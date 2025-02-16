¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¡õµÆÃÓÍºÀ±¡¡Âç¥ê¡¼¥¬¡¼ºÊ¤¬¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ç¡¼¥È¡×¿¼ÄÅÎÜÈþ¡Ö¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é1»þ´Ö¡×
¡¡Âç¥ê¡¼¥°¡¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¸µ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°À¤³¦½÷²¦¡¦»³ËÜÀ»»Ò¤µ¤ó¡Ê44¡Ë¤È¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎµÆÃÓÍºÀ±Åê¼ê¡Ê33¡Ë¤ÎºÊ¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¼ÄÅÎÜÈþ¡Ê38¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¹çÆ±¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëµÆÃÓ¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢¸½ÃÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¿©ºà¤òÄ´Ã£¤·¤Æ¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¿¼ÄÅ¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¤¸¤¯¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¤Ç¥¥ã¥ó¥×¤ò¹Ô¤¦¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤ÎºÊ¡¦À»»Ò¤µ¤ó¤È²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¡ÖÇ°´ê¤Î¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡Ö¥¢¥ê¥¾¥Ê¤ÇÀ»»Ò¤µ¤ó¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¹¬¤»¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ê¤¬¤é1»þ´Ö¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£À»»Ò¤µ¤óËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÀ»»Ò¤µ¤ó¤âÈ¿±þ¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤¬ÊÂ¤ó¤À¥¸¥àÆâ¤Î¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¡Ö»äÃ£¤á¤Ã¤Á¤ã´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ç¡¼¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¼ÄÅ¤ÏºòÇ¯9·î¤ËÀ»»Ò¤µ¤ó¤È½éÂÐÌÌ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÊó¹ð¡£¡Ö±óÀ¬ÂÓÆ±¤Ç¥µ¥ó¥Ç¥£¥¨¥´¤Ø¤º¡¼¤Ã¤È¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿À»»Ò¤µ¤ó¤È¡¢Ï¢Æü¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªË»¤·¤¤Ãæ¡¢À»»Ò¤µ¤ó¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Þ¤Ç·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç´ÑÀï¡¢¤ª¿©»ö¤Þ¤Ç¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÀ»»Ò¤µ¤ó¤ÎºÙ¤ä¤«¤Ê¤ª¿´¸¯¤¤¤ò¿ï½ê¤Ë´¶¤¸¡¢¤ª¸ÀÍÕ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£