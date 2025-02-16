ÁÏÀß30¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬OB¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¡»°±ºÂÙÇ¯»á¤¬óÕÌÀ´ü¤Î²á·ã¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÈäÏª¡ÖËÍ¤À¤Ã¤¿¤éÉÓ¤òÅê¤²¤¿¤À¤í¤¦¡×
¡¡¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°³«ËëÀá¡¡Ê¡²¬0¡½1Çð¡Ê15Æü¡¢Ê¡²¬¡¦¥Ù¥¹¥ÈÅÅ´ï¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡ÁÏÀß30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿J1¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤¬»î¹çÁ°¤Ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÁ°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¹¾ì¤ÇOB7¿Í¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢1999¡Á2001Ç¯¤ËºßÀÒ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»°±ºÂÙÇ¯¤µ¤ó¤é¤¬¸½Ìò»þÂå¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»°±º¤µ¤ó¤Ï¡¢ºßÀÒÃæ¤Ë¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤Ç»Ô¸¶¡Ê¸½J2ÀéÍÕ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤ÆÇÔ¤ì¤¿»î¹ç¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤Ü¤³¤Ü¤³¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢¹µ¼¼¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÅê¤²¤é¤ì¤Æ¡£½¦¤Ã¤ÆÅê¤²ÊÖ¤½¤¦¤«¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢²æËý¤·¤¿¡×¤È²á·ã¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥é¥Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¡¢¤ä¤Ã¤µ¤ó¡Ê»°±º¡Ë¤Ë¼Õ¤ê¤¿¤¤¤«¤éÃæ±û¸ý¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÁêÃÌ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¡Ø¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢·¯¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£ËÍ¤À¤Ã¤¿¤éÉÓ¤òÅê¤²¤¿¤À¤í¤¦¡Ù¤È¼Õ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼¡´èÄ¥¤ë¤«¤é¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢ÀÎ¤Ï¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1996¡Á2001Ç¯¤ËºßÀÒ¤·¤¿¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î»³²¼Ë§µ±¤µ¤ó¤Ï¡Ö12Ê¬´Ö¤Ç¤É¤ì¤À¤±Áö¤ì¤ë¤«¤È¤¤¤¦Îý½¬¤Ç¡¢¤À¤¤¤¿¤¤3200¥á¡¼¥È¥ëÁö¤ì¤ÐÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¡£ËÍ¤ÏÃÙ¤¤¤Î¤Ç¤®¤ê¤®¤ê¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ËÍ¤è¤ê°ì²ó¤ê¾å¤Î¤ä¤Ã¤µ¤ó¤Ï4000¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾åÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡2004¡Á11Ç¯¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÅÄÃæÍ¤¾»¤µ¤ó¤Ï10Ç¯¤Î¥Û¡¼¥àÀéÍÕÀï¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£1¡½1¤Ç·Þ¤¨¤¿»î¹ç½ªÈ×¡¢°ð¸÷¤¬ÌÄ¤ëÃæ¡¢¾ë¸å¼÷¤¬µó¤²¤¿·è¾¡¥´¡¼¥ë¤¬¡Ö°ðºÊ¥·¥å¡¼¥È¡×¤È¤·¤ÆÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡Ê0¡½1¤«¤é¸åÈ¾¤Ë·è¤á¤¿¡Ë1ÅÀÌÜ¤ÏËÍ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¢¤½¤³¡Ê¾ë¸å¤Î¥·¥å¡¼¥È¡Ë¤Ð¤«¤ê¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤µ¤ì¤ë¤±¤É¡¢1ÅÀÌÜ¤¬¤Ê¤¤¤ÈµÕÅ¾¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ë¤ÏÀéÂåÈ¿ÅÄ½¼¤µ¤ó¡¢ÃæÂ¼ËÌÅÍ¤µ¤ó¡¢ÀÐÄÅÂç²ð¤µ¤ó¡¢ÅÄîµÁðÌ±¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤¿¡£