21À¤µª¤ÎÀ¸¤Êý¡§¤¤¤Þ¤Ï¤½¤Î²áÅÏ´ü¡¿½ãµÖÍË¾´ ¶µ¼øÇî»Î
21À¤µª¤â»ÍÊ¬¤¬²á¤®¤¿¡£¤â¤Ï¤ä²áµî¤Î·Ð¸³¤¬»ÄÁü¤È¤·¤Æ¤¹¤éÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¤¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¡¢¿·¤·¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¼«Í³ËÇ°×¡£Äë¹ñ¼çµÁ¤Î¿¢Ì±ÃÏ»þÂå¤À¤È¡¢´ØÀÇ¤ÏÀïÁè¤Î¸µ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤¤¤Þ¡¢À¤³¦¤Î¶Ñ¹Õ¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«Êª»ñ¤äÀ½ÉÊ¤ÎÍ¢Á÷¥³¥¹¥È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢ÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤ÎÊý¤¬ÍýÁÛÅª¤À¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë³¤³°¤Î²ñ¼Ò¤Þ¤ÇÇã¼ý¤·¤Æµ¬ÌÏ¸ú²Ì¤äÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÁÊ¤¨¤ë´ë¶È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤ë¥Þ¡¼¥¸¥Ê¥ë¤Ê¥Ù¥Í¥Õ¥£¥Ã¥È¤Ï¡¢¸þ¸å¤âÀ¸¤¸¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¹ñºÝÊ¶Áè¤Î¥ê¥¹¥¯¤Î²Ð¤À¤Í¤ò¾Ã¤·Â³¤±¤ë¥³¥¹¥È¤Ë¡¢¤â¤Ï¤ä¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¡£·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÆ¬¤¬¸Å¤¹¤®¤ë¡£¤Þ¤·¤Æ¿©ÎÁ¤Ê¤É¤ÎÀ¸³èÉ¬¼ûÉÊ¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¹ñ³°¡¢ÃÏ°è³°¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¤È¡¢Î®ÄÌ¾ã³²¡ÊÇã¤¤Àê¤á¤Ê¤É¡Ë¤äÊªÎ®¾ã³²¡ÊÍ¢Á÷ÉÔÇ½¤Ê¤É¡Ë¤ËÈ¼¤¦¥ê¥¹¥¯¤¬´ö²¿Åª¤ËÁýÂç¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢´ØÀÇ¤¬¤¢¤í¤¦¤È¤Ê¤«¤í¤¦¤È¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ë½ÌÌó¤·¤Æ¼«Î©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÊý¿ËÅ¾´¹¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÅöÁ³¡£
¤³¤ì¤Ï¸Ä¿ÍÀ¸³è¤Ç¤âÆ±¤¸¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¿Í¤Ë¥â¥Î¤òÇä¤ê¤Ä¤±¤ëÏÃ¤Ð¤«¤ê¡£¤Þ¤¢¡¢ÀÎ¤Ï¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢»ý¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡¢¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡áÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤³¤½¤½¤ó¤Ê¤ÎÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤è¤ê¡¢¤ª¥«¥Í¤¬Âç»ö¡£¤½¤ê¤ãÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¥â¥Î¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥â¥Î¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£¤À¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿È¤ÎÄø¤«¤é¤¹¤ì¤Ð¡¢¥à¥ê¡£¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¡¢¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£À¤³¦¤¬°ã¤¦¡¢¤È¤·¤«¸À¤¤¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¥à¥ê¤ò¤¹¤ì¤Ð¡¢ÇËÃ¾¤·¤ÆÆàÍî¤ÎÄì¡¢¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤Þ¤ÇÂÄ¤Á¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÉ¬»ê¡£À¸³èËÉ±Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥Ð¥«¤É¤â¤Î¼«ËýÏÃ¤Ê¤ó¤«¡¢¥Ð¥«¤Ë¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡£
¤·¤«¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤¿¤é¡¢·ÐºÑ¤¬²ó¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢¤½¤ì¤³¤½¼«Ê¬¤¬¤´¤È¤¾®Ì±¤ÎÉé¤¨¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¤â¤¦·ÐºÑ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢²æÀè¤ËÆ¨¤²½Ð¤·¤Æ¡¢·ÐºÑ°ÍÂ¸ÅÙ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÁ°À¤µªÅªÀ¸³è¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥¬¥¹¡¢¾å²¼¿åÆ»¡¢¸òÄÌ¼êÃÊ¤Þ¤Ç¡¢¤½¤ì¤É¤³¤í¤«¡¢Æü¡¹¤Î¿©ÉÊ¿©»ö¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ò¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¡£¸À¤ï¤Ð¡¢À¸¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÅÀÅ©´É¤ÇÀ¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Î¥¹¥Ñ¥²¥Æ¥£¾õÂÖ¤ÎÉÎ»à¼Ô¡£¤½¤ÎÏ·µà²½¤äºÒ³²¥ê¥¹¥¯¡¢¼Ò²ñ¥ê¥¹¥¯¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤³¤ì¤é¤Î¤É¤ì¤¬¤¤¤Ä»ß¤Þ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤É¤ì¤«°ì¤Ä¤Ç¤â»ß¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¡¢Ãæ¤ËÀ¸³è¼êÃÊ¤Î¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¥³¥ó¥¯¥êÈ¢¤Î°ì¼¼¤Ç¤Ê¤ó¤«Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡£
