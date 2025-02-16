¡Ö¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×»°ãø·°¤Ï¾×·â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¸å¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÃ¸¡¹¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤«¤é¤Î¡È¥Ù¥ë¥«¥ó¥×¤Î¤è¤¦¡É¤È¤¤¤¦»¿¼¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×
¡¡ËÜ¿Í¤¬¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Ï¡¢£²·î14Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¶Ã¤¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££³¡Ý£°¤Î²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿27Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¸åÊý¤«¤éÍè¤¿GK¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤òÀäÌ¯¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¼ý¤á¤ë¤È¡¢DF¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¹¤«¤µ¤º±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¤ÎÀµ³Î¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï»î¹ç¸å¡¢U-NEXT¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Ç¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¹Ô¤±¤ë¤È¤³¤í¤ËÃÖ¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¡¢¥¹¥ê¡¼¥¿¥Ã¥Á¤·¤Æ¡¢Áê¼ê¤âÂ®¤¤Áª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥´¥é¥Ã¥½¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»°ãø·°¤¬Ä¶Àä¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¾×·â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë
¡¡¸½ÃÏ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤È¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë»á¤¬¡Ö¡Ê¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¡Ë¥Ù¥ë¥«¥ó¥×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¡Ê¥Ñ¥¹¡Ë£±ËÜ¤Î·Á¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é£´¥´¡¼¥ëÌÜ¡£¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤»þ¤Ï¼éÈ÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤âºî¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥«¥ó¥¿¡¼¤È¤«¡£²¡¤·¹þ¤à»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¼«Ê¬¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌóÂ«»ö¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÃ¸¡¹¤ÈÅú¤¨¤ë»Ñ¤¬Èà¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤Ï¡¢£²·î14Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè25Àá¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¶Ã¤¤ÎÀèÀ©ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡££³¡Ý£°¤Î²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç·Þ¤¨¤¿27Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¸åÊý¤«¤éÍè¤¿GK¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤òÀäÌ¯¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¼ý¤á¤ë¤È¡¢DF¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¤¹¤«¤µ¤º±¦Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢³°¤«¤é¤ÎÀµ³Î¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»°ãø·°¤¬Ä¶Àä¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¾×·â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë
¡¡¸½ÃÏ¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤È¥¬¥ê¡¼¡¦¥Í¥Ó¥ë»á¤¬¡Ö¡Ê¸µ¥ª¥é¥ó¥ÀÂåÉ½FW¤Î¥Ç¥Ë¥¹¡¦¡Ë¥Ù¥ë¥«¥ó¥×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡×¤È¾Î¤¨¤Æ¤¤¤¿»ö¼Â¤òÃÎ¤é¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¤³¤¦¸ÀÍÕ¤òÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¡Ê¥Ñ¥¹¡Ë£±ËÜ¤Î·Á¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¶ì¤·¤¤»þ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ò½õ¤±¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢º£¸å¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤¤¤¦¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é£´¥´¡¼¥ëÌÜ¡£¹¥Ä´¤ÎÍ×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¤¤¤»þ¤Ï¼éÈ÷¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥ê¥º¥à¤âºî¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥«¥ó¥¿¡¼¤È¤«¡£²¡¤·¹þ¤à»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡£¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¼«Ê¬¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤ÎÌóÂ«»ö¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤¬Âç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡Îò»Ë¤Ë»Ä¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÃ¸¡¹¤ÈÅú¤¨¤ë»Ñ¤¬Èà¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô