ÖÀä±ï³Ð¸ç¤Ç¥Ó¥·¥Ã¤È¸À¤¦¡ª¡×·è°Õ¡ÚÂè3ÏÃ¤Þ¤ó¤¬¡Û
»ä¤Ï¥¢¥¹¥«¡£µÁÉã¤ËÌóÂ«¤·¤¿ÄÌ¤êÊì¤ËÅÅÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ß¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Êì¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°¤Ó¤ì¤ëÍÍ»Ò¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÎÉ¤«¤ì¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤È¤É¤³¤«ÆÀ°Õ¤²¡£É¬»à¤ËÍ¡¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é»ä¤Î°Õ¸«¤¬Ê¹¤Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡Ö»ä¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈµÕ¾å¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÄÌÏÃ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½ª¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¸µ¡¹Êì¤Î¤³¤È¤ÏÈó¾ï¼±¤Ê¿Í¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤³¤Þ¤Ç¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£Çº¤Þ¤·¤¤¤«¤®¤ê¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ïµ¢Âð¤·¤¿¥·¥å¥ó¤Ë¡¢º£Æü¤Î½ÐÍè»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥å¥ó¤Ï¡¢»ä¤ÎÏÃ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¼±¤ÊÊì¤¬¥·¥å¥ó¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤·¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤Æ¤â°¤Ó¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²¿¤¬°¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Î¿Æ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
»×¤¤ÊÖ¤»¤ÐÀÎ¤«¤é¡¢Êì¤Ï»ä¤¬½ý¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¿µ¤¤ÇÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤é¡©¡×¡ÖÉþ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¥À¥µ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤è¤¯¥±¥ó¥«¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥·¥å¥ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤Þ¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥å¥ó¤Ë¡Ö¥¢¥¹¥«¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¼Õ¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¡¢»ä¤Ï¾¯¤·µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤ÇÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢Âð¤·¤¿¥·¥å¥ó¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥·¥å¥ó¤Ï»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤À¤«¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Êì¤Îº£²ó¤Î¹ÔÆ°¤ÏÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÏÃ¤¬Ê¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Èó¾ï¼±¤Ê¤³¤È¤À¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤¬ÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤âÊì¤ËºÆÅÙÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È
¥·¥å¥ó¤Ï¡¢»ä¤ÎÏÃ¤òÎäÀÅ¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èó¾ï¼±¤ÊÊì¤¬¥·¥å¥ó¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¡¢ÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤·¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Ìä¤¤µÍ¤á¤Æ¤â°¤Ó¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢²¿¤¬°¤¤¤Î¤«¤â¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡Ä¡Ä¡£¼«Ê¬¤Î¿Æ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ËÜÅö¤Ë¾ð¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
»×¤¤ÊÖ¤»¤ÐÀÎ¤«¤é¡¢Êì¤Ï»ä¤¬½ý¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤òÊ¿µ¤¤ÇÅê¤²¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤·¤¿¤é¡©¡×¡ÖÉþ¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¥À¥µ¤¹¤®¡×¤Ê¤É¡¢¥Ç¥ê¥«¥·¡¼¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¸À¤ï¤ì¤Æ¤è¤¯¥±¥ó¥«¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
²ÈÂ²¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥·¥å¥ó¤ÎÎ¾¿Æ¤Ë¤Þ¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥å¥ó¤Ë¡Ö¥¢¥¹¥«¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¼Õ¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÍ¥¤·¤¯¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¡¢»ä¤Ï¾¯¤·µã¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êì¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡ª¡×¤Î°ìÅÀÄ¥¤ê¤ÇÆÍ¤Ã¤Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ¢Âð¤·¤¿¥·¥å¥ó¤Ë¤½¤ÎÏÃ¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥·¥å¥ó¤Ï»ä¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¡¢²¿¤À¤«¿´¶¯¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Êì¤Îº£²ó¤Î¹ÔÆ°¤ÏÅÙ¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÏÃ¤¬Ê¿¹ÔÀþ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Èó¾ï¼±¤Ê¤³¤È¤À¤È¤Á¤ã¤ó¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤â¤é¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤¬ÌÂÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¡ÖÀµ¤·¤¤¡×¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¡¢ÌÀÆü¤Ë¤Ç¤âÊì¤ËºÆÅÙÏ¢Íí¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¡¡µÓËÜ¡¦motte¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦³¤ÅÄ¤¢¤È