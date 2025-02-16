±§Ãè¿Í¡¦¹â¶¶¡¢Í³Èþ¤Î¤ª´ê¤¤¤Ç¶ÐÌ³Ãæ¤ËÇ½ÎÏ¤ò»È¤¦±©ÌÜ¤Ë¡Ä¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¡Ù(Ëè½µÆüÍË22:30¡Á)¤ÎÂè6ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
³ÑÅÄ¹¸¹
¥Û¥Æ¥ë¤Ë½Ð¶Ð¤·¤¿À¶Èþ(»ÔÀî¼ÂÆü»Ò)¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬´é¤ò½Ð¤·¤ËÍè¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÄ«¤«¤é¥²¥ó¥Ê¥ê¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤³¤È¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¶ì¼ê¤À¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò³°¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¶Èþ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É³°½ÐÃæ¤À¤Ã¤¿Ä¹´üÂÚºßµÒ¡¦Â¼¾å(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤òÌÜ·â¡£Â¼¾å¤Ï1¿Í¤ÇÉÙ»Î»³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤ä¤é´¶½ý¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
Ìë¡¢»Å»ö¤ò½ª¤¨¤¿À¶Èþ¤Ï¡¢Ì¼¤Î¼ãÍÕ(½»ÅÄË¨Çµ)¤¬³°Çñ¤¹¤ë¤Î¤ò¤¤¤¤¤³¤È¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤Á(ÎëÌÚ°É)¡¢¤ß¤Ê¤×¡¼(Ê¿´ä»æ)¤ÈÃÏ¸µ¤Î°û¿©Å¹¤Ë½¸¹ç¡£Åß¤Ç¤âÈ¾ÂµÈ¾¥º¥Ü¥ó¤À¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¡È¥ß¥Î¥±¥ó¡É¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤¢¤ä¤Ë¤ã¤ó(ÌÚÆîÀ²²Æ)¤«¤éÏ¢Íí¤¬¡£¤³¤ì¤«¤éÆ±µéÀ¸¡¦¤Î¤ó(MEGUMI)¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤ËÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤¦°½Çµ¤ËÍ¶¤ï¤ì¡¢À¶Èþ¤¿¤Á3¿Í¤â°ì½ï¤Ë¥¹¥Ê¥Ã¥¯¥Ø¸þ¤«¤¦¡£µª»Ò¤Î¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ë½é¤á¤ÆÆþ¤Ã¤¿À¶Èþ¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¿ðµ©(»ÖÅÄÌ¤Íè)¤¬Í³Èþ(²ÆÈÁ)¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¶Ã¤¡¢ÃÏ¸µÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌë¶ÐÃæ¤Î¹â¶¶(³ÑÅÄ¹¸¹)¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÀµÂÎ¤ò¶µ¤¨¤¿Í³Èþ¤«¤é¡Ö½½±ß¶Ì¶Ê¤²¤ë°Ê³°¤ÎÇ½ÎÏ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇ½ÎÏ¤ò»È¤¦±©ÌÜ¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç»ö·ï¤¬È¯À¸¡£À¶Èþ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
(C)Æü¥Æ¥ì
³ÑÅÄ¹¸¹
¥Û¥Æ¥ë¤Ë½Ð¶Ð¤·¤¿À¶Èþ(»ÔÀî¼ÂÆü»Ò)¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬´é¤ò½Ð¤·¤ËÍè¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤ÆÄ«¤«¤é¥²¥ó¥Ê¥ê¡£¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ß¤ó¤Ê¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¤³¤È¤¬²¿¤È¤Ê¤¯¶ì¼ê¤À¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë²ñ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÃë¤´ÈÓ¤ò³°¤Ç¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ëÀ¶Èþ¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É³°½ÐÃæ¤À¤Ã¤¿Ä¹´üÂÚºßµÒ¡¦Â¼¾å(¾®Æü¸þÊ¸À¤)¤òÌÜ·â¡£Â¼¾å¤Ï1¿Í¤ÇÉÙ»Î»³¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡¢²¿¤ä¤é´¶½ý¤Ë¿»¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£
°ìÊý¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÌë¶ÐÃæ¤Î¹â¶¶(³ÑÅÄ¹¸¹)¤Ï¡¢¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÀµÂÎ¤ò¶µ¤¨¤¿Í³Èþ¤«¤é¡Ö½½±ß¶Ì¶Ê¤²¤ë°Ê³°¤ÎÇ½ÎÏ¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤ª´ê¤¤¤µ¤ì¡¢¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÇ½ÎÏ¤ò»È¤¦±©ÌÜ¤Ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ç»ö·ï¤¬È¯À¸¡£À¶Èþ¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ²ò·è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡Ä¡£
(C)Æü¥Æ¥ì