¡Ò¥Ó¥Ã¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤ÊýÊç½¸¡Ó¡Ä20Âå½÷À¤Ëº¾µ½ÏÃ¤«¡ÖÃË£³¿Í¤¬£±²¯±ßÄ¶º¾¼è¡×»¥Â«Åê¹Æ¤ÎÃæ¿È
·Ù»¡½ð¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ÃË¤Ï¼þ°Ï¤Ë±Ô¤¤»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¡£¸îÁ÷¼Ö¤Î¸åÉôºÂÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤â¡¢Á°Êý¤òâË¤ß¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤ÂÖÅÙ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡½¡½¡£
£²·î12Æü¤ËÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿Ìµ¿¦¡¦ÁðÌîÍ§ÂÀÍÆµ¿¼Ô¡Ê35¡Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤Ë¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤Ê¤É¤Î²èÁü¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡££Ó£Î£Ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¿Í¤Ë¶á¤Å¤¡¢²Í¶õ¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ø¤Î½Ð»ñ¤òÊç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÂáÊáÍÆµ¿¤Ïº¾µ½¤À¡£
¡Ö¡Ç23Ç¯£³·î¤«¤é£´·î¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢ÁðÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï£Ó£Î£Ó¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿20Âå½÷À¤ò¡Ø¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ç¶ÈÀÓ¤Î°²½¤·¤¿´ë¶È¤òÇã¼ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë½Ð»ñ¤¹¤ì¤ÐÍ»»ñ¶â¤òÊ¬ÇÛ¤¹¤ë¡Ù¡ØÀäÂÐ¤ËÌÙ¤«¤ë¡Ù¤Ê¤É¤È»ý¤Á³Ý¤±¡¢¸½¶â100Ëü±ß¤Û¤É¤òñÙ¤·¼è¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡Ò¤ª¥«¥Í¤ÎÅÛÎì¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤è¤¦¡Ó
ÁðÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë£²¿Í¤ÎÃË¤È¶¦ËÅ¤·¤ÆÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Ë¤Ï¡¢ìÔÂô¤ÊÊë¤é¤·¤Ö¤ê¤ò¼«Ëý¤¹¤ëÊ¸¸À¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÖÁðÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï£Ó£Î£Ó¤Ë¡Ò¤ª¥«¥Í¤ÎÅÛÎì¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤è¤¦¡Ó¡Ò¥Ó¥Ã¥°¥¦¥§¡¼¥Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤ÊýÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡Ó¤Ê¤É¤ÈÄÖ¤ê¡¢¹âµé»þ·×¤ä³°¼Ö¡¢¹ëÀª¤Ê¿©»ö¤ÎÍÍ»Ò¡¢20Ñ¶á¤¯ÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤¿»¥Â«¤Î²èÁü¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£µõµ¶¤ÎÅê»ñÏÃ¤ò¿®¤¸¹þ¤Þ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²Ú¤ä¤«¤ÊÀ¸³è¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢£Ó£Î£Ó¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿100¿Í°Ê¾å¤ÈÀÜ¿¨¡££±²¯2000Ëü±ß¤Û¤É¤òº¾¼è¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢ÁðÌîÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Øº¾µ½¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¥«¥Í¤Û¤·¤µ¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¶¡½Ò¡£ÈÈ¹Ô¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Î¸µ·º»ö¤ÇÈÈºá¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¾®ÀîÂÙÊ¿»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Öº¾µ½¤Î¼ê¸ý¤È¤·¤Æ¤ÏÅµ·¿Åª¡£ÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ï¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ë¡ØËÜÅö¤ËÌÙ¤«¤ë¤ó¤À¤¾¡Ù¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥ÉÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤Ö¤ê¤¬¤ï¤«¤ë²èÁü¤òÅê¹Æ¤¹¤ë¡£Èï³²¼Ô¤Ï¡¢¹ª¤ß¤ÊÏÃ½Ñ¤È²Ú¤ä¤«¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¤Ä¤¤ñÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÅöÁ³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤Þ¤¤ÏÃ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¾ï¤Ëµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤ËÂç¶â¤¬¼ê¤ËÆþ¤ëÅê»ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢ÄÌ¾ï¤Ï¸«ÃÎ¤é¤ÌÂ¾¿Í¤Ë¶µ¤¨¤Þ¤»¤ó¡£½Ð»ñ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Åê»ñÏÃ¤ò»ý¤Á³Ý¤±¤Æ¤¤¿¿Í´Ö¤¬¶âÍ»Ä£¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¼è°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢µöÇ§²ÄÈÖ¹æ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤ÉºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
·Ù»¡¤Ï¡¢ÁðÌîÍÆµ¿¼Ô¤ÎÍ¾ºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£