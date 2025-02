◆杢代和人&松井奏W主演「熱愛プリンス」実写化

【モデルプレス=2025/02/16】原因は自分にある。の杢代和人とIMP.の松井奏が、3月6日にスタートするMBSドラマフィル「熱愛プリンス」(毎週木曜25:29〜)にてW主演を務めることが決定。ヒロインは林芽亜里が務める。累計250万部突破の青月まどかの人気漫画「熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き」(宙出版)のドラマ化が決定。親の再婚により、突如として憧れの三兄弟アイドル・Terzettoの遥(大倉空人)、梓(杢代和人)、理人(小泉光咲)の妹になった天宮まつり(林芽亜里)。夢のような状況に思えたが、三兄弟は仲が悪く喧嘩ばかりだった。本当は仲の良い兄弟に憧れる梓の思いを知ったまつりは、絆を深めるために奮闘。徐々に仲を深めていく3人だったが、ある日、梓に「もう妹として見れない」と告白されて…。

◆杢代和人&松井奏がアイドル役に

◆大倉空人・小泉光咲・大東立樹・芳賀柊斗・増子敦貴も出演

◆杢代和人コメント(梓/あずさ役)

◆松井奏コメント(昴流/すばる役)

◆林芽亜里コメント(天宮まつり/あまみや・まつり役)

◆大倉空人コメント(遥/はるか役)

◆小泉光咲コメント(理人/りひと役)

◆大東立樹コメント(槇/まき役)

◆芳賀柊斗コメント(慶/けい役)

◆増子敦貴コメント(大和/やまと役)

