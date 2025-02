昔から「猫が顔を洗ったら雨が降る」と言われています。これはなぜなのか?(写真:i_moppet/PIXTA)

「頭のいい人は、日常をどんなふうに見ているのか?」

同じ日常を送っていても、知識の深さや物の見方次第で、得られる発見や洞察は驚くほど変わります。頭のいい人は探求心を持ち、日常の中で目にする何気ない言葉にも「この定義は何だろう?」と疑問を抱きます。その疑問が新たな発見を生み、さらなる知識を獲得。その答えをつなぎ合わせることで、連続的な学びを得ています。こうしたプロセスを通じて、頭のいい人たちは脳内で〈学習の自動化〉を実現しているのです。

この記事では、東大生作家の西岡壱誠氏の最新刊『頭のいい人だけが知っている世界の見方』より、数学的思考を持っている「頭のいい人」たちの独自の世界の捉え方について、詳しくご紹介します。

勉強をしなくても賢い人が存在するわけ

頭のいい人は言説を科学的な知識の引き出しと結び付けることができます。

「朝焼けが綺麗なら雨が降る。夕焼けが綺麗なら晴れる」という言葉を聞いたことがある人はどれくらいいるでしょうか? 昔からずっと言われている言説で、田舎のおばあちゃんから聞いたことがあるよ、という人もいるのではないかと思います。

「こんなの、迷信なんじゃないか」と思う人もいるかもしれないのですが、実は頭のいい人であれば、「ああ、確かにこの言説は間違っていないな」とわかる言葉なのです。

まず、「夕焼け」と「朝焼け」をしっかりと理解しましょう。「夕焼け」も「朝焼け」も、空が綺麗に晴れ渡っていて雲が存在しない状態のことですよね。

夕焼けは夕方の時間に空が綺麗な状態のことで、朝焼けは朝の時間に空が晴れた状態です。

さて、みなさんはこの「空」、どっちの方角が雲がない晴れた状態なのかわかりますか? 太陽というのは、東から上って西に沈みます。朝の時間は東に太陽があり、夕方の時間は西に太陽があります。

ですので、夕焼けが綺麗ならば西の空に雲がなく、朝焼けは東の空に雲がないわけです。この、「西の方角に雲がない」というのはとても重要なポイントです。なぜなら、その空が次は頭の上に来るからです。

風は基本的に西から東に吹きます。飛行機に乗ったことがある人なら、東京から九州に行くときは遅いのに、九州から東京に行くときは早いというのを知っているかもしれません。ということは、西の空の綺麗な夕焼けの空は、明日の朝になったら自分たちの頭の上に来る空なのです。

だから明日は雲のないその空が自分の頭の上にくるわけです(ただし、実際には気圧の配置や風の流れ、その他の気象条件が複雑に影響し合うため、これらの現象は必ずしも確実ではなく、あくまで一般的な傾向として理解しましょう)。

綺麗な朝焼けの空は高気圧

もう一段階、難しい話をすると、気圧には低気圧と高気圧があります。「低気圧で頭が痛い」なんて言いますが、天気の良し悪しは気圧によって変わります。ニュースでよく「台風が温帯低気圧になりました」なんて聞くと思いますが、低気圧があると雨が降ったり空が雲で隠れたりします。逆に高気圧は気候が安定して、雨が降りにくくて晴れやすい傾向があります。

そして、この低気圧と高気圧がいろんなところに配置されているから、雨のところも晴れのところも出るのです。先ほどの話で言うと朝焼けが綺麗ということは、その朝焼けがある東の空が高気圧だということになります。

東が高気圧なのだから、西は低気圧になっていることが多いです。だから明日の天気になる西の空が雨なので、明日は雨が降る可能性が高いということになります。こういう理由で、朝焼けが綺麗だと明日は雨になる場合が多いわけですね。

今や天気予報で明日の天気を確認するのが当たり前になっているわけですが、昔はそんなことはできませんでした。

このように、科学的な知識の引き出しを持っていると、日常的な体験を自然現象と絡めて、それらの知識をより強固なものにできます。頭の中の知識体系をより美しく整理できる、といってもいいでしょう。

そういった知識の引き出しを持つために、まずは身のまわりの現象に疑問を持ち、科学的に考えてみるのはいかがでしょうか。「氷はなぜ水に浮くのか」「パンを焼いたときになぜ膨らむのか」「冬の空気はなぜ乾燥するのか」などなど……。

今はネットですぐに答えを見つけられる時代です。身のまわりでふと感じた疑問について調べる習慣を持つことで、日常と科学を結びつけられるようになるはずです。ぜひ実践してみてくださいね。

動物を見ても物理と関連づけられる

みなさんはペットを飼っていますか? 犬や猫・鳥など、いろんな動物を飼っている人がいると思いますし、散歩していて鳥が飛んでいるのを見たり、公園で野良猫を見かけることもあるのではないでしょうか。

そんな動物たちの様子を見ていると、実は明日雨が降るかどうかがわかる、と言ったら信じてもらえるでしょうか? もちろん天気予報に比べたら精度は落ちますが、しかしこれは一定の信憑性がある話なのです。昔から、「動物がこういう行動をしたら、次の日はこうなる可能性が高い」という話はたくさんあります。今回はその中から2つ、紹介させてください。

まず、昔から「猫が顔を洗ったら雨が降る」と言われています。猫が顔を洗っているみたいに足でこすったり、毛繕いをいつもより頻繁にしていたら、その後雨が降る確率が高い、という言葉ですね。これはなぜなのか?