»Å»ö¤â·ÐºÑµ¬ÌÏ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ä¤¿¤éË»¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤Î²ÁÃÍ¤âÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡¢¤É¤³¤«¤«¤é¹¤¯Çö¤¯Íø±×¤ò¤«¤¹¤á¤È¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤½¤ÎÍø¸¢¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤Ç¡¢¿Í¤ÈÁè¤¤¡¢Â¾¼Ò¤È¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¿ÍÀ¸¤òËá¤ê¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¼«Á³¤«¤é»ºÊª¤òÆÀ¤ë¡¢À¸»º¼Ô¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤Ø¶¶ÅÏ¤·¤¹¤ë¡£°å¼Ô¤ä¶µ»Õ¡¢¿¦¿Í¤ä¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È¤Ê¤É¤â¡¢Àè¿Í¤Ë³Ø¤ó¤Ç¡¢¤½¤Îµ»¤ò¿Í¤äÊª¤Ë»Ü¤·¡¢¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë¡£ËÜÍè¤Î»Å»ö¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£¤³¤ì¤é¤ËÂÐ¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤íÕûÍý¶þ¤ò¤³¤Í¤Æ¤â¡¢¤ä¤ä¤³¤·¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÂç¶â¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È¥ä¥¯¥¶Æ±Á³¤Î¥Ô¥ó¥Ï¥Í¡£¤¤¤Þ¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¤È¤â¤«¤¯¡¢·ÐºÑµ¬ÌÏ¤½¤Î¤â¤Î¤¬½Ì¾®¤¹¤ì¤Ð¡¢¿å¸»¤âÞÁ¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢³¹¤¬¹ÓÇÑ¤·¤¿¤È¤¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤À²ÈÄÂ¼ýÆþ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¦¤Î¤«¡£ËÜ¤ä»¨»ï¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤É¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¿êÂà¤·¤Æ¡¢¤É¤³¤ËÃøºî¸¢ÎÁ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡£
µÕ¤Ë¡¢»º¶È¤Î°Û¾ï¤Ê¹â¼¡²½¤Ç¡¢¸Å¤¤À¸»º¼êÃÊ¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤ä¥¿¥À°Ê²¼¤ÎÉéºÄ¡£¹ÌºîÃÏ¤Ê¤ó¤«ÅÄ¼Ë¤Ë¤¤¤¯¤é¤Ç¤âÍ¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤Þ¤Ï¤Þ¤À¡¢¾®ºîÎÁ¤ò¤è¤³¤»¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¤â¤¦ÇÀ¶È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤¯¤»¤ËÍø¸¢¤À¤±¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê°®¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸¤»Ä¤ê¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤°¤½¤ì¤â¡¢Ê£»¨¤¹¤®¤ëÁêÂ³¤Ç½êÍ¼Ô¤¬ºøÁî¤·¡¢¤À¤ì¤â¥ï¥ê¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤âÈñÍÑ¤â¤«¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤½¤ì¤ò¤À¤ì¤¬¤É¤¦¤·¤è¤¦¤È¡¢¤À¤ì¤âÊ¸¶ç¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£ÅÄÈª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¹¤äÅç¡¢ÇÑ¹£ÇÑÀþ¡¢¤½¤·¤ÆÇÑÔÒÇÑ²°¡£¤³¤ó¤Ê¡Ö»ñ¸»¡×¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ±É¤¨¤¿¤³¤Î¹ñ¤Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Ë¥´¥í¥´¥íÌ²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤ÀÌäÂê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤Ï¤Þ¤À²áÅÏ´ü¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£21À¤µª¤ÎÈ¾¤Ð¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤ÈÆó¡¢»°½½Ç¯¤Ï¡¢¸Å¤¤Ï¢Ãæ¤Î¸Å¤¤¸¢Íø¤äË¡Î§¤Ç¤¬¤ó¤¸¤¬¤é¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¤»¤¤¤¼¤¤¸ÇÄêÈñ¤ò¸º¤é¤·¡¢·ÐºÑ°ÍÂ¸¤òÍî¤È¤·¤Æ¡¢ÂÑ¤¨¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¤Ê¤Ë¤«À¸¤¤ë³Ú¤·¤ß¤òÃµ¤½¤¦¡£¤ï¤¶¤ï¤¶¼«Ê¬¤«¤é¥«¥Í¤ò¤à¤·¤ê¼è¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¶á½ê¤ò»¶Êâ¤·¤Æ·Ê¿§¤òÄ¯¤á¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿Í¤ÈÎ©¤ÁÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢±«¤ÎÆü¤Ë¤ÏÉô²°¤Ç¤Ò¤È¤êÀÅ¤«¤Ë¸ÅËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡¢¤½¤³¤Ë¤â³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉÏ¤·¤¤ËèÆü¤Ï¥¤¥ä¤À¡¢¤È¸À¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¤Ü¤±¤¿¥¸¥¸¥¤¤ä¥Ð¥Ð¥¢¤Ç¤â¤¢¤ë¤Þ¤¤¤Ë¡¢¤â¤¦¤¤¤¤¤«¤²¤óÆ¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤í¡£20À¤µª¤Ï¤È¤Ã¤¯¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
½ãµÖÍË¾´¡Ê¤¹¤ß¤ª¤«¤Æ¤ë¤¢¤¡ËÂçºå·Ý½ÑÂç³Ø¶µ¼ø¡ÊÅ¯³Ø¡Ë¡¿Èþ½ÑÇî»Î¡ÊÅìµþéº½ÑÂç³Ø¡Ë¡¢ÅìµþÂç³ØÂ´¡Ê¥¤¥ó¥¿¡¼¡õÊ¸³ØÉôÅ¯³Ø²Ê¡Ë¡¢¸µ¥É¥¤¥Ä¥Þ¥¤¥ó¥ÄÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¡Ê¥á¥Ç¥£¥¢³Ø¡Ë¡¢¸µÅì³¤Âç³ØÁí¹ç·Ð±Ä³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«ÆüÊóÆ»¶É¥Ö¥ì¡¼¥ó¡£