ÏÉ¸«°´º»¡¢»Ë¾å£²¿ÍÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ø¡Öº£Ç¯¤Ïµ÷Î¥¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¡ÄÀÄÇß¥Þ¥é¥½¥ó£±£°¥¥í£´£°ºÐÌ¤Ëþ½÷»Ò¤ÎÉô
¡¡Âè£µ£·²óÀÄÇß¥Þ¥é¥½¥ó¤Ï£±£¶Æü¡¢Åìµþ¡¦ÀÄÇß»Ô¤ÎÆüËÜÎ¦Ï¢¸øÇ§¥³¡¼¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡££³£°¥¥í¤ÎÉô¤Ç£±Ëü£²£µ£°£°¿Í¡¢£±£°¥¥í¤ÎÉô¤Ç£´£°£°£°¿Í¤¬¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¡££±£°¥¥í¤Ï¸áÁ°£¹»þ£³£°Ê¬¡¢£³£°¥¥í¤ÏÆ±£±£±»þ£³£°Ê¬¤Ë¹æË¤¡££±£µÆü¤Ï½»Í§¶âÂ°¹Û»³¥¢¥ê¡¼¥ÊÀÄÇß¤Ç³«²ñ¼°¤Ê¤É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡£±£°¥¥í£´£°ºÐÌ¤Ëþ½÷»Ò¤ÎÉô¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ëÏÉ¸«°´º»¡Ê£²£¸¡Ë¡á¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡á¤Ï¡¢£²¿ÍÌÜ¤ÎÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£Æ±ÉôÌç¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿£´£°²óÂç²ñ°Ê¹ß¡¢Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¤Î¤Ï£³Ï¢ÇÆ¤òµÏ¿¤·¤¿¥Þ¡¼¥é¡¦¥ä¥Þ¥¦¥Á¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¤Î¤ß¡££±£´Æü¤Þ¤Ç¼¯»ùÅç¡¦ÆÁÇ·Åç¤Ç£±£°Æü´Ö¤Î¹ç½É¤ò¼Â»Ü¡£ËèÆü¡¢Ìó£³£°¥¥í¤òÁö¤ê¡Öº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¡¢ÎÌ¤ò¤³¤Ê¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£º£Ç¯¤Ïµ÷Î¥¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÎý½¬¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥¿¥¤¥à¤Ï£³£³Ê¬£µ£·ÉÃ¡£º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö£³£³Ê¬£±£°ÉÃ¡×¤È¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¡Ê£³£³Ê¬£²£¸ÉÃ¡ËÄ¶¤¨¤òÁÀ¤¦¡£¾å¤êºä¤Ï¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¡ÖºÇ½é¤Î¾å¤ê¤òÁö¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¸åÈ¾¤Ï²¼¤ê¡£¼«Ê¬¤ÎÆÀ°Õ¤òÀ¸¤«¤»¤¿¡×¤ÈºòÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¤â¾å¤êºä¤ò»È¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈµÞ¸ûÇÛ¤Ø¤ÎÂÐºö¤âËüÁ´¤À¡£¡ÖºòÇ¯¤Î¼«Ê¬¤ò¾å²ó¤ëÁö¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÁö¤ê¤ò¡×¡£ÀÄÇßÏ©Ï¢ÇÆ¤òÈôÌö¤ÎÂ¤¬¤«¤ê¤È¤¹¤ë¡£¡ÊÉÙÄ¥¡¡Ë¨²«¡Ë