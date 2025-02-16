³°¹ñ¿Í¤ÏÆüËÜ¤ÇÆ¯¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤«¡Ä¹ñºÝÅª¤Ê¡Ö³°¹ñ¿ÍÁèÃ¥Àï¡×¤¬·ã¤·¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â
¿Í¸ý¸º¾¯ÆüËÜ¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡½¡½¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤³¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢ÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
100ËüÉôÆÍÇË¤Î¡ØÌ¤Íè¤ÎÇ¯É½¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¡ØÌ¤Íè¤Î¥É¥ê¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬²ÃÂ®¤µ¤»¤¿ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¤¢¤ê¤¢¤ê¤ÈÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹ñ¤Î¡Ö¼Ò²ñ¤ÎÏ·²½¡×¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡£
¡Ê¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡ØÌ¤Íè¤Î¥É¥ê¥ë¡Ù¤«¤éÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
¹ñºÝÅª¤Ê¡Ö³°¹ñ¿ÍÁèÃ¥Àï¡×¤¬·ã¤·¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¿·µ¬Æþ¹ñ¼Ô¤¬¸º¤Ã¤¿¤Î¤Ë½¢¶È¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿ÀâÌÀ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÇØ·Ê¤Ë¤ÏËÜÍè¤Ê¤é¤ÐÊì¹ñ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ê¡¢ÊÌ¤Î¹ñ¤ËÆ¯¤¸ý¤òµá¤á¤Æ°ÜÆ°¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤Ï¤º¤Î³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÆüËÜ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤êÊì¹ñ¤Ê¤É¤ÇÆþ¹ñÀ©¸Â¤¬¤«¤«¤ê¡¢»×¤¦¤è¤¦¤Ë½Ð¹ñ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¿Í¼êÉÔÂ´ë¶È¤ÎºÎÍÑÇ®¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¥³¥í¥ÊÁ°¤è¤ê¤â½¢¶È¤¹¤ë³°¹ñ¿Í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
3Ç¯´Ö¤Î¼Â½¬´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤¿µ»Ç½¼Â½¬À¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇÄ¹2Ç¯´Ö±äÄ¹¤Ç¤¤ëºßÎ±»ñ³Ê¡Öµ»Ç½¼Â½¬3¹æ¡×¤Î¼èÆÀ¤ÎÆ°¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³¤³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶À÷³ÈÂç¤Çµ¢¹ñ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿µ»Ç½¼Â½¬À¸¤¬¡ÖÆÃÄêµ»Ç½¡×¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢Æ¯¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
µ»Ç½¼Â½¬À©ÅÙ¤Ï1Ç¯ÌÜ¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤¬¡Öµ»Ç½¼Â½¬1¹æ¡×¡¢2¡Á3Ç¯ÌÜ¤¬¡ÖÆ±2¹æ¡×¤Ç¡¢¡ÖÆ±3¹æ¡×¤Ï2¹æ¤Þ¤Ç¤Î¼Â½¬¤ò½¤Î»¤·¤¿¸å¤Ë¡¢µ»Ç½¸¡Äê»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¼èÆÀ¤Ç¤¤Æ¡¢Èæ³ÓÅª¼èÆÀ¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£2¹æ¤ä3¹æ¤Î½¤Î»¼Ô¤¬°Ü¹Ô¤Ç¤¤ë¡ÖÆÃÄêµ»Ç½¡×¤Î»ñ³Ê¼Ô¤Ï¡¢2021Ç¯2·îËö»þÅÀ¤Ç2Ëü386¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç7ÇÜ¶á¤¤¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÊì¹ñ¤ËÌá¤ê¤¿¤¯¤Æ¤âÌá¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï´·¤ì¤¿¿¦¾ì´Ä¶¤Ç¾¯¤·¤Ç¤âÄ¹¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼ÔÂ¦¤Î»ö¾ð¤ä¥Ë¡¼¥º¤È¡¢¿·µ¬¤Î¼Â½¬À¸¤ÎÍèÆü¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·²¼¤Ç¡¢µ¤¿´¤ÎÃÎ¤ì¤¿¿Í¤ò¸Û¤¤Â³¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÂ¦¤Î»×ÏÇ¤È¤¬°ìÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Ö¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¤¤¤Ä¿·¤·¤¤¼Â½¬À¸¤¬Íè¤ë¤Î¤«ÌÜÅÓ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¤âÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤¤¤ë¼Â½¬À¸¤¬3¹æ¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¸Û¤¦Â¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸Û¤ï¤ì¤ë³°¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤âÊ¹¤«¤ì¤¿¡£
