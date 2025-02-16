¡Öµã¤¤¤Æ¤â¤è¤«¤è¡ª¡×»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿Æ¤ò¸«¼é¤ë¥Ð¥Ã¥¸¡¡±Ø¡¦¥¹ー¥Ñー¤Ë³ÈÂçÃæ¡¡¥·¥êー¥º¡Ú¤³¤É¤â¤Î¥ß¥é¥¤¡Û
¥·¥êー¥º¡Ö¤³¤É¤â¤Î¥ß¥é¥¤¡×¤Ç¤¹¡£»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿Æ¤¬³°½ÐÀè¤ÇÊú¤¨¤ë¡¢¤¢¤ëÇº¤ß¤òÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡ÖWE¥é¥ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡£Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô½Ð¿È¤Î½÷À¤¬È¯°Æ¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¡¢Á´¹ñ¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡²¬¸©ÃÞ¸å»Ô¤ÎJRÃÞ¸åÁ¥¾®²°±Ø¤Ç¤Ï1·î¤«¤é¡¢±Ø°÷¤¿¤ÁÁ´°÷¤¬Æ±¤¸¿å¿§¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤ò¿È¤ËÃå¤±¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÞ¸åÁ¥¾®²°±Ø¡¦ËÌÅçÇ¦ ±ØÄ¹
¡Ö¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
»ÔÆâ¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ç¤â¡£
¢£Èõ¸ý½ßºÈµ¼Ô
¡Ö³§¤µ¤ó¡¢Æ±¤¸¥Ð¥Ã¥¸¤òÃå¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¡×
Ãå¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤×¤Ã¤¯¤ê¤Û¤Ã¤Ú¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ð¥Ã¥¸¤Ç¤¹¡£¼Â¤Ï¤³¤ì¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤óÏ¢¤ì¤Î¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤Î¡¢¤¢¤ëÉÔ°Â¤òÏÂ¤é¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£Çã¤¤ÊªµÒ
¡Ö¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤µï¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êµã¤¤¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤±¤É¡¢µã¤¤¤¿¤È¤¤Ëº¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¼þ¤ê¤ÎÌÜÀþ¤Ï¡Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¥Ð¥Ã¥¸¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÃÏ¸µ¡¢ÃÞ¸åÊÛ¤Ç¡Öµã¤¤¤Æ¤â¤è¤«¤è¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥Þ¤ä¥Ñ¥Ñ¤ò°Â¿´¤µ¤»¤è¤¦¤È¡Ö»Ò¤É¤â¤¬µã¤¤¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È°Õ»×É½¼¨¤ò¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
È¯°Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÞ¸å»Ô½Ð¿È¤Î»ç¸¶ÌÀ»Ò¤µ¤ó¡Ê42¡Ë¤Ç¤¹¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢µÊÃãÅ¹¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤ëÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ËÁø¶ø¤·¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
¢£»ç¸¶ÌÀ»Ò¤µ¤ó
¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¥³ー¥Òー¤¬¤¤¿¤È¤¤Ë¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µÞ¤Ëµ¯¤¤Æµã¤½Ð¤·¤Æ¡£¡×
¼«¿È¤Ë¤â2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë»ç¸¶¤µ¤ó¡£
¢£»ç¸¶¤µ¤ó
¡Ö¼«Ê¬¤â»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µÞ¤Ëµã¤¤À¤¹¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¡¢¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç¾æÉ×¤Ç¤¹¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º¤¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡×
¡Ö¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ì¤Ð¡¢¿Æ¤â°Â¿´¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£»ç¸¶¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤Î³èÆ°¤¬Á´¹ñ30¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÎÌÜ¤Ë¤È¤Þ¤ê¡¢µþÅÔ¤Ç¤Ï¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥¹¤ä¼«Æ°ÈÎÇäµ¡¤È¤â¥³¥é¥Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£µþÅÔ
¡Öµã¤¤¤Æ¤â¤«¤Þ¤·¤Þ¤Ø¤ó¡ª¡×
¢£²¬»³
¡Öµã¤¤¤Æ¤â¤¨¤¨¤ó¤Ç¤§¡ª¡×
¢£µÜºê
¡Öµã¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¬¡ª¡×
¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¡¢³ÆÃÏ¤ÎÊý¸À¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿·Á¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ø¤Î¤¢¤ëÄ´ºº¤Ç¤Ï¡Ö³°½ÐÀè¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤«¤é¤¢¤Ã¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¥µ¥Ýー¥È¤Ï¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¤ª¤è¤½4³ä¤Î¿Í¤¬¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤¿¤È¤¤Ê¤É¤ËÈù¾Ð¤ß¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÀÅ¤«¤Ë¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼ê½õ¤±¤è¤ê¤â¡¢°Â¿´¤Ç¤¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»ç¸¶¤µ¤ó
¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬µã¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤À¤è¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤¿¤À¸«¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÎÉÔ°Â¤ÏÏÂ¤é¤¤¤Ç¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îµã¤À¼¤¬ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Î´¶¤¸Êý¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì½ê¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬µ¤»ý¤Á¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤âµï¾ì½ê¤òÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÇÛÎ¸¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
»ç¸¶¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»Ò°é¤Æ¤ò²¹¤«¤¯¸«¼é¤ë¶õµ¤¤òÁÏ¤ê½Ð¤¹°ì¤Ä¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨FBSÊ¡²¬ÊüÁ÷¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É2025Ç¯2·î13Æü¸á¸å5»þ¤¹¤®ÊüÁ÷
¢£WE¥é¥ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¸½ºß¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¼¡¤Î¾ì½ê¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÞ¸å»Ô¤³¤É¤â²ÈÄí¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー¡¢ÃÞ¸å»ÔÎ©¿Þ½ñ´Û¤Ê¤É¡Ê½ç¼¡³ÈÂçÃæ¡Ë