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Kania, J., & Kramer, M. (2011). Collective impact. Stanford Social Innovation Review, 9(1), 36-41.
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*1 Kania, J., & Kramer, M. (2011). Collective impact. Stanford Social Innovation Review, 9(1), 36-41.
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*ÌîÂ¼ÆØ»Ò, ÀîÅç¹¨°ì, ÍÅÄÃÒ°ì. (2021). ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥Ç¡¼¥¿»Üºö¤Î¼ÂÂÖ¤È¼è¤êÁÈ¤ßÆâÍÆ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëÍ×°ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ. ¾ðÊóÄÌ¿®³Ø²ñ»ï, 39(2).
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*Kaplan, R. S., & McMillan, D. (2020). Updating the Balanced Scorecard for Triple Bottom Line Strategies (Harvard Business School Accounting & Management Unit Working Paper No. 21-028). Harvard Business School.
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*Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The balanced scorecard: Measures that drive performance. Harvard Business Review, 70(1)
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