OpenAI¤ÎCEO¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á ✕ ÅìÂçÀ¸¤¬ÂÐÏÃ¡Ö100Ç¯¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡ÚÁ°ÊÔ¡Û
Lifehacker 2025Ç¯2·î5Æü·ÇºÜ¤Îµ»ö¤è¤êÅ¾ºÜ
2025Ç¯2·î3Æü¡¢ÅìµþÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Dialogue at UTokyo GlobE¤Ë¡¢ÍèÆüÃæ¤ÎOpenAI¤ÎCEO¥µ¥à¡¦¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤¬ÅÐÃÅ¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÈÂÐÏÃ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»²²Ã¤·¤¿³ØÀ¸¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤â°å³Ø¡¢Å¯³Ø¡¢¹©³Ø¤«¤é¡¢·ÐºÑ³Ø¤Þ¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡£¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê¼ÁÌä¤ò¼´¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¶µ°é¡¢µ»½Ñ¡¢ÎÑÍý¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤ÈÆâÍÆ¤ÏÂ¿´ô¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
·ë²Ì¡¢º£¸å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ò¸«¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¹Í¤¨¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¡¢ÅìÂçÀ¸¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ò¥ó¥È¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£
À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤Î¶µ°é¤òÃ¯¤â¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ëÌ¤Íè¤Ø
¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖÀ¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ë¤è¤êÀ¤³¦Ãæ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤¬ºÇ¹â¤Î¶µ°é¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÌ¤Íè¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶µ°é¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬´Ä¶¤ä»ØÆ³ÊýË¡¤ËÂç¤¤ÊÃÏ°èº¹¤¬¤¢¤ê¡¢Ç½ÎÏ¤äÇØ·Ê¤Ë¤«¤«¤ï¤é¤º¶Ñ°ì¤Ê³Ø¤Ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢AI¤Ë¤è¤ë¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿¥Á¥å¡¼¥¿¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢³Ø½¬¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÍý²òÅÙ¤ä¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê»ØÆ³¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Îµ»½Ñ¤Ç¶µ°é¤ò¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¡¢AI¤¬¸Ä¡¹¤Î³Ø½¬¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Â¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤òÊä¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤ÎÃÎ¼±¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¡Ë
¤Þ¤¿¡Öµ»½Ñ¤Î²¸·Ã¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ìµ½þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡×¤È¤â¡£¶µ°é¤ä¤½¤Î¤Û¤«¤Î¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µ»½Ñ¤Î³Êº¹¤¬¿·¤¿¤Ê¼Ò²ñÅªÉÔÊ¿Åù¤òÀ¸¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢´ë¶È¤äÀ¯ÉÜ¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µÞÂ®¤Ë¿Ê²½¤¹¤ëAIµ»½Ñ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ø¤Î±Æ¶Á
AIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î²ÃÂ®¤Ï»ß¤Þ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö10Ç¯¸å¡¢30Ç¯¸å¡¢100Ç¯¸å¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤«¤±¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö100Ç¯¸å¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ÏÁ´¤¯ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¡£
¤·¤«¤·¡¢AI¥â¥Ç¥ë¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿»þ´Ö¤â¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¿¥¹¥¯¤¬¡¢¿ôÊ¬¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¿ôÉÃ¤Ç´°Î»¤¹¤ë»þÂå¤¬Íè¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
2035Ç¯¤Ï2025Ç¯¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤·¤ç¤¦¡£À¤³¦¤ÏÂçÉý¤Ë¤«¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤Þ¤Î²Ê³Ø¤Î¿ÊÊâ¤ä¼Â¸³¤ÎÂ®ÅÙ¤Ï10ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é100ÇÜ¤Ë¤Ê¤ë¡£À¤³¦¤Î·ÐºÑ¤ò¸£°ú¤¹¤ë¡£À¸³è¤Î¼Á¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¾å¤¬¤ë¡£±§ÃèÃµºº¤Ê¤É¤â¿Ê¤à¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¡Ë
AI¤¬ÀÚ¤êÂó¤¯¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤ÈÃÎ¼±¤ÎÎÎ°è
¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¥¹¥¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖAI¡¢¿ô³Ø¼Ô¡¢¥×¥í¥°¥é¥Þ¡¢AI¤½¤Î¤â¤Î¤äÊªÍý³Ø¡£¤³¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Á´¤Æ¤Î¿Í¤¬ºÇ¹â¤Î²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¤Ä¤¯¤ë¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏAI¤Ç¤ä¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Äê·¿Åª¤ÊÃÎ¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÏÂ¤À¤ä¿·¤¿¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÀÆðÀ¤¬ÂçÀÚ¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¤¸¤¯Æ±¼ÒCPO¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥¦¥§¥¤¥ë»á¤Ï¡Ö¤Þ¤ºº£½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢»È¤¤Êý¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¡£¤³¤ì¤ÏAI¤ò¤Ä¤«¤¦¤È¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¤È¼«Ìä¤·¤Ê¤¬¤é¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³Ø¤ó¤Ç¡£¥Ù¥¹¥È¤Î»È¤¤Êý¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶¯²½³Ø½¬¤È¥Þ¥ë¥Á¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à
¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖAI¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¯²½³Ø½¬¤ä¥Þ¥ë¥Á¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÃ¼µ»½Ñ¤¬¡¢º£¸å¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Ï½¾Íè¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÄ¶¤¨¡¢´Ä¶¤ËÅ¬±þ¤·¤Ê¤¬¤é¼«Î§Åª¤Ë³Ø½¬¡¦¿Ê²½¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢AI¤ÏÃ±¤Ê¤ë¥Ä¡¼¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥»¥¹¤äÀ½ÉÊ³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ë³×¿·Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ê¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¡Ë
¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Î¸¡¾Ú¤ËAI¤òÌòÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦³ØÀ¸¤ÎÌä¤¤¤Ë¤â¡Ö¼¡¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÖÅú¤¬¡£
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎAI¤ÎÌò³ä¤ÏÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥µ¡¼¥Á¤È¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¢º£¸å¤Î¥ê¥µ¡¼¥ÁÅ¸Ë¾
ÂÐÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥µ¡¼¥Á¤ä¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³«È¯¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÎËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ò½Ö»þ¤Ë½èÍý¤·¡¢½¾Íè¤Ï¿ôÆü¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ä´ºº¤ä²òÀÏºî¶È¤ò¿ôÊ¬¤Ç´°Î»¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ïº£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²ÝÂê¤ò²ò·è¤Ç¤¤ë»þÂå¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¡Ë
¡Öº£¸å¤Î¥ê¥µ¡¼¥Á¤Î·×²è¤Ï¡©¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë²òÅú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
OpenAI o3-mini¤ò¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¤È¤³¤í¤À¡£º£¸å¤Î¸¦µæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈ¾Ç¯¤«¤é1Ç¯Àè¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¤¢¤ë¡£¿ôÏÀ¥â¥Ç¥ë¤ÇºÇ¹âÂ®¤Î¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¾å¤Î¾ðÊó¤òAI¥â¥Ç¥ë¤Ë¼ý½¸¤µ¤»¤ë¡ÖDeep research¡×¤â¥í¡¼¥ó¥Á¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ç´°Î»¤Ç¤¤ë¥¿¥¹¥¯¤Ï¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç²¿»þ´Ö¤â²¿Æü¤â¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤°¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¿¿¤Î¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¤òºÇÂç¸Â³èÍÑ¤·¤Æ¡¢Æñ²ò¤ÊÌäÂê¤ò²ò¤¯¡¢²Ê³ØÅª¡¢¼«Î§Åª¤Ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÆ¯¤«¤»¤Ê¤¬¤éÌäÂê²ò·è¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
ÎÑÍýÅª¤ÊAI
AI¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤ª¤±¤ëÎÑÍýÅª¤ÊÂ¦ÌÌ¤ÏÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¡£³ØÀ¸¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎÑÍýÅª¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡ÖÆ©ÌÀÀ¤Î¹â¤¤¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢µ»½Ñ¤¬»ý¤ÄÀøºß¥ê¥¹¥¯¤È¼Ò²ñÅª±Æ¶Á¤È¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Øµ»½Ñ¤Ï¾ï¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤É¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤Î¹Í¤¨Êý¤¬¡¢º£¸å¤ÎAI¼ÂÁõ¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡×¤È¤â¡£
¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥ó»á¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î¤´°Õ¸«¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±¤¿¤¯¤µ¤ó¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Èµ¯¶È²ÈÀº¿À
µ¯¶È¤òÌÜ»Ø¤¹³ØÀ¸¤«¤é¤Ï¡Öµ¯¶È¤ä¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤¬Åê¤²¤«¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥ë¥È¥Þ¥ó»á¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀìÌçÃÎ¼±°Ê¾å¤Ë¡Ö¤ä¤ëµ¤¡×¤È¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡×¡¢¤½¤·¤Æ½ÀÆðÀ¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤Ê»Ô¾ì¤äµ»½Ñ¤Î¿ÊÊâ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢¸ÇÄê³µÇ°¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸Àº¿À¤ò»ý¤Ã¤Æ¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤³¤½¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÀ®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ë¡£
Source: ÅìµþÂç³Ø¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¶µ°é¥»¥ó¥¿¡¼, OpenAI