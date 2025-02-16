¼¡´ü¡ÖGalaxy S25 Edge¡×¤Î¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢ÀÇ½¤¬²þÁ±¡ª ¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯·ë²Ì¤ÇÈ½ÌÀ
¥µ¥à¥¹¥ó¤ÎÄ¶Çö·¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡ÖGalaxy S25 Edge¡×¤Ï¡¢Ìó1¤«·îÁ°¤Ë¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯·ë²Ì¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·»ÄÇ°¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯·ë²Ì¤¬È¯¸«¤µ¤ì¡¢Â¾¤ÎGalaxy S25¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¥Á¥Ã¥×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢¼ç¤Ë¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢ÀÇ½¤¬²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Íµ¤¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯Åê¹Æ¥µ¥¤¥È¡¦Geekbench Browser¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ëÈÖ¹æ¡ÖSM-937B¡×¡Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÈÇGalaxy S25 Edge¡Ë¤Î·ë²Ì¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢¥¹¥³¥¢¤¬2806¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¥¹¥³¥¢¤¬8416¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Á°²ó¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥³¥¢¤Ï3005¤«¤é¾¯¤·²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢¥Þ¥ë¥Á¥³¥¢¤Ï6495¤«¤é21¡ó°Ê¾å¤âÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Galaxy S25 Ultra¤Î3049¤È9793¤Ë¤ÏµÚ¤Ó¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ê¿¿¤ÎÀÇ½¤¬°ú¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤ÏÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¤Ä¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥à¥³¥¢¤¬É¸½à¤Î4.32GHz¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢4.47GHz¤Ë°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¯¥í¥Ã¥¯ÈÇ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Ï¡¢¹âÀÇ½¥³¥¢¤¬Ï»¤Ä¤¢¤ê¡¢°ì¤Ä¸º¤é¤·¤¿ÄãÈ¯Ç®¡ÊÄãÀÇ½¡ËÈÇ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Galaxy S25 Edge¤Ï¥Ü¥Ç¥£¤òÇö¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÀÇ½¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥µ¥à¥¹¥ó¤ÏºÇ¹â¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎGalaxy S25¥·¥ê¡¼¥º¤ÈÆ±¤¸¤¯12GB RAM¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤âºÆ³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ãþÂÎÆâ¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÎäµÑÍÑ¤Î¥Ù¥¤¥Ñ¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ð¡¼¤âÇö¤¯¤¹¤ë¤È±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½Å¤¤½èÍý¤ò¤·¤Æ¤âÇ®¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
Source: Geekbench Browser
via: Wccftech