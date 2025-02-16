¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¤À¤ó¤À¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¡ÄÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¡×¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä´é½Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤¬16Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¡¦¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬½ù¡¹¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥¥å¡¼¥È¤ÊÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ôËç¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡È¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¡É´é¤ò½Ð¤·¡Ä¤À¤ó¤À¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó
¡¡ÂçÃ«¤ÏÌÜ¤Î³¨Ê¸»ú¤ò3¤ÄÊÂ¤Ù¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò3ËçÅê¹Æ¡£1¡¦2ËçÌÜ¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î²¼¤«¤é¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤·¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤À¤ó¤À¤ó¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¡£3ËçÌÜ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥½¥Õ¥¡¤Ë¾è¤ê¡¢¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥³¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë£÷£÷¡×¡Öº£Æü¤âÑÛ¡¹¤·¤¯¤Ã¤Æ²Ä°¦¤£¡¼¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡¡°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿¿´é¡£ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¾è¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¶á¤Å¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¸¤µ¡×¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä´é½Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¡ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×
¡Ú¼Ì¿¿Ê£¿ôËç¡Û¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡È¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê¡É´é¤ò½Ð¤·¡Ä¤À¤ó¤À¤ó¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¥Ç¥³¥Ô¥ó
¡¡ÂçÃ«¤ÏÌÜ¤Î³¨Ê¸»ú¤ò3¤ÄÊÂ¤Ù¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤ò3ËçÅê¹Æ¡£1¡¦2ËçÌÜ¤Ï¥½¥Õ¥¡¤Î²¼¤«¤é¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¤Ò¤ç¤Ã¤³¤ê´é¤ò½Ð¤·¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤¦¤«¤¬¤¤¤Ê¤¬¤é¤À¤ó¤À¤ó¤Èµ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤ë¡£3ËçÌÜ¤Ï¤Ä¤¤¤Ë¥½¥Õ¥¡¤Ë¾è¤ê¡¢¸«²¼¤í¤¹¤è¤¦¤Ë¤³¤Á¤é¤ò¤¸¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¥³¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë£÷£÷¡×¡Öº£Æü¤âÑÛ¡¹¤·¤¯¤Ã¤Æ²Ä°¦¤£¡¼¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡¡°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¿¿´é¡£ÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡¢¾è¤ê¤Þ¤¹¤è¡¢¶á¤Å¤¤Þ¤¹¤è¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¸¤µ¡×¡Ö¾¯¤·¤º¤Ä´é½Ð¤·¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¶á¤Å¤¤¿¤¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¡ËÜÅö¤Ë²Ä°¦¤¤¡×