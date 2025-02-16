¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û£±ÈÖ¿Íµ¤¤¬¾¡¤Æ¤Ê¤¤¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡¡Âå¤ï¤Ã¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¤Î¤Ï²áµî¤Î·ãÁö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ë¥Ï¥Þ¤ë£³Æ¬
¡¡£²·î16Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£ÇIII¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÃíÌÜÅÙ¤Î¹â¤¤°ìÀï¤À¡£¼ÂºÝ¡¢²áµî10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ç¥£¡¼¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¡¢¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¡¢¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¡¢¥¸¥ª¥°¥ê¥Õ¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î¤Ê¤É¡¢¤³¤³¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤¬£Ç£É»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¡¢£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦2400£í¡Ë¤ÇÂ×´§¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤È¡¢"·ø¤¤"¥ì¡¼¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¼Â¤Ï²áµî10Ç¯¤Ç£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤É¤Á¤é¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢ÇÈÍð´Þ¤ß¤Î°ìÀï¤È¸À¤¨¤ë¡££¶ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤ÎÉúÊ¼¤¬¤·¤Ð¤·¤ÐÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¡¢ÇÏÏ¢¤ä£³Ï¢Ã±¤Ç¤Ï¥ª¥¤¥·¥¤ÇÛÅö¤¬ÅÙ¡¹À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢·êÁÀ¤¤¤ËÅ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤Î·ë²Ì¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÇÈÍð¤ò±é½Ð¤·¤½¤¦¤ÊÇÏ¤ò¤¢¤Ö¤ê½Ð¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¿Íµ¤¡¢¿Íµ¤Çö¤òÌä¤ï¤º²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿·ÇÏ¾¡¤Á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇÏ¤Ç¤¢¤ë¡£ºòÇ¯¡¢£´ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¤½¤ÎÎ×Àï¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¿ÇÏ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î°Ê³°¤Ç¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥ê¥¢¥ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡¢2018Ç¯¤Ë£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¥µ¥È¥Î¥½¥ë¥¿¥¹¡¢2020Ç¯¤Ë£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥£¥ê¥ª¥¢¥ì¥°¥í¡¢2021Ç¯¤Ë£·ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥ô¥£¥¯¥Æ¥£¥Õ¥¡¥ë¥¹¡¢Æ±£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¡¢2022Ç¯¤Ë£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥À¥Î¥ó¥Ù¥ë¡¼¥¬¡¢2023Ç¯¤Ë£µÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¥¦¥Ã¥É¤é¤¬¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£Ç¯¤â¡¢¿·ÇÏÀï¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÇÏ¤¬£±Æ¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£¥Í¥Ö¥é¥Ç¥£¥¹¥¯¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï11·î24Æü¤Î¿·ÇÏÀï¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò£³ÇÏ¿Èº¹¤Î´°¾¡¡£¤½¤Î¾¡¤Á¤Ã¤×¤ê¤«¤é¤·¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤Î½Å¾ÞÄ©Àï¤Ç¤â½½Ê¬¤Ë¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¹â¤¤¿Íµ¤¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¼¡¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¿·ÇÏ¢ª£±¾¡¥¯¥é¥¹¡Êµì500Ëü²¼¡Ë¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÌ¤¾¡Íø¢ª£±¾¡¥¯¥é¥¹¤ÈÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¤¿ÇÏ¤À¡£2015Ç¯¤Ë£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥É¥¥¥é¥á¥ó¥Æ¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤ò½ü¤¯¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤ÏÄ¾¶á¤Ç¥ª¡¼¥×¥óÆÃÊÌ¤ä½Å¾Þ¤Ç¾å°ÌÁè¤¤¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤ËÈæ¤Ù¤Æ¿Íµ¤¤ÎÌÕÅÀ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤â°ìÃÊ¤È¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¤¤¤¤Îã¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢2015Ç¯¤Ë£´ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ó¥·¥ã¥¹¡¢2018Ç¯¤Ë£¶ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡¤Ã¤¿¥ª¥¦¥±¥ó¥à¡¼¥ó¡¢2019Ç¯¤Ë£³ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¥À¥Î¥ó¥¥ó¥°¥ê¡¼¡¢2021Ç¯¤Ë£´ÈÖ¿Íµ¤¤Ç´°¾¡¤·¤¿¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤é¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤â¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤¬£±Æ¬¤À¤±¤¤¤ë¡£¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤À¡£
¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Ç¤ÎÂç¶î¤±¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¡¢¿·ÇÏ¡¢Ì¤¾¡Íø¤ÈÏ¢Â³£³Ãå¤Î¤¢¤È¡¢Ì¤¾¡ÍøÀï¡Ê10·î13Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢£±¾¡¥¯¥é¥¹¤Î¤³¤¦¤ä¤Þ¤¾Þ¡Ê12·î£±Æü¡¿Ãæµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ÈÏ¢¾¡¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ïº£²ó¤¬£µÀïÌÜ¡£¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤¬£³ÀïÌÜ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï£´ÀïÌÜ¤À¤Ã¤¿²áµîÎã¤ÎÇÏ¤¿¤Á¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢Ä¾Á°¤ËÌ¤¾¡Íø¡Ê¤¢¤ë¤¤¤Ï¿·ÇÏ¡Ë¢ª£±¾¡¥¯¥é¥¹¤òÏ¢¾¡¤·¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏÆ±¤¸¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¤½¤³¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤â°ì½ï¤À¡£°ìÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢"Æ¨¤²ÇÏ¤Ë¤ÏÍ×Ãí°Õ"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤éºÇ¶á£µÇ¯´Ö¤Ç¡¢Æ¨¤²¤ë¤«¡¢£²¥³¡¼¥Ê¡¼¤¹¤®¤«¤éÀèÆ¬¤ËÎ©¤Ã¤¿ÇÏ¤¬£´ÅÙ¤âÇÏ·ô¤ËÍí¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤½¤Î£´Æ¬¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢2020Ç¯¤Ë£´ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ó¥¿¡¼¥¨¥ó¥À¡¼¡¢2022Ç¯¤Ë£¸ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ãå¤È·òÆ®¤·¤¿¥Ó¡¼¥¢¥¹¥È¥Ë¥Ã¥·¥É¡¢2023Ç¯¤Ë£µÈÖ¿Íµ¤¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¥¿¥Ã¥Á¥¦¥Ã¥É¡¢2024Ç¯¤Ë£¹ÈÖ¿Íµ¤¤Ç£³Ãå¤ËÇ´¤Ã¤¿¥Ñ¥ï¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤¿¤Àº£Ç¯¤Ï¡¢¤³¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿Æ¨¤²ÇÏ¤¬¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡Ë¤À¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤Ï¡¢¿·ÇÏÀï¡Ê£¶·î15Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¡££²ÁöÁ°¤Î£±¾¡¥¯¥é¥¹¡¦É´ÆüÁðÆÃÊÌ¡Ê11·î£³Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤â¡¢£²¡¢£³ÈÖ¼ê¤Î¹¥°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¾¡Íø¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±ÇÏ¤¬¤³¤³¤ÇÀÑ¶Ëºö¤Ë½Ð¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤ì¤Ð¡¢²áµîÎã¤Ëµó¤²¤¿ÇÏ¤¿¤Á¤ÈÆ±ÍÍ¡¢¾å°Ì¤ËÇ´¤ê¹þ¤ó¤Ç¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòÇ¯¤â£³Ï¢Ã±¤ÎÇÛÅö¤Ï10Ëü±ßÄ¶¤¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡£º£Ç¯¤Ï¤³¤³¤Ëµó¤²¤¿£³Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¡¢¹âÇÛÅö¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÇÏ¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£