¼ÖÆ»³°Áö¹Ô¤ËµÕÁö¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¥¤¥ó¥É¤¸¤ã¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó²»¡×¤â°ÂÁ´ÁõÈ÷!? ¡¡Ìµ²»¤ÎBEVÉáµÚ¤ÏÊâ¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶²ÉÝ¤À¤Ã¤¿
¤³¤Îµ»ö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¤È
¢£¥¤¥ó¥É¡¦¥Ç¥ê¡¼¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤ËBEVÆóÎØ¼Ö¤ÈBEV»°ÎØ¼Ö¤Î¤¿¤á½¼ÅÅ»ÜÀß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¢£Ç³ÎÁÂå¤Î¹âÃÍ°ÂÄê¤Ë¤è¤ê¥¤¥ó¥É¤Ç¤ÏBEVÆóÎØ¼Ö¤ÈBEV»°ÎØ¼Ö¤¬·ãÁý¤·¤Æ¤¤¤ë
¢£¥«¥ª¥¹¤Ê¸òÄÌ¾õ¶·¤Î¥¤¥ó¥É¤ÇÌµ²»¤ÎBEV¤¬Áý¤¨¤ë¤È´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ËÁø¶ø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤À
¥¤¥ó¥É¤ËBEV¤Î½¼ÅÅ»ÜÀß¤¬·ãÁýÃæ
¡¡2023Ç¯¤Ë¥¤¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥Ç¥ê¡¼¤òË¬¤ì¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¤Þ¤À¡Ö¤â¤ÎÄÁ¤·¤¤¡×Â¸ºß¤Ë¤â¸«¤¨¤¿BEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î½¼ÅÅ»ÜÀß¡£¤·¤«¤·¡¢2025Ç¯¤ËºÆ¤ÓË¬¤ì¤ë¤È¡¢³¹¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ëµ÷Î¥¤òÃÖ¤«¤º¤Ë½¼ÅÅ»ÜÀß¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤³¤Ç¤¤¤¦½¼ÅÅ»ÜÀß¤ÏÆóÎØ¼Ö¤ä»°ÎØ¼Ö¤ÎBEV¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤â¤Î¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤Ï´´ÀþÆ»Ï©ÏÆ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥É¥é¥¤¥Ö¥¹¥ë¡¼´¶³Ð¡×¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤ë¤È¤¡¢BEV¥ê¥¥·¥ã¡Ê»°ÎØ¥¿¥¯¥·¡¼¡Ë¤¬½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢½¼ÅÅ´ï¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë½¼ÅÅ»þ´Ö¤¬160Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤¤¤Æ¤¤¤ÏÊ£¿ô¤Î½¼ÅÅ´ï¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â½¼ÅÅ¤òÂÔ¤Ä¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤ÁÆ±»Î¤Ç½¼ÅÅ¤òÂÔ¤Ä´Ö¤ËÏÃ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò½¼ÅÅ»ÜÀß¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥±¡¼¥Ö¥ë¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ½¼ÅÅ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î¤Û¤«¡¢Ã¦Ãå¼°¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Î¸ò´¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ°È÷¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£QR¥³¡¼¥É¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ìµ¿Í¥¿¥¤¥×¡Ê¥±¡¼¥Ö¥ë½¼ÅÅ¥¿¥¤¥×¤âÆ±ÍÍ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âÄ«Í¼¤ÎÄÌ¶Ð»þ´ÖÂÓ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¤ËË¬¤ì¤ëÆóÎØ¼Ö¤Ê¤É¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Ãó¼Ö¾ì¤Ë¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¸ò´¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¶á´ó¤ë¤È¡¢BEV»°ÎØ¥È¥é¥Ã¥¯¤¬Ää¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤Î¼ÖÎ¾¤Ë¤Ï¥¯¥ë¥Þ¸þ¤±¤Î¾®¤µ¤á¤Ê±ô¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¥µ¥¤¥º3¸ÄÊ¬¤ÎÁö¹ÔÍÑÅÅÃÓ¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤ËË¬¤ì¤¿¤È¤¤â¡¢Ç³ÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÃÍ°ÂÄê¤¬¾ïÂÖ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤·¤Æ¤ÏÇ³ÎÁÂåÀáÌó¤«¤éÆóÎØ¼Ö¤ä»°ÎØ¼Ö¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢BEV²½¤¬»ÍÎØ¼Ö¤è¤ê¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤âÇ³ÎÁ²Á³Ê¤Î¹âÃÍ°ÂÄê²½¤¬·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤È¤¯¤Ë½îÌ±¤ÎÂ¤È¤Ê¤ë¤ÈÆóÎØ¼Ö¤ÎBEV²½¤ËÃÆ¤ß¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢»ÍÎØ¼Ö¤Î½¼ÅÅ¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÁø¶ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»ÍÎØ¼Ö¤ò½êÍ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É½êÆÀ¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¼«Âð¤Ë½¼ÅÅ»ÜÀß¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÆóÎØ¤ä»°ÎØBEVÍÑ¤Î½¼ÅÅ»ÜÀß¤Û¤É¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¡£
¡¡¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ç¥ê¡¼¤¢¤¿¤ê¤ÇBEV²½¤¬¿Ê¤à¤Èº¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤ËÆóÎØ¼Ö¤Ï¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤¹¡¢¤½¤·¤ÆµÕÁö¼Ö¤âÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ICE¡ÊÆâÇ³µ¡´Ø¡Ë¼Ö¤Ê¤é¤Ð¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤ÇÇØ¸å¤«¤é¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Áá¤á¤Ë¤è¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤â¤½¤â¥¤¥ó¥É¤Ç¤Ï¡¢ÆóÎØ¤ä»°ÎØ¡¢»ÍÎØ¤òÌä¤ï¤º±¿Å¾Ãæ¤ÏÀä¤¨¤º¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤·¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤ËÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢BEV¤À¤ÈÌµ²»¤Ê¤Î¤Ç¤¤¤¤Ê¤êÇØ¸å¤«¤é¥¯¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤òÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¤«¤Ê¤ê¶Ã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¹¥Þ¥Û¡Ê¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ë¤ò¶Å»ë¤·¤¿¤Þ¤ÞÊâ¤¯¿Í¤ä¡¢¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤Ç²»³Ú¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤éÊâ¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Ãå¼Â¤ËBEV¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥É¡¦¥Ç¥ê¡¼»ÔÆâ¤Ç¤½¤ì¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢¿È¤Î°ÂÁ´¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ï¡Ö¸òÄÌ¼å¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¿®¹æ¤Î¤Ê¤¤²£ÃÇÊâÆ»¤òÅÏ¤ë¤È¤¤Ï¥¯¥ë¥Þ¤¬Ää»ß¤·¤Æ¾ù¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ºÇÍ¥Àè¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤¬¡¢¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¿·¶½¹ñ¤Ç¤Ï¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤ÏÆóÎØ¤ä»°ÎØ¡¢»ÍÎØ¼Ö¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸òÄÌ´Ä¶¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¤¤Þ¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ç¥ê¡¼»ÔÆâ¤Î¥«¥ª¥¹Åª¤Ê¸òÄÌ´Ä¶¤Î¤Ê¤«¤ÇBEV²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤é¡Ä¡Ä¡£½¼ÅÅ»ÜÀß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÉÔ°Â¤¬É®¼Ô¤ÎÇ¾Î¢¤ò¤è¤®¤Ã¤¿¡£