◆脚本・舘そらみコメント

◆原作・青月まどかコメント

2人の関係が進展する中、まつりは幼馴染である昴流(松井奏)と再会。憧れの幼馴染のお兄ちゃんだった昴流は、今や国宝級イケメン俳優になり、Terzettoのライバル・PRISMとしてデビューするという。さらにはPRISMのメンバーである大和(増子敦貴)も登場し、恋の矢印はますます複雑に絡み合っていく。そして、PRISMのデビューによってTerzettoはトップアイドルの座、陥落の危機に。三兄弟の次男でTerzettoのクールで大人かっこいい担当・梓(あずさ)役にはダンスボーカルグループ・原因は自分にある。のメンバーであり、「仮面ライダーギーツ」や「3年C組は不倫してます。」「降り積もれ孤独な死よ」「私たちが恋する理由」、「【推しの子】」などに出演し、俳優としても活躍している杢代、そしてTerzettoのライバルであるPRISMのメンバーで、まつりの幼馴染・昴流(すばる)役には、7人組男性グループ・IMP.のメンバーで公開中の映画『遺書、公開。』にも出演している松井が決定。みんなに溺愛されるヒロインの天宮まつり役には、「non-no」専属モデルで「先生さようなら」や「初めましてこんにちは、離婚してください」ではW主演も務めた注目の女優・林芽亜里が決定した。また、三兄弟の長男でTerzettoの元気で可愛い担当・遥(はるか)役は、原因は自分にあるのメンバーであり、「レッドブルー」「トーキョーカモフラージュアワー」「あらばしり」や映画『女神降臨 Before 高校デビュー編/After プロポーズ編』など出演作品が絶えない大倉空人。三兄弟の三男で、Terzettoのおっとり癒し系担当・理人(りひと)役は、同じく原因は自分にある。のメンバーで「大豆田とわ子と三人の元夫」「ビリオン×スクール」など話題作に出演している小泉光咲。PRISMのリーダー槇(まき)役は、CLASS SEVENのメンバーで「秘密を持った少年たち」などのドラマに出演するほか、舞台やミュージカルでも活躍する大東立樹。PRISMの慶(けい)役にはLienelのメンバーとして活動しながら、舞台「ソーセージ」、映画『BATTLE KING!!Map of The Mind -終奏-』に出演している芳賀柊斗。そして、PRISMの大和役にはダンス&ボーカルグループ・GENICに所属し、2023年に放送され反響を呼んだ「体感予報」で主演を務めた増子敦貴が決定。監督は、「タカラのびいどろ」「ふったらどしゃぶり」「around 1/4 アラウンドクォーター」で監督を務めた富田未来。脚本は、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭2冠を受賞した『私たちのハアハア』や「恋と弾丸」「来世ではちゃんとします」で脚本を務めた舘そらみのタッグで描く。(modelpress編集部)三兄弟の次男。Terzetto(テルツェット)ではクールで大人カッコイイ担当。メンバーカラー:赤。一人が好きなように見えて、実はプライドの塊でカッコつけ。梓役を演じます杢代和人です。今回、初めてW主演を務めさせて頂けることになりとても嬉しく思います。原作を初めて読んだ時に感じた初恋のようなキュンキュンを視聴者の皆様に届けられるように精一杯演じたいと思います! 三兄弟アイドルユニット『Terzetto』としてアイドルパフォーマンスも楽しみにしていてください!PRISM(プリズム)のエース。まつりの幼馴染で「すばる兄ぃ」と呼ばれている。メンバーカラー:白。初恋の相手はまつり。昴流役を演じさせていただきます、IMP.の松井奏です!杢代和人さんとW主演を務めさせていただくということで、僕自身、初のドラマ「主演」作品となります。漫画も脚本も読ませていただき、キュンキュンと、嬉しさと、プレッシャーと、緊張と、たくさんの感情で胸がいっぱいです(笑)。皆様に「至福のキュン時間」をお届けできるよう、精一杯頑張ります!よろしくお願いします!元気が取り柄で、モットーは「人生楽しんだもの勝ち」。おせっかいで無防備でスキだらけだと、周囲から大切に思われている。出演が決まった時は有難い気持ちと嬉しい気持ちで溢れていました!!!私が今まで出させて頂いたドラマの中で1番といっても過言ではないくらいのキュンの多さなので緊張もありますが、みなさんの目と心がキラキラキュンキュンする時間を過ごして貰えるよう私自身も楽しみながら撮影出来たらと思います!頑張ります!三兄弟の長男。Terzettoかわいい愛されキャラ担当。メンバーカラー:オレンジ。プライベートではナルシスト。理人とくだらないことでケンカをする。遥役を演じます。大倉空人です。 三兄弟の長男!そして三兄弟は僕たち「原因は自分にある。」のメンバーが演じます。プライベートとステージ上で顔が違う僕ら三兄弟。メンバーの吉澤要人からは『3人ともステージ上もプラベも役とそっくりだね!』と言われました。え…?いやいや…ステージ上は確かに遥にそっくりかもだけど…え…?プラベもってどーゆーこと??要人さん??皆さん!お楽しみに!三兄弟の三男。Terzettoではおっとり癒し系美人担当。メンバーカラー:青。実際は遥曰く、「陰湿性悪男」。理人役を務めます。小泉光咲です。3兄弟のアイドルグループ「Terzetto」のメンバーである理人役が決まった時はとても嬉しかったです。今までアイドルを俳優として演技することがなかったので緊張していますが、「Terzetto」としてのパフォーマンスもあるのでアイドル全開の理人らしい表現ができるように頑張りたいと思います!ぜひお楽しみください!人気モデルで、PRISMのリーダー。メンバーカラー:黄色。グループ内ではお兄さん的ポジションで損な役回りが多い。槇役を演じさせていただきますCLASS SEVENの大東立樹です。素敵な漫画の、しかもかっこいいキャラクターになれることに感謝の気持ちでいっぱいです。「アイドル」については馴染み深いので、監督の意見や、原作を元に全力を尽くします!バンド界ではカリスマの、PRISMのメンバー。メンバーカラー:紫。口が悪いけどグループ内では一番の常識人。慶役を演じさせていただきます、芳賀柊斗です! 今作では見ている皆さんをキュンとさせるような所が沢山あり更に僕自身もドラマ初出演でドキドキしていますが全力でがんばります! 皆さん是非楽しみに待っていてください。人気ダンサーで、PRISMのメンバー。メンバーカラー:緑。PRISMではピュアな天使キャラだが、本性はいたずらっ子なツンデレ男子。はじめまして!美鈴大和役を演じさせていただきます、増子敦貴です。現実ではなかなか言うことが出来ないセリフがとても多く、恋しているかのようにドキドキしています。大和くんの魅力を存分にお伝えできるよう精一杯演じさせていただきますのでよろしくねっ♪なんだこのキュンの乱れ打ちは!!と原作を読んだ時に衝撃を受け、どうかそれを損なわないように、そしてドラマならではの勢いも加速できるようにときゃーきゃー言いながら執筆しました。愛すべきアイドルたちとまつりの夢のような物語に、携われて喜びです。この作品は本当に“人”に恵まれているなぁと感謝しております。歴代担当様方、編集部出版社の皆様、関わってくださる皆様。何より一緒に作品を愛して、応援し続けてくださる読者の皆様。そしてこの度また、素晴らしいキャストの皆様、素晴らしい制作陣の皆様に恵まれとても素敵な機会をいただけることになりました。もはや最高なものになる確信しかありません!贅沢すぎるこの時間を一緒に堪能していただければ嬉しいです!【Not Sponsored 記事】