そもそも、雨が降るというのは、低気圧が近付いてきているということです。低気圧が近付いてくると、空気中の湿度が上がり、湿気が多くなります。猫の顔には、ノミがついていて、そのノミは空気中の湿度が上がると活発に動き出します。そうすると、顔がかゆくなるため、顔をよくこするようになる、ということなのです。

また、もう1つ考えられる理由として、猫のヒゲが重たくなってしまうということが挙げられます。空気中の湿度が上がり湿気が多くなると、猫の顔にあるヒゲにも水分が多く含まれて、ヒゲが重くなってしまいます。猫にとって、ヒゲはかなり重要な器官で、センサーの役割を果たしています。

ですから猫はそのヒゲが重いと、そのヒゲを気にして、頻繁に触るようになり、その様子が「顔を洗っている」ように見えるので、「猫が顔を洗ったら雨が降る」という言説につながったのではないかと考えられます。

低気圧が近付いて湿度が上がることによって変わる動物の行動はもう1つあります。みなさんは、「燕が低く飛んだら、明日は雨が降る」という話を知っていますか? これも実は、低気圧の影響です。燕は、蝶や蛾・蜂やあぶなどの小さな虫を食べる鳥です。

そしてそれらの虫は、湿度が高くなると羽が重くなるため、高く飛ぶことが難しくなってしまい、低い場所を飛ぶようになります。低気圧が近付くと、燕はそれらの虫を捕食するために、いつもより低い場所を飛ぶようになると言われています。

それに加えて、燕自身の羽も、湿度が高くなることで水分を含み、重くなってしまうと言われています。だから、「燕が低く飛んだら、明日は雨が降る」わけですね。

このように、動物の行動をよく観察していると、次の日の天気が予想できることがあります。「朝焼けや夕焼けで明日の天気がわかる」にも通じることですが、重要なのは、一見関係のない事象にも因果関係を見出せる洞察力を持つことです。人間にはない感覚・能力がある生き物たちのことをぜひ、よく観察してみてもらえればと思います。

「アート」と聞いて、芸術ではなく「技術」を想像する

日本という国は、英語圏でもないのにたくさんのカタカナ語が使われていて、他の国では考えられないほど英語を使っています。

「プロミス」「アートネイチャー」みたいな企業の名前だったり、「ドライバー」「パート」のような仕事に関する名前だったり、「シェアハウス」「ペデストリアンデッキ」みたいな建物の名称だったり、いろんな場所で使われています。でもこれに慣れていると、痛い目を見ることがあります。

例えばみなさんは、「アート」と聞くと「芸術」を思い浮かべるのではないでしょうか? 綺麗な絵とか、彫刻とか、そういったものを「アート」だと認識している場合が多いのではないでしょうか。しかしこの認識だと、外国人の友達と話すときに話が噛み合わなくなってしまったり、日本で生きていても間違いを犯してしまったりするかもしれません。

例えば、日本でも歌を歌う人を「アーティスト」と呼びますよね。では、みなさんの感覚として、本を書く人は「アーティスト」でしょうか? 実は、絵は描いていませんが、作家は「アーティスト」です。カメラマンはどうでしょう? 写真を撮る人で絵は描いていませんが、「アーティスト」になります。

「art」の定義がわかっていれば、言葉の意味がわかる

実はアートという言葉の本来の意味は、「芸術」ではなく「技術」なのです。「art」という英単語は、「訓練や練習によって身に付けた能力・技術のこと全般」を指す言葉なのです。「人の為せる業」=「人為」とも言われます。この定義で言えば、スポーツ選手もアートを持っていますし、職人さんもアートを持っています。なので、こんな英文も作ることができます。





「I have the art of making friends.」「私は、友達を作るアートがある」。これも「アート」なんですね。もう1つ、面白い話をしましょう。アートネイチャーがありますね。この企業は、植毛を専門に行っている会社です。

かつらを作ったり、人工的な髪の植毛をしている会社なわけですが、なんでこの会社は「アートネイチャー」なのでしょうか?

日本人が直感的に訳してしまうと「芸術的な自然」になってしまうわけですが、でもこれってあんまりピンと来ませんよね。

でも先ほどの「art」の定義がわかっていれば、みなさんもアートネイチャーという言葉の意味がわかると思います。「自然=ネイチャー」という言葉と、「人為=アート」という言葉とは、反対の言葉だと言われています。人の手が加わっていない自然と、それに対する人の営みと。

この反対の意味の言葉がつながって、「アートネイチャー」という言葉はできています。ですからその奥には、「髪という自然なものを、人工の力でなんとか自然なものにする」「人工で自然なものを作り出す」という意味があるのではないかと考えることができますよね。

このように英単語の本来の意味を知っておくと、言葉の意味を推測できたり、日常で触れ合う英語を自身の学習に活かしたりすることができます。「art」以外の単語にも、ぜひ目を向けてみてくださいね。

(西岡 壱誠 : 現役東大生・ドラゴン桜2編集担当)