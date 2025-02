ダンス&ボーカルグループ・原因は自分にある。の杢代和人と7人組グループ・IMP.の松井奏が、MBSドラマフィル『熱愛プリンス』(3月6日スタート、毎週木曜 深1:29〜)でW主演を務めることが16日、発表された。林芽亜里がヒロインを務め、国民的アイドルに溺愛される禁断のシークレット・ラブコメディーを届ける。原作は、累計250万部突破の青月まどか氏『熱愛プリンス お兄ちゃんはキミが好き』(宙出版)。ヒロイン・天宮まつり(林)は、親の再婚により、憧れの三兄弟アイドル「Terzetto」の遥(大倉空人/原因は自分にある。)、梓(杢代)、理人(小泉光咲/原因は自分にある。)の妹になった。夢のような状況に思えたが、三兄弟は仲が悪く、喧嘩ばかり。仲の良い兄弟に憧れる梓の思いを知ったまつりは、絆を深めるために奮闘。徐々に仲を深めていく3人だが、梓に「もう妹として見れない」と告白される。

2人の関係が進展する中、まつりは幼なじみである昴流(松井)と再会。憧れの“幼なじみのお兄ちゃん”だった昴流は、国宝級イケメン俳優になっていて、「PRISM」としてデビューするという。「PRISM」のメンバーである大和(増子敦貴/GENIC)も登場し、恋の矢印はますます複雑に絡み合っていく。そして「PRISM」のデビューによって「Terzetto」はトップアイドルの座から陥落する危機に。史上最強逆ハーレム設定で、“キュンの乱れ打ち”が止まらない。国民的アイドルに溺愛される、禁断のシークレット・ラブコメディーが開幕する。三兄弟の次男で「Terzetto」のクールで大人かっこいい担当・梓(あずさ)を演じる杢代は、原因は自分にある。のメンバーであり、『仮面ライダーギーツ』『3年C組は不倫してます。』『降り積もれ孤独な死よ』『私たちが恋する理由』『【推しの子】』に出演するなど俳優としても活躍している。「Terzetto」のライバルである「PRISM」のメンバーで、まつりの幼なじみ・昴流(すばる)を演じる松井は、IMP.として活動するほか、公開中の映画 『遺書、公開。』にも出演している。みんなに溺愛されるヒロイン・まつりを演じる林は『non-no』専属モデルを務め、『先生さようなら』に出演。『初めましてこんにちは、離婚してください』ではW主演を務めた。また、三兄弟の長男で「Terzetto」の元気でかわいい担当・遥(はるか)を演じる大倉は、原因は自分にある。のメンバーであり、『レッドブルー』『トーキョーカモフラージュアワー』『あらばしり』や映画『女神降臨 Before 高校デビュー編/After プロポーズ編』など出演作品が絶えない。三兄弟の三男で「Terzetto」のおっとり癒し系担当・理人(りひと)を演じる小泉光咲は、同じく原因は自分にある。のメンバーで『大豆田とわ子と三人の元夫』『ビリオン×スクール』など話題作に出演している。「PRISM」のリーダー・槇(まき)を演じる大東大樹は、CLASS SEVENのメンバーで『秘密を持った少年たち』などのドラマに出演するほか、舞台やミュージカルでも活躍中。「PRISM」の慶(けい)を演じる芳賀柊斗は、Lienelのメンバーとして活動しながら、舞台『ソーセージ』、映画『BATTLE KING!! Map of The Mind -終奏-』に出演している。そして「PRISM」の大和を演じる増子は、GENICに所属し、『体感予報』で主演を務めるなど活躍している。監督は『タカラのびいどろ』『ふったらどしゃぶり』『around 1/4 アラウンドクォーター』の富田未来氏、脚本は『私たちのハアハア』『恋と弾丸』『来世ではちゃんとします』の舘そらみ氏が務める。同番組は放送後、TVerなどで見逃し配信される。【制作陣コメント全文】■青月まどか氏(原作)この作品は本当に“人”に恵まれているなぁと感謝しております。歴代担当様方、編集部出版社の皆様、関わってくださる皆様。何より一緒に作品を愛して、応援し続けてくださる読者の皆様。そしてこの度また、すばらしいキャストの皆様、すばらしい制作陣の皆様に恵まれとてもすてきな機会をいただけることになりました。もはや最高なものになる確信しかありません!ぜいたくすぎるこの時間を一緒に堪能していただければうれしいです!■富田未来氏(監督)原作を初めて手に取ったとき、いつの間にかこの世界に引き込まれていた感覚がありました。そこに現実の時間を忘れさせてくれるような、そんな力があると感じます。実際にアイドルを生業としているキャストの皆さまが、今作でアイドル役をやることに、とても面白そうな化学反応が起きる予感がしています。放送を楽しみにお待ちいただけますとうれしいです。■舘そらみ氏(脚本)なんだこのキュンの乱れ打ちは!!と原作を読んだ時に衝撃を受け、どうかそれを損なわないように、そしてドラマならではの勢いも加速できるようにときゃーきゃー言いながら執筆しました。愛すべきアイドルたちとまつりの夢のような物語に、携われて喜びです。【放送情報】MBS:3月6日スタート、毎週木曜 深夜1:29〜テレビ神奈川:3月6日スタート、毎週木曜 深1:00〜テレビ埼玉:3月10日スタート、毎週月曜 深0:00〜群馬テレビ:3月11日スタート、毎週火曜 深0:30〜とちぎテレビ:3月12日スタート、毎週水曜 深1:00〜チバテレ:3月13日スタート、毎週木曜 後11:00〜※放送終了後、TVer配信あり