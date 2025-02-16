ÆñÌ±¿½ÀÁ¤Î¥·¥ê¥¢¿Í¤¬ÄÌ¹Ô¿Í½±¤¦¡¡6¿Í»à½ý¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÆîÉô
¡¡¡Ú¥¦¥£¡¼¥ó¶¦Æ±¡Û¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÆîÉô¥Õ¥£¥é¥Ã¥ÏÃæ¿´Éô¤ÎÏ©¾å¤Ç15Æü¡¢ÆñÌ±¿½ÀÁ¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¿Í¤ÎÃË¡Ê23¡Ë¤¬ÄÌ¹Ô¿Í6¿Í¤ò¼¡¡¹¤Ë¥Ê¥¤¥Õ¤Ç»É¤·¡¢¤¦¤Á14ºÐ¤Î¾¯Ç¯¤¬»àË´¡¢5¿Í¤¬½Å·Ú½ý¤òÉé¤Ã¤¿¡£ÃË¤ÏÄ¾¸å¤Ë·Ù»¡¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃË¤ËÈÈºáÎò¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ç¤Îµï½»µö²Ä¤òÆÀ¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜ·â¼Ô¤Î1¿Í¤¬¼«Ê¬¤Î¼Ö¤òÃË¤Ë¾×ÆÍ¤µ¤»¡¢»ö·ï¤Î³ÈÂç¤òËÉ¤¤¤À¤È¤¤¤¦¡£Æ°µ¡¤äÈï³²¼Ô¤È¤Î´Ø·¸¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¡¢·Ù»¡¤¬ÇØ·Ê¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ö·ï¤ò¼õ¤±¡¢ºòÇ¯¤ÎÁíÁªµó¤ÇÂè1ÅÞ¤È¤Ê¤Ã¤¿È¿°ÜÌ±¤Ç¡Ö¶Ë±¦¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¼«Í³ÅÞ¤Î¥¥¯¥ëÅÞ¼ó¤Ï¡Ö¡ÊÆñÌ±¼õ¤±Æþ¤ì¤Ë´Ø¤·¡Ë¸·¤·¤¤¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬É¬Í×¤À¡×¤È²þ¤á¤Æ¼çÄ¥¤·¤¿¡£