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤È³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÏÌÀ°Å¤òÊ¬¤±¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â2020Ç¯¤Ï¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂç¤¤Ê²¼Íî¤¬¸«¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤È¼õ¤±»ß¤á¤¿¤Û¤¦¤¬¤è¤¤¡£³°¹ñ¿Í¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¡È¿å¤â¤Î¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤â¤½¤â³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥³¥í¥ÊÁ°¡×¤«¤éËèÇ¯¡¢°ÂÄêÅª¤ËÍèÆü¤·Â³¤±¤ëÊÝ¾Ú¤Ê¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤ÈÆ±¤¸¤¯¾¯»Ò¹âÎð²½¤ËÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¶áÎÙ½ô¹ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¤¤¤º¤ì¤Î¹ñ¤â³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¡È³°¹ñ¿ÍÁèÃ¥Àï¡É¤¬·ã¤·¤¯Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢Á÷¤ê½Ð¤·¹ñ¤Î·ÐºÑÈ¯Å¸¤ä¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤ÎÉáµÚ¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤ÎÍèÆü¤òÉÔ³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ë»ö¶ÈÅ¸³«¤¹¤ë´ë¶È¤Ï¡¢¿Í·ïÈñ¤Î°Â¤¤³«È¯ÅÓ¾å¹ñ¤Ë¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤Ç´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¹©¾ì¤ò·úÀß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¹©¾ì¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥ª¡¼¥È¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÀ½Â¤¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤³¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤¿¤Á¤ËÀ½ÉÊÀ½Â¤¤Ë´Ø¤¹¤ë½ÏÎýÀ¤ÏÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤ÎÁ÷¤ê½Ð¤·¹ñÆâ¤ÇÎÉ¼Á¤Ê¸ÛÍÑ¤¬Â³¡¹¤ÈÁÏ½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤Þ¤ä¸ÀÍÕ¤ÎÄÌ¤¸¤Ê¤¤¶ËÅì¤ÎÅç¹ñ¤ËÂ¿³Û¤ÎÅÏ¹ÒÈñ¤ò»ÙÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤ÇÆ¯¤¤Ë¹Ô¤¯¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤Î±ýÍè¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢Â¿¤¯¤Î¹ñ¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¥³¥í¥ÊÉÔ¶·¤«¤é²óÉü¤¹¤ë¹ñ¤¬Áý¤¨¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢»×¤¦¤è¤¦¤ËÇã¤¤Êª¤äÎ¹¹Ô¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡¹¤Î¤¿¤Þ¤ê¤Ë¤¿¤Þ¤Ã¤¿·«±Û¼ûÍ×¤¬Ê®¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢Ã»´üÅª¤È¤Ï¤¤¤¨À¤³¦Ãæ¤ËÆ¯¤¸ý¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤È¤âÆüËÜ¤ÎÄÂ¶â¿å½à¤ÏÄã²á¤®¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥³¥í¥ÊÉÔ¶·¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤¬ÃÙ¤ì¤¿¤Ê¤é¤Ð¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤¬°ìµ¤¤ËÂ¾¹ñ¤Ø¤ÈÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¥Ñ¥ó¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ë¸Â¤é¤º¡¢³°¹ñ¿Í¤¬ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ·ã¸º¤¹¤ë¾õ¶·¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âµ¯¤³¤êÆÀ¤ë¡£Á÷¤ê½Ð¤·¹ñ¤ÈÆüËÜ¤È¤Î´Ö¤Ç³°¸ò¾å¤ÎËà»¤¤¬À¸¤¸¤Æ¤â¡¢¿Í¤ÎÎ®¤ì¤ÏÆÍÁ³¥¹¥È¥Ã¥×¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¿Í¸ý¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¹ñÆâ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Î½Ì¾®¤ä¿Í¼êÉÔÂ¤ò¼ê¤Ã¼è¤êÁá¤¯³°¹ñ¿Í¤ÇÄ¢¿¬¹ç¤ï¤»¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Î´í¤¦¤µ¤ò¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤¿¡£³°¹ñ¿Í¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¡ÖÉÔ³Î¼Â¤µ¡×¤ÈÎÙ¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ä¤Å¤¯¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÀäÌÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä2030Ç¯¤ËÃÏÊý¤«¤éÉ´²ßÅ¹¤ä¶ä¹Ô¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ö¾×·â¤ÎÌ¤Íè¡×¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ý¥Ä¥ó¤È5¸®²È¤Ï¤ä¤á¤ë¤Ù¤¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤ÎÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¡×¤Ê¤É¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¤ò½±¤¦ÂçÊÑ²½¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Æ²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡ÛÆüËÜ¿Í¤Ï¤³¤Î¤Þ¤ÞÀäÌÇ¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä2030Ç¯¤ËÃÏÊý¤«¤éÉ´²ßÅ¹¤ä¶ä¹Ô¤¬¾Ã¤¨¤ë¡Ö¾×·â¤ÎÌ¤Íè¡×