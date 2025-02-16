³ØÀ¸¤ÎÂ¿¤¯¤¬´Ö°ã¤¨¤ë¡¢ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¾å¤ÇÉ¬¿Ü¤Î¡ÖÊ¸¸¥Ä´ºº¡×¤Î¡ÖÂçÀÚ¤Ê¹Í¤¨Êý¡×
ÏÀÊ¸¤Î½ñ¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£Â´ÏÀ¤ä¥ì¥Ý¡¼¥È¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¶ìÏ«¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ÏÀÊ¸¤Î¡Ö·¿¡×¤òÍý²ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÊÙ¶¯¤Ï¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤âÉ¬¤ºÌò¤ËÎ©¤Ä¡¢ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¾å¤Ç½ÅÍ×¤Ê¡Ö¹Í¤¨Êý¡×¤È¤Ï¡©
°µÅÝÅª¤ÊÉ®ÎÏ¤ÇÉ¾È½¤Î¼Ò²ñ³Ø¼Ô¡¦¾®·§±ÑÆó¤µ¤ó¤¬¡¢Âç³ØÀ¸¤Î¶½Ì£¡¦´Ø¿´¤òÅª³Î¤ËÆ³¤¯¡ÖÏÀÊ¸¶µ¼¼¡×¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¾®·§±ÑÆó¡Ø´ðÁÃ¤«¤é¤ï¤«¤ëÏÀÊ¸¤Î½ñ¤Êý¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡¢2022Ç¯¡Ë¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ì¼¡»ñÎÁ¤ÈÆó¼¡»ñÎÁ
¼«Á³²Ê³Ø¤äµ»½Ñ·Ï¤ÎÏÀÊ¸¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¼Â¸³¤Ê¤É¤ÎÁ°¤Ë¡¢Ê¸¸¥¤«¤é¤ï¤«¤ë¤³¤È¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤ò¡ÖÊ¸¸¥Ä´ºº¡×¤È¤è¤Ö½¬´·¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤½¤Î¤â¤Î¤¬Ê¸½ñ¤Ç¤¢¤ë¿ÍÊ¸¡¦¼Ò²ñ²Ê³Ø¤ÎÊ¬Ìî¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÊ¸³Ø¤äÎò»Ë³Ø¤äË¡³Ø¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÊ¸¸¥Ä´ºº¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¹¤Ù¤Æ¡ÖÊ¸¸¥¡×¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿Ä´ºº¤À¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¿ÍÊ¸¡¦¼Ò²ñ²Ê³Ø¤Ç½Å»ë¤µ¤ì¤ë¶èÊ¬¤Ï¡¢»ñÎÁ¤Î¤Ê¤«¤Î¶èÊ¬¤Ç¤¹¡£ÏÀÊ¸¤ËÍÑ¤¤¤¿»ñÎÁ¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ï¡Ö°ì¼¡»ñÎÁprimary source¡×¡¢Â¾¿Í¤¬Ä´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ï¡ÖÆó¼¡»ñÎÁsecondary source¡×¤È¤è¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤¤¤¦°ì¼¡»ñÎÁ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤¿¼Â¸³¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ä¥Õ¥£¡¼¥ë¥ÉÄ´ºº¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿¾ðÊó¡¢¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤¿³°¸òÊ¸½ñ¤äÀ¯¼£²È¤ÎÆüµ¤Ê¤É¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤ä³Ø½Ñ½ñ¡¢À¯ÉÜ¤ÎÅý·×³µÍ×¤Ê¤É¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï¡¢Â¾¿Í¤¬Ä´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æó¼¡»ñÎÁ¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±°ì¼¡»ñÎÁ¤òº¬µò¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
F¤¨¡¼¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤Ç¶ìÏ«¤·¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç½ñ¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼êÈ´¤¤ÎÏÀÊ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶µ°÷¶ìÏ«¤·¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³Î¼Â¤Ëº¬µò¤È¤·¤ÆÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
F¤¸¤ã¤¢¡¢¼«Ê¬¤Ç³Î¤«¤á¤¿¤â¤Î¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢Â¾¿Í¤¬Ä´¤Ù¤¿¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢³Î¼Â¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¶µ°÷¤´Ì¾Åú¤Ç¤¹¡£
Æó¼¡»ñÎÁ¤Ï¡¢Â¾¿Í¤¬Ä´¤Ù¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿Í´Ö¤Ç¤¹¤«¤é¡¢´Ö°ã¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£ÌÀÇò¤Ê´Ö°ã¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢°ì¼¡»ñÎÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯°ú¤Ê²ò¼á¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÀè¹Ô¸¦µæ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤¬Åý·×¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¤ª¤«¤·¤Ê½¸·×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¹ñ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤«¤éËÜÅö¤Ê¤é¡¢À¯ÉÜ¤ÎÅý·×¤Î¸µ¥Ç¡¼¥¿¤«¤é³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤«¡¢Àè¹Ô¸¦µæ¤¬°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÊ¸½ñ¤ò¼«Ê¬¤ÇÆÉ¤à¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¡¢Ë¾¤Þ¤·¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬Ä´¤ÙÄ¾¤·¤¿¸µ¥Ç¡¼¥¿¤äÊ¸½ñ¤Ï¡¢°ì¼¡»ñÎÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤ò¾Ê¤¤¤Æ¡¢Â¾¿Í¤ò¿®ÍÑ¤·¤ÆÏÀµò¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬Æó¼¡»ñÎÁ¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó°ì¼¡»ñÎÁ¤Ç¤âÆó¼¡»ñÎÁ¤Ç¤â¡¢ÆÉ¼Ô¤¬ÄÉ¸¡¾Ú¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢½ÐÅµ¤òÌÀµ¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢Æó¼¡»ñÎÁ¤Ë¤¢¤¿¤ë¸¦µæ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿ÌÜÏ¿¤ä¼Åµ¡¢Ç¯´Õ¤ä¿Þ´Õ¤Ê¤É¤ò¡¢¡Ö»°¼¡»ñÎÁtertiary source¡×¤È¸Æ¤Ö¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤½¤ÎÊ¬Ìî¤ò½é¤á¤ÆÄ´ºº¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢³µ´Ñ¤ò¤Ä¤«¤à¤¿¤á¤ËÊØÍø¤Ê¤è¤¦¤ËÊÔ½¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»°¼¡»ñÎÁ¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¤È¤¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤ëº¬µò¤È¤·¤Æ¿ä¾©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¿¤À¤·¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖÀ¯¼£²È¤ÎÆüµ¤Ê¤é°ì¼¡»ñÎÁ¡¢Â¾¿Í¤ÎÏÀÊ¸¤Ê¤éÆó¼¡»ñÎÁ¡¢¼Åµ¤Ê¤é»°¼¡»ñÎÁ¡×¤È¤¤¤¦µ¡³£Åª¤Ê¶èÊ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö19À¤µª¤«¤é20À¤µª¤Ë¡Ø¿Í¼ï¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ëµ½Ò¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÎÏÀÊ¸¤ä¼Åµ¤Ç¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤¿¤«¡×¤òÄ´ºº¤¹¤ë¸¦µæ¤Ç¡¢ÀÎ¤ÎÏÀÊ¸¤ä¼Åµ¤Îµ½Ò¤ò¼«Ê¬¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ï°ì¼¡»ñÎÁ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î¾ì¹ç¤âÆ±ÍÍ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ëº¹ÊÌÅªÉ½¸½¤òÄ´ºº¤¹¤ëÌÜÅª¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Îµ½Ò¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢°ì¼¡»ñÎÁ¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥È¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤ò¿®ÍÑ¤·¤ÆÏÀµò¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡¢Â¾¿Í¤ÎÄ´ºº¤Ë°Íµò¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Æó¼¡»ñÎÁ¤È¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢Æó¼¡»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¸¦µæ¤Ç¤â¡¢É¾²Á¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë²È¤¬¹¤¤»ëÅÀ¤«¤é¡Ö20À¤µª¤ÎÎò»Ë¡×¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ãøºî¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ÎÍýÏÀ¤ò¤â¤È¤Ë16À¤µª¤«¤é19À¤µª¤Î¡ÖÀ¤³¦¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÈ¯Å¸¤òÏÀ¤¸¤¿¸¦µæ¤Ê¤É¤Ï¡¢Æó¼¡»ñÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤³¤¦¤·¤¿Ãøºî¤Ï¡¢¹¤¤³Ø¼±¤ä³Î¤«¤ÊÍýÏÀÅªÏÈÁÈ¤ß¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¬Â´ÏÀ¤Ç½ñ¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤µ¤é¤ËÏ¢ºÜµ»ö¡ã¡ÖÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¤Î¤¬¶ì¼ê¤Ê¿Í¡×¤¬ÀäÂÐ¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¡¢¡Ö½ñ¤Êý¡×¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¡ä¤Ç¤Ï¡¢ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¯¾å¤ÇÂçÀÚ¤Ê¹Í¤¨Êý¤òÃúÇ«¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ó¤È¡¢¡Ö·ëÏÀ¤«¤éÀè¤Ë¸À¤¨¡×¤Ï¸ÅÂå¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¡¡°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡ÖÏÀÊ¸¤Îµ¯¸»¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
²£ÉÍ,
ÆÁÅç,
Áòº×,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¾åÅÄ,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
Åìµþ,
°ÖÎîº×,
»ûÅÄ²°,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