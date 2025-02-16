Â©»Ò¤¬Âç³Ø¤Ø¡£¤Ç¤âÉ×¤Ï¡Ö»ÅÁ÷¤ê¤ÏÀ¸³èÈñ¤«¤é½Ð¤»¡×¤Ã¤Æ¡¢¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¡ÚÍýÉÔ¿Ô¤ÊÈ¯¸À¡Û¤Ë¶ÃØ³
Í§¿ÍS¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£S¤Î²ÈÄí¤Ï¡¢·ëº§Åö½é¤«¤éÉ×¤¬²È·×¤ò°®¤ê¡¢É×¤¬·è¤á¤¿À¸³èÈñ¤ò°ìÄê³ÛS¤ËÅÏ¤¹·Á¤Ç²È·×´ÉÍý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤¬Âç³Ø¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤·¤¿ºÝ¤â¡¢É×¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤è¡¢¹Ô¤±¤Ð¤¤¤¤¡× ¤È²÷Âú¤·¤¿¤¿¤á¡¢»ÅÁ÷¤ê¤â¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¤À¤È°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¨¡¨¡
À¸³èÈñ¤«¤é»ÅÁ÷¤ê¡ª¡©
»Ò¤É¤â¤Î¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Æþ³Ø¤Î¼êÂ³¤¤ä°ú¤Ã±Û¤·¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢S¤Ï»ÅÁ÷¤ê¶â³Û¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉ×¤Ë³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ï
¡Öº£¤Þ¤ÇÅÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¶â³Û¤Ï»Í¿ÍÊ¬¤ÎÀ¸³èÈñ¡¢¤½¤ì¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢°ì¿ÍÅìµþ¤Ë¹Ô¤¯¤À¤±¤Ç²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤ªÁ°¤ËÅÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¶â¤«¤é°ì¿ÍÊ¬¤Î»ÅÁ÷¤ê¤ò½Ð¤»¤Ð¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡×
¤È¶Ã¤¯¤³¤È¤ò¹ð¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
À¸³èÈñ¤Î¸½¼Â¤È¶ìÏ«
³Î¤«¤Ë¡¢É×¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¸³èÈñ¤Ç²¿¤È¤«¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¤·¤ÆÀ¸³è¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ËÈ¼¤¤¸÷Ç®Èñ¤ä³ØÈñ¡¢½¬¤¤»ö¤ä¿©Èñ¤ÏÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢É×¤«¤é¤ÎÀ¸³èÈñ¤Ï¿·º§Åö½é¤«¤é¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢²¿¤È¤«¤ä¤ê¤¯¤ê¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¥Ñー¥È¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»ÅÁ÷¤ê¤È¤Ê¤ë¤ÈÊÌ¡£À¤ÂÓ¤âÊ¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¸÷Ç®Èñ¤ä¿©Èñ¤â¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê¤ªÊÛÅö¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤ä¤ì¤Ê¤¤µ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡Ë
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤ë
¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¹¤°¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤òÃµ¤·¤Æ¤Í¡×
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¹¬¤¤¤Ë¤âº£¤Þ¤Ç¤ÎÉ×¤Î½ê¶È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î°ì¸À¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤ò»¡¤·¤Æ¤¯¤ì¡¢Æþ³Ø¸å¤¹¤°¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯¼õ¸³¤â½ª¤ï¤ê¡¢¿·À¸³è¤Ë´·¤ì¤ë´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤È³Ø¶È¤ÎÎ¾Î©¡£
Êì¤È¤·¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
S¼«¿È¤â¥Ñー¥È¤òÁý¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¤è¤êÀ¸³èÈñ¤òÀÚ¤êµÍ¤á»ÅÁ÷¤ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Æó¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤Ï»°ºÐ°ã¤¤¤ÇÂç³Ø¤¬½Å¤Ê¤ëÇ¯¤â¤¢¤ê¡¢»ÅÁ÷¤ê¤ÎÉéÃ´¤ÏËÜÅö¤ËÂç¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
É×¤¬Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Æ¤Î»Ù¤¨
»Ò¤É¤â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤µ¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢Âç³Ø¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤òÇ§¤á¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢À¸³è´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤ä¤ë¤³¤È¤â¿Æ¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿S¡£
¤¤¤¯¤éÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤Æ¤âÉ×¤Î°Õ»×¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¤â¤·¤«¤¹¤ë¤ÈÉ×¤Ï¶ì³ØÀ¸¤Ç¡¢¿Æ¤«¤é»ÅÁ÷¤ê¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡Ë
¤Èµ¿Ìä¤Ë»×¤¤¡¢µÁÊì¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È
¡Ö°ìÄê³Û¤Î»ÅÁ÷¤ê¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼¸¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤·¡¢ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¤Û¤ó¤Î¿ô²ó¤À¤Ã¤¿¡×
¤ÈÊ¹¤¡Ê¥¦¥½¤Ç¤·¤ç¡ª¡©¡Ë ¤È»×¤ï¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¤ËÍê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²áµî¤òËº¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÉ×¤ÎÂÖÅÙ¤Ë¡¢·ë¶É¤³¤Î¿Í¤Ï¼«Ê¬¤À¤±¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Í¤È´¶¤¸¤¿½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§50Âå¡¦É®¼Ô¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯1·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Kiko.G
²Ç¸ÈÌäÂê¤ò¥á¥¤¥ó¥Æー¥Þ¤Ë¥é¥¤¥¿ー³èÆ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¼ÒÂðÀ¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢¥Þ¥ÞÍ§¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤¬¹¤¬¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¤Ë¡£¼«¤é¤¬Î¥º§¤äÉÂµ¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇº¤ß¤ò»ý¤ÄÆÉ¼Ô¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¼«¿È¤Î¿ÍÌ®¤äÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤ò¼èºà¤·¡¢µ»ö¤È¤·¤Æ¼¹É®¡£note¤Ç¤Ï¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÂÎ¸³µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯¿®Ãæ¡£