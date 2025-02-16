¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹ÃÆ¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿PSG¤¬¸ø¼°Àï5Ï¢¾¡¡ª¡Ú¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥ó¡Û
¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó(PSG)¤Ï15Æü¡¢¥ê¡¼¥°¡¦¥¢¥óÂè22Àá¤Ç¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1st¥ì¥°¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ÈÀï¤ò´°¾¡¤·¤¿PSG¤Ï¡¢¤½¤Î»î¹ç¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò6¿ÍÊÑ¹¹¡£¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ä¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¡¢¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¢GK¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤é¤ËÂå¤¨¤Æ¥¯¥ï¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡¢¥ê¥å¥«¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢GK¥µ¥Õ¥©¥Î¥Õ¤é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¥ê¡¼¥°Àï6»î¹ç¾¡Íø¤Î¤Ê¤¤10°Ì¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º(¾¡¤ÁÅÀ27)¤ËÂÐ¤·¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ëPSG¤Ï35Ê¬¤Ë·èÄêµ¡¡£º¸¥µ¥¤¥É¿¼¤¯¤Þ¤ÇÀÚ¤ê¹þ¤ó¤À¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤ÎÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¼ý¤á¤¿¥¯¥ï¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¤¬¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ø·Ò¤°¤È¡¢¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¢¡¼¥¯¼êÁ°¤Î¥Ù¥é¥¦¥É¤¬¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÁê¼êGK¤ËÃÆ¤«¤ì¤ë¤È¡¢±¦¥Ý¥¹¥È¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿PSG¤Ï¡¢¸åÈ¾¤â»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È52Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Î±¦CK¤ò¥Ñ¥Á¥ç¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
ÀèÀ©ÅÀ¤ÇÀª¤¤¤Å¤¯PSG¤Ï¡¢60Ê¬¤Ë¤â¥É¥¥¥¨¤¬±¦¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤È¡¢62Ê¬¤Ë¤ÏF¡¦¥ë¥¤¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ÇDF¤ÎÎ¢¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥³¥é¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤¿GK¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤ËÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿PSG¤¬¡¢¸ø¼°Àï5Ï¢¾¡¤Ç¥Ö¥ì¥¹¥È¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2nd¥ì¥°¤ËÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º 0-1 PSG
¡ÚPSG¡Û
¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹(¸å7)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥ß¥Ã¥É¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(CL)¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥§¡¼¥º¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ1st¥ì¥°¤Î¥Ö¥ì¥¹¥ÈÀï¤ò´°¾¡¤·¤¿PSG¤Ï¡¢¤½¤Î»î¹ç¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ò6¿ÍÊÑ¹¹¡£¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ä¥ô¥£¥Æ¥£¡¼¥Ë¥ã¡¢¥Þ¥ë¥¡¼¥Ë¥ç¥¹¡¢GK¥É¥ó¥Ê¥ë¥ó¥Þ¤é¤ËÂå¤¨¤Æ¥¯¥ï¥é¥Ä¥Ø¥ê¥¢¡¢¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¡¢¥ê¥å¥«¡¦¥¨¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¢GK¥µ¥Õ¥©¥Î¥Õ¤é¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡£
¥´¡¼¥ë¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤¿PSG¤Ï¡¢¸åÈ¾¤â»î¹ç¤Î¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È52Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤òÆ°¤«¤¹¡£¥¤¡¦¥¬¥ó¥¤¥ó¤Î±¦CK¤ò¥Ñ¥Á¥ç¤¬¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÃÆ¤«¤ì¤¿¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤¬¥´¡¼¥ë¤Ë²¡¤·¹þ¤ó¤À¡£
ÀèÀ©ÅÀ¤ÇÀª¤¤¤Å¤¯PSG¤Ï¡¢60Ê¬¤Ë¤â¥É¥¥¥¨¤¬±¦¥Ý¥¹¥ÈÄ¾·â¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤È¡¢62Ê¬¤Ë¤ÏF¡¦¥ë¥¤¥¹¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ÇDF¤ÎÎ¢¤òÁÀ¤Ã¤¿¥Ð¥ë¥³¥é¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢¥·¥å¡¼¥È¤ÏÈô¤Ó½Ð¤·¤¿GK¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤Ï¸ß¤¤¤ËÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤º¡£¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤¿PSG¤¬¡¢¸ø¼°Àï5Ï¢¾¡¤Ç¥Ö¥ì¥¹¥È¤È¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ2nd¥ì¥°¤ËÃÆ¤ß¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º 0-1 PSG
¡ÚPSG¡Û
¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹(¸å7)
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é