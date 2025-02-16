¥¹¥Ð¥ë¤¬¿·³«È¯¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡×Ç³Èñ¤ÏÎÉ¤¤¤±¤ÉAWDÀÇ½¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S¡§HEV¡×Àã¾åÁö¹Ô¤Ç¸«¤»¤¿¡È¥¹¥´¤¤¼ÂÎÏ¡É¤È¤Ï¡©
¥¹¥Ð¥ëÆÈ¼«¤Î¡Ö¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤ÎÅÅÆ°²½ÀïÎ¬¤Ç½ÅÍ×¤ÊÌòÌÜ¤òÃ´¤¦¥¹¥È¥í¥ó¥°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¡Ê°Ê²¼¡§S¡§HEV¡Ë¡£¤½¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä¾¶á¤ÎÈ¯ÇäÂæ¿ô¤ÎÌó64¡ó¤òS¡§HEV¤¬Àê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Áá¤¯¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍ×°ø¤Ï¡ÖÇ³Èñ¤ò²æËý¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¥¹¥Ð¥ë¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ç³¾Æ¸úÎ¨¤ò°ú¤¾å¤²¤¿2.5¥ê¥Ã¥¿¡¼¤Î¡Ö¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¡×¤ÈÈ¯ÅÅÍÑ¡¿¶îÆ°ÍÑ¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥ê¥Á¥¦¥à¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥é¥ì¥ë¼°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¡¢½¾Íè¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤Ç¤ÏÃ£À®¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿1¥¿¥ó¥¯¤Ç¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥1000kmÄ¶¤¨¤òÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ã£À®¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬ºÇ¿·¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤Î°ìÊý¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡ÖÇ³Èñ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢´Î¿´¤ÎAWDÀÇ½¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤è¡©¡×¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¡£
¡¡S¡§HEV¤ÎAWD¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡ÖÆâÇ³µ¡´Ø¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥×¥í¥Ú¥é¥·¥ã¥Õ¥È¤Ç¸åÎØ¤Ë¥È¥ë¥¯¤òÅÁ¤¨¤ë¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ëAWD¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢S¡§HEVÍÑ¤Ë¿·µ¬¤Ç³«È¯¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡´ÊÃ±¤ËÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢Á°60¡§¸å40¤Î¥È¥ë¥¯ÇÛÊ¬¤ò´ðËÜ¤ËÁö¹Ô¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥È¥ë¥¯ÇÛÊ¬¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë»×ÁÛ¤Ï¡ÖACT-4¡Ê¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥È¥ë¥¯¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈAWD¡Ë¡×¤È¶¦ÄÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ëÂ¿ÈÄ¥¯¥é¥Ã¥Á¤¬Ìý°µ¼°¤«¤éÅÅ¼§¼°¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯¼Ô¤Ï¡ÖACT-4¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÊCVT¡Ë¤ÎÌý°µ¤¬»È¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢S¡§HEV¤ÏÅÅµ¤CVT¤Î¤¿¤áÅÅ¼§¼°¤òÁªÂò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØWRX