ÀÅ²¬¸©¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ£é£îÉÍ¾¾¤Ç£³£¹£·¿Í¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡Ä£³·î£¸Æü¸áÁ°£±£°»þÈ¾¤«¤é£Ä£á£é£é£ã£è£é¡½£Ô£Ö¤ÇÊüÁ÷Í½Äê
¡¡¡ÖÀÅ²¬¸©¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ£é£îÉÍ¾¾¡×¤¬£±£µÆü¡¢ÉÍ¾¾¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££´£·¥Á¡¼¥à¤¬£¸¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¡¢£´»î¹ç¤ò¾Ã²½¡£»²²Ã¤·¤¿£¶ºÐ°Ê²¼¤Î¤³¤É¤â¤¿¤Á£³£¹£·¿Í¤¬¡¢¸µµ¤¤è¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¡£¤³¤Î¤â¤è¤¦¤Ï¡¢£³·î£¸Æü¸áÁ°£±£°»þÈ¾¤«¤é£Ä£á£é£é£ã£è£é¡½£Ô£Ö¤ÇÊüÁ÷Í½Äê¡£
¡ö¡ö¡ö¡ö
¡¡¡»¡ÄÌ¤Íè¤Î¤Ê¤Ç¤·¤³¡©¡Ö£Ó£Å£Î£Á¡¥£Æ£Ã¡×ÀÖÁÈ¥Á¡¼¥à¤ÇÈÓ¾Â¤æ¤Å¤¤µ¤ó¡Ê£¶¡Ë¤È¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¡Ê£³¡Ë»ÐËå¤¬¡¢¤Ï¤Ä¤é¤Ä¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤¿¡£³«²ñ¼°Ãæ¤â¤º¤Ã¤ÈÂÎ¤òÌ©Ãå¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Û¤ÉÃç¤¬ÎÉ¤¤£²¿Í¡£¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¤ÆÆ°¤¯»Ð¤Î¤æ¤Å¤¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¡¢Ëå¤Ï¾ï¤Ë¹¶¤á¤Î»ÑÀª¤È¡¢¿¿µÕ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ï¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤è¤ê¤¦¤Þ¤¤¡×¤ÈÉé¤±¤º·ù¤¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢»Ð¤Ï¡Ö°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡¡»¡Ä³«²ñ¼°¤ÎÁª¼êÀëÀÀ¤òÉÍ¾¾¥Õ¥Ã¥È¥µ¥ë¥¯¥é¥Ö¡Ö£Ó£æ£é£ä£á¡×¤Î²Ö°æÍª¿¿¤µ¤ó¡Ê£¶¡Ë¤ÈÈÓÈøÈþ¶õ¤µ¤ó¡Ê£¶¡Ë¤¬¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂçÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿£±·î£³£±Æü¤«¤é³Ð¤¨»Ï¤á¤¿¼êÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Æ¡¢¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤º¡¢³Ú¤·¤¯¥Ü¡¼¥ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÆ²¡¹¤È¤·¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¡£Èþ¶õ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¸ý¤Ë¤·¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï¸ÀÍÕÄÌ¤ê¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡»¡Ä¥á¥Ã¥·¤¬Âç¹¥¤¡Ö£Ð£ï£ä£å£ò£Ã£Æ¥Ö¥ë¡¼¡×ÂÀÅÄÂç°Î¤µ¤ó¡Ê£¶¡Ë¤¬¡¢½éÀï¤Ç£²ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ½é¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£²È¤ò½Ð¤ëÁ°¤Ë¡Ö£±»î¹ç£±£°ÅÀ¥Ú¡¼¥¹¤Ç£´£°ÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Ï£·ÆÀÅÀ¤ÈÌÜÉ¸Ã£À®¤Ï¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖËþÂ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¡×¤Ë¸þ¤±¡¢Æ´¤ì¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÉð´ï¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤òËá¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡¡¡»¡Ä¡Ö²ÄÈþ£Ó£Ó£Ó¡×ÎëÌÚ¾ù¼¡Ïº¤µ¤ó¡Ê£¶¡Ë¤¬¡¢°µ´¬¤Î¥´¡¼¥ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡££²»î¹çÌÜ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÁ´£µÆÀÅÀ¤ò£±¿Í¤Ç·è¤á¤¿¡£¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤¹ÅÙ¤Ë¡¢¼«¿Ø¥´¡¼¥ëÉÕ¶á¤Þ¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤Ê¤¬¤é¶î¤±¤Þ¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¡£¼«¤é¤¬¹Í°Æ¤·¤¿Æ°ºî¤ÎÂ¾¤Ë¤Ï¡¢¥á¥Ã¥·¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤â¤Î¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¡ËÈäÏª¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤¬¤Ï¤¸¤±¤¿¡£