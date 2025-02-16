°ËÆ£»í¿¥»á¡ØBlack Box Diaries¡Ù¤¬ÆüËÜ·à¾ì¸ø³«¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡Ä¡Ö¸ø±×À¡×¤«¤é¡ÈËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ÎÌµÃÇ»ÈÍÑ¡É¤òÌä¤¦
¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦°ËÆ£»í¿¥»á¤¬´ÆÆÄ¤·¤¿¡ØBlack Box Diaries¡Ù¤¬ÊÆÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¥Î¥ß¥Íー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°Û¤ò¾§¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤«¤Ä¤ÆÈà½÷¤ÎÌ±»öºÛÈ½¤ò¶¦¤ËÆ®¤Ã¤¿ÊÛ¸î»Î¤¿¤Á¡£2024Ç¯10·î21Æü¤Ë²ñ¸«¤ò³«¤¡¢ÆâÍÆ¤Î½¤Àµ¤òµá¤á¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤«¤Ä¤Æ°ËÆ£»á¤È¤È¤â¤ËÌ±»öºÛÈ½¤ò¶¦¤ËÆ®¤Ã¤¿ÄÑÊÛ¸î»Î
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤Î½¤Àµ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¸ø±×¡×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢ÄÑ¹îÉ§ÊÛ¸î»Î¤ËºîÉÊ¤ÎÌäÂêÅÀ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡ÒÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡Ó
ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü»ÈÍÑ¤¬¡¢ÀË½ÎÏÈï³²¼Ô¤ÎµßºÑ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤«
¡ØBlack Box Diaries¡Ù¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡¦¥À¥¤¥¢¥êー¥º¡Ë¤Ë¤Ï¥Û¥Æ¥ë¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤ÈÀ¾×¢ÊÛ¸î»Î¡¢°ËÆ£»á¤Î´Ö¤Ç¡ÖºÛÈ½°Ê³°¤Ë¤Ï°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀÀÌó½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²èºîÉÊ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÏÊÌÅÓµöÂú¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥Û¥Æ¥ëÂ¦¤Ï¤³¤ì¤òµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
²Ã¤¨¤ÆËÜºî¤Ç¤Ï¡¢»³¸ý»á¤ÎÁÜºº¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÜºº°÷A¡¢°ËÆ£»á¤È»³¸ý»á¤ò¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤ÇÁ÷¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î²»À¼¤ä±ÇÁü¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸½ºß¡¢³¤³°¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤äÁÜºº°÷¤é¤Î´é¤ä¿ÈÂÎ¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯½èÍý¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀ¾×¢ÊÛ¸î»Î¤é¤Ï½¤Àµ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀË½ÎÏ¤Î¹ðÈ¯¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö»ö¼Ô¤é¤¬±Ç¤ëËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¥×¥é¥¹¤ËÆ¯¤¯¤Î¤«¡£¤½¤·¤ÆÀË½ÎÏÈï³²¼Ô¤ÎµßºÑ¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¸ø¶¦À¤ä¸ø±×À¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¸½ºß¡¢À¾×¢ÍÛ»Ò¡¦²Ã¾ëÀéÇÈÎ¾ÊÛ¸î»Î¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëÄÑ¹îÉ§ÊÛ¸î»Î¤Ë¾åµ¤ÎµÄÏÀ¤òÎ¨Ä¾¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö°ËÆ£»áÂ¦¤ÎÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢¡ØÀË½ÎÏ¤ÎÈï³²¼Ô¤ÎµßºÑ¡Ù¤È¤¤¤¦¸ø±×¤Î´ÑÅÀ¤«¤é¥Û¥Æ¥ë±ÇÁü¤ò±Ç²è¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÀµÅö²½¤µ¤ì¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µÄÏÀ¤¬ÁÆ¤¤¤Ç¤¹¡£Î±°Õ¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤Ï¡¢°ËÆ£»á¤ÏÀÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤¬ºÛÈ½¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¡¢Èï³²µßºÑ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ËÆ£»á¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ø¸ø±×¡ÙÂ¨¤ÁÈï³²µßºÑ¤Ï¼Â¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤³¤ÎÈï³²µßºÑ¤Ï¡¢¥Û¥Æ¥ë±ÇÁü¤¬ºÛÈ½½ê¤ËÄó½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¼Â¸½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬²¾¤Ë¡¢°ËÆ£»á¤ÎÈï³²µßºÑ¤¬ºÛÈ½¾åÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Û¥Æ¥ë±ÇÁü¤ò¼Ò²ñ¤Ë¸øÉ½¤·¤Æ¼«¿È¤ÎÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¤òÁÊ¤¨¤ëÉ¬Í×À¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ï°ËÆ£»á¤ÎÈï³²¤ÏºÛÈ½½ê¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤âÈ½·è¤Ç¤Ï¥Û¥Æ¥ë±ÇÁü¤Î¾ìÌÌ¤Î¤È¤ª¤ê¤Î¾Ü¤·¤¤»ö¼ÂÇ§Äê¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¥Û¥Æ¥ë±ÇÁü¤ò¼Ò²ñ¤Ë¸øÉ½¤·¼«¿È¤ÎÈï³²¤Î¼ÂÂÖ¤òÁÊ¤¨¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤Ê¤¤¤ËÅù¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÄÑÊÛ¸î»Î¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¤à¤·¤í¡ÖºÛÈ½°Ê³°¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀÌó½ñ¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤ò¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤âµöÂú¤òÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤Ãæ¡¢¸øÉ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¿¤È¤¨²Ã¹©¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤È¡ØºÛÈ½°Ê³°¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌóÂ«¤òÇË¤Ã¤Æ¸øÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢º£¸å¡¢¾ðÊó¸»¤Ï¾ðÊóÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë¸Â¤é¤º¡¢Â¾¤Î¥Û¥Æ¥ë¤â¡ÈÌóÂ«¤¬ÇË¤é¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¡É¤ò¹Í¤¨¤Æ¾ðÊóÄó¶¡¤òµñ¤à²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£ÀÈï³²¤È¤¤¤¦Èï³²Îà·¿¤Ï¡¢µÒ´Ñ¾Úµò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ë¤¯¤¤¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤Ï¶Ë¤á¤Æµ®½Å¤«¤Ä½ÅÍ×¤Ê¾Úµò¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾Úµò¤Î¼ý½¸¤ÎÅÓ¤¬Àä¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¡¢Èï³²µßºÑ¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¤½¤â¤½¤âºÛÈ½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ÎÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤É¤³¤Ë¥«¥á¥é¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬ËÉÈÈ¾å¤ÎÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤È¤Ê¤ê¤¦¤ë¤«¤é¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Î¾ì¹ç¡¢¸ÜµÒ¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤ò¼é¤ë¤³¤È¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¾ðÊó¤ò³°¤Ë½Ð¤·¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¤·¡¢½Ð¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¤½¤Î¤³¤È¤òÉ½¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¡ÖºÛÈ½°Ê³°¤Ë°ìÀÚ»ÈÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÀÌó¤¹¤ë¤Î¤â¤½¤¦¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë°ËÆ£»á¼«¿È¤Î¡Ö¸ø±×À¡×¤Ï²Ì¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½ºß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ì¤Íè¤ÎÀÈï³²¼ÔµßºÑ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¤³¤ì¤¬ÄÑÊÛ¸î»Î¤Î¼çÄ¥¤À¡£
¡Ö°ËÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Û¥Æ¥ë±ÇÁü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈï³²¤òµßºÑ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢º£²ó¤Î±Ç²è¤Ë¤è¤ê¡¢º£¸å¤ÎÈï³²¼ÔµßºÑ¤ÎÅÓ¤ò¤Õ¤µ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×
¡È¼èºà¸»¤ÎÈëÆ¿¡É¤È¤¤¤¦Å´Â§
°ËÆ£»á¤È»³¸ý»á¤ò¥Û¥Æ¥ë¤ËÁ÷¤Ã¤¿¥¿¥¯¥·ー¥É¥é¥¤¥Ðー¤ä¡¢ÁÜºº¾õ¶·¤òÆâ¡¹¤ËÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÜºº°÷A¤Î±ÇÁü¤¬ºîÉÊ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡Ö³¤³°¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤è¤ê¤â¸ø±×À¤¬¾¡¤ë¡×¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー½èÍý¤ò»Ü¤¹¤³¤È¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¹¤ë°Õ¸«¤¬ÊóÆ»¸å¤ËSNS¾å¤Ê¤É¤Ç¤âÂ¿¤¯»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤âÄÑÊÛ¸î»Î¤Ïµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡ÖÉ½¸½¤Î¼«Í³¤ò½Å¤ó¤¸¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¤òÎã¤Ëµó¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¦¥©ー¥¿ー¥²ー¥È»ö·ï¤Ç¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¥Ç¥£ー¥×¥¹¥íー¥È¤ÎÁÇÀ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ï¼èºà¸»¤ò¼é¤Ã¤Æ¥Ë¥¯¥½¥ó¤ÎÅðÄ°»ö·ï¤òË½¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿ôÇ¯Á°¤ËÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤¿±Ç²è¡ØSHE SAID¡¿¥·ー¡¦¥»¥Ã¥É ¤½¤ÎÌ¾¤òË½¤±¡Ù¤Ï¡¢¥ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥¤¥ó¤ÎÀ²Ã³²¤ò¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤¬Ë½¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥º¤Îµ¼Ô¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢Èï³²¤òÁÊ¤¨¤ëÅö»ö¼Ô¤¿¤Á¤¬¡Ø»ä¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢ÀäÂÐ¤ËÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢Åö»ö¼Ô¤«¤éÎ»²ò¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¼Â¤ËÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤½¤ì¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
»ö¼Â¤òË½¤³¤¦¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÏÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¿Í¸¢¤Ê¤É¼é¤ë¤â¤Î¤Ï¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²æ¡¹¤¬º£²ó¡¢°ËÆ£»á¤ËÍ×µá¤·¤Æ¤¤¤ë¡È¼èºà¸»¤ÎÈëÆ¿¡É¤È¤¤¤¦¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÅ´Â§¤Ï¼é¤Ã¤Æ¼èºà¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤è¤ê¤â¸ø±×À¤Î¤Û¤¦¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼Â¤ËÃê¾ÝÅª¤«¤Ä×ó°ÕÅª¤ÊµÄÏÀ¤Ç¤¹¡×
³¤³°¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØBlack Box Diaries¡Ù¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ÏºîÉÊ¤ÎËÁÆ¬¤«¤é»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Åö»ö¼Ô¤é¤Î¡¢Åö»þ¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¤¢¤ë¡£ºî¤ê¼ê¤È¤·¤Æ¡Ö»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö»³¸ý»á¤Ë¤è¤ëÀË½ÎÏ¤¬ºÛÈ½¤Ç¤¹¤Ç¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç±ÇÁü¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢±Ç²è¤òÈþÌ£¤·¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤Ï»ÈÍÑ¤¹¤ëÊÀ³²¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊÀ³²¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï»È¤¦¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£²æ¡¹¤Ï¤º¤Ã¤È¤½¤ì¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÄÑÊÛ¸î»Î¡Ë
ÄÑÊÛ¸î»Î¤ÏÀ¾×¢ÊÛ¸î»Î¡¢¤½¤·¤Æ³ÑÅÄÍ³µª»ÒÊÛ¸î»Î¤È¤È¤â¤Ë2·î20Æü¸áÁ°¡¢Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è¤ÎÆüËÜ³°¹ñÆÃÇÉ°÷¶¨²ñ¤Ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£°ËÆ£»á¤âÆ±Æü¸á¸å¡¢Æ±½ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ²ñ¸«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØBlack Box Diaries¡Ù¤Ï¡¢Âè97²óÊÆ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¤ÎÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Íー¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ë¾å½é¤ÎÆüËÜ¿Í´ÆÆÄ¥Î¥ß¥Íー¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿ËÜºî¤Ï¸½ºß¡Ö50°Ê¾å¤Î±Ç²èº×¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¡¢18¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦30°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç¤ÎÇÛµë¤¬·èÄê¡×¡Ê¥¹¥¿ー¥µ¥ó¥ºHPÆâ¡¢1·î23ÆüÉÕ¡ÖNEWS¡×¤è¤ê¡Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
#1 ¤Ï¤³¤Á¤é
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¹â¶¶¥æ¥