STI¡Ù¤ÎDCCD¡Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥º¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Ç¥Õ¡Ë¤ÏÅÅ¼§¼°¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÅÆ°¼Ö¤ÏÆâÇ³µ¡´Ø¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ó¤À»þ¤Î±þÅú¤¬ÎÉ¤¤¤¿¤á¡¢¶îÆ°Â¦¤âÅÅ¼§¼°¤Î¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êåÌÌ©¤Ê¶îÆ°¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¡¢É®¼Ô¡Ê»³ËÜ¥·¥ó¥ä¡Ë¤¬¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÌ¾¾Î¤¬¡ÖÅÅ»ÒÀ©¸æAWD¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡×¤ÈÄÌ¾ÎÌ¾¤¬Ìµ¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÅÅÆ°¼ÖÍÑ¤ÎACT-4¤Ê¤Î¤Ç¡ÖACT-4e¡×¤¯¤é¤¤¤ÏÉÕ¤±¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊS¡§HEV¤Î»Í¶îÀÇ½¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÄ¿¹¤Î¹ëÀãÃÏ°è¡Ê»À¥öÅò²¹Àô¡Ë¤Ç»î¾è¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¥¿¥¤¥ä¤Ï¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥¢¥¤¥¹¥¬¡¼¥É7¤òÁõÃå¡Ë¡£
¡¡½¾Íè¤Î¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤òÅëºÜ¤¹¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ e-BOXER¡×¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢S¡§HEV¤Î¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤ÏÀìÍÑ¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï²Ã¾þ¤ä¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ô¥é¡¼¡õ¥ë¡¼¥Õ¤Ê¤É¤Î°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê»î¾è¼Ö¤Ï¥¢¥¤¥µ¥¤¥ÈXÉÕ¤¤Ê¤Î¤Ç¥Õ¥ë±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼ÉÕ¤¡Ë¡£
¡¡ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¤Î¤ÇÁõÈ÷ÌÌ¤ËÉÔËþ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Íß¤ò¸À¤¨¤ÐS¡§HEV²½¤ÇÀÅ½ÍÀ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥Ð¥ë¤Î¾åµé¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡Ê¥Ï¡¼¥Þ¥ó¥«¡¼¥É¥ó¡Ë¤¬ÁõÃå¤Ç¤¤ë¤ÈÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¥¢¥Ã¥×¤ÈÇ³ÎÁ¥¿¥ó¥¯³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤ËÂÐ¤·¤Æ5¡ó¤Û¤Éºï¸º¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂÍÑ¾å¤ÏÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö°ÂÄêÀ¡×¡Ö°Â¿´´¶¡×¤Ë²Ã¤¨¡Ö¤è¤ê³Ú¤Ë¡×Áö¤ì¤ë¡ª
¡¡1·î¤ËÂçÀã¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿ÀÄ¿¹»Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢»î¾èÅöÆü¤ÏÀã¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÀÄ¿¹»ÔÆâ¤â¤Û¤ÜÊÞÁõÏ©ÌÌ¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»³¤òÅÐ¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¥¦¥¨¥Ã¥È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¤¥¹¥Ð¡¼¥ó¡¢¥·¥ã¡¼¥Ù¥Ã¥È¡¢°µÀã¤ÈÏ©ÌÌ¾õ¶·¤Ï»þ¡¹¹ï¡¹¤ÈÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÌ¾ï¤Ê¤é¤Ð¶ÛÄ¥´¶¤¬Áý¤·¤Æ¤¯¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¤¬¡¢S¡§HEV¤ÏÂ¾¤Î¥¹¥Ð¥ë¼Ö¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÖÀäÂÐ¡¢Âç¾æÉ×¡ª¡×¤È³Î¿®¤Ç¤¤ë¡È²¿¤«¡É¤ò¥·¥Ã¥«¥êÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÍ×°ø¤Ï¥·¥ó¥á¥È¥ê¥«¥ë¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¡¢¥Õ¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¹½Â¤¤ÎSGP¡Ê¥¹¥Ð¥ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë»ë³¦¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤É¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢AWD¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¾ï»þ»Í¶î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¥×¥í¥Ú¥é¥·¥ã¥Õ¥È¤ò²ð¤·¤Æ»ÍÎØ¤Î¹´Â«¤¬²ÄÇ½¤Ê¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¸åÎØ¤ËÂ¿¤¯¤Î¶îÆ°ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÍ×ÁÇ¤ÏS¡§HEV¤Ç¤âÁ´¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¥Þ¥¤¥ë¥É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤Ç¤âÅöÁ³¡Ö°ÂÄêÀ¡×¤È¡Ö°Â¿´´¶¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢S¡§HEV¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤è¤ê³Ú¤Ë¡×¤È¤¤¤¦·ÁÍÆ»ì¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï¥¢¥¤¥¹¥¬¡¼¥É7¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤Î¹â¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½ÅÎÌÁý¡Ê¡Ü110kg¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÀìÍÑ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¡¢ÀãÆ»¤Ç¤â¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿Â¤ÎÆ°¤¤È¥Ð¥Í¾å¤¬°ÂÄê¤·¤¿¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤â¸ú¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤ÏS¡§HEV¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤µ¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿åÊ¿ÂÐ¸þ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡¢È¯¿Ê»þ¤ä²áÅÏÎÎ°è¤Ç¤Î¥¢¥¯¥»¥ë±þÅúÀ¤ÎÆß¤µ¤¬¥¦¥£¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤Î¤¿¤áÀãÆ»¤Î¤è¤¦¤ÊÄã¦ÌÏ©¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤à¢ª±þÅú¤¬Æß¤¤¢ª¤è¤ê¥¢¥¯¥»¥ëÆ§¤à¢ª¥¹¥ê¥Ã¥×¢ªÀ©¸æ¤¬ºîÆ°¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÎS¡§HEV¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤Î±þÅúÀ¤ÎÎÉ¤µ¡¿åÌÌ©¤Ê¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¶¯¤ß¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬²ÄÇ½¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¤½¤â¤½¤â¤Î»þÅÀ¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤¬ÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ëÇ³ÈñÀÇ½¤Ï´Ê°×Â¬Äê¤Ê¤¬¤é¤âÀÄ¿¹»ÔÆâ¡Á»À¥öÅò¤Þ¤Ç¤Î±ýÉü¡Ê¤«¤Ê¤ê¤Î¸ûÇÛ¡Ë¤Ç19.1km¡¿L¤òµÏ¿¡£¤Á¤Ê¤ß¾å¤ê¶è´Ö¤Î¤ß¤À¤È11.5km¡¿L¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÆâÇ³¼Ö¡Ê1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¿¡¼¥ÜÅëºÜ¼Ö¡Ë¤À¤È7¡Á8km¡¿L¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ë¤ÈÎ©ÇÉ¤Ç¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡S¡§HEV²½¤ÇÀã¾åÁö¹Ô¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÉôÊ¬¤Ï°ìÀÚ´¶¤¸¤Ê¤¤¤É¤³¤í¤«¡¢¤à¤·¤í¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö°Â¿´¤ÈÌû¤·¤µ¡×¤Ï¤è¤êÁý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÉ®¼Ô¤Ï¤³¤ÎÀÄ¿¹¤Ç¤Î»î¾è¤ÎÁ°¤Ë¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤·¤¿¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¼èºà¤ÇÉÄ¾ì¥¹¥¡¼¾ì¤Ë¹Ô¤¡¢¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯ S¡§HEV¤Ç¥¹¥¡¼¾ì¤Î¼ÐÌÌ¤ò¶î¤±¾å¤ëÆ±¾è»î¾è¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥ì¥ó¥Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ë¿·°æÉÒ¹°Áª¼ê¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ÎÏ¶¯¤¤¤Î¤Çº£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â¥°¥¤¥°¥¤ÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ëÀ¤âÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁö¤ê¤â¼«Í³¼«ºß¡¢Æ±¾è¤·¤¿¤ªµÒ¤µ¤Þ¤âº£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤³¤È¤«¤é¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¸½»þÅÀ¤ÇÀ¤¤Ë¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¥Ñ¥é¥ì¥ë¼°¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅëºÜ¤ÎAWD¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢S¡§HEV¤ÏºÇ¤â°Ï©ÁöÇËÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë1Âæ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ëö¤Ã»Ò¤Î¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥Ã¥¯¤Ç¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2025Ç¯ÅÐ¾ìÍ½Äê¤Î¥¹¥Ð¥ëSUