¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡¡¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¾®ÎÓÎÍÐÒ¡¡ÃÏ¸µ¡¦»¥ËÚ¤Ç£×ÇÕº£µ¨½éÍ¥¾¡
¡þ¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»ÒWÇÕ¸Ä¿Í22Àï(15Æü¡¢»¥ËÚ¡¦ÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì)
ËÌµþ¸ÞÎØ¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¶â¥á¥À¥ë¤Î¾®ÎÓÎÍÐÒÁª¼ê¤¬¡¢ÃÏ¸µ¡¦»¥ËÚ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿WÇÕ¤Ë¤¬¤¤Àû¡£¥Ó¥Ã¥°¥¸¥ã¥ó¥×¤ò2ËÜ¤½¤í¤¨¡¢º£µ¨½éÍ¥¾¡¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç2ÅÙ¤ÎWÇÕ¸Ä¿ÍÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÆüËÜÁª¼êÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÄÌ»»32¾¡¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¾®ÎÓÁª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¡¢Í¥¾¡¤Ï¤ª¤í¤«É½¾´Âæ¤Ë¤¹¤éÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î´íµ¡´¶¤«¤é¡¢º£Ç¯1·îÃæ½Ü¤Ë¤ÏWÇÕ¤Î»î¹ç¤ò¥¹¥¥Ã¥×¡Ê·ç¾ì¡Ë¡£ÃÏ¸µ¡¦»¥ËÚ¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢Ä´À°¤ËÅö¤Æ¤Æ¤¤¤¿¾®ÎÓÁª¼ê¡£¡Öµ¤»ý¤ÁÅª¤Ë¤â¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÎÄ´À°¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¡¦»¥ËÚ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿º£Âç²ñ¡¢É÷¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ä¾Á°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÈô¤Ð¤º¡¢¤Ö¤Ã¤Ä¤±ËÜÈÖ¡£
¥¸¥ã¥ó¥×¤ËÉÔÍø¤ÊÄÉ¤¤É÷¤Î¤Ê¤«¡¢1²óÌÜ¤Ë¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¤ÈÆ±¤¸137m¤òÈô¤ó¤Ç¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ä¤È¡¢2²óÌÜ¤â136.5m¤È¥Ò¥ë¥µ¥¤¥º¤ËÇ÷¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
2²óÌÜ¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ÎÈô·¿ÅÀ¤Ï¿³È½Á´°÷¤¬19.5ÅÀ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Ê¤É¡¢Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î58.5ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2°Ì¤ËÌó20ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤ë¹ç·×286.4ÅÀ¤Ç°µ¾¡¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÉü³è¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¡¢¡Ö¾¡¤Æ¤Æ¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¾®ÎÓÁª¼ê¡£¡Ö¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤Ï¡¢É½¾´Âæ±ó¤¤¤Ê¤È¾Ç¤ê¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Öº£µ¨¤ÏÆÃ¤ËÉ½¾´Âæ¤Ê¤·¤Ç¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê±þ±ç¤ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÊý¤¬¤¤¤ëÁ°¤ÇÍ¥¾¡¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¼«¿®¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í¥¾¡¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¤Î¡ËÍ½´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Àè¡¹½µ¤°¤é¤¤¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¤ÇÂ¿¾¯¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍâÆü¤Î¸Ä¿ÍÂè23Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥Ò¥ë¥µ¥¤¥ºÄ¶¤¨¤ò2ËÜ¤½¤í¤¨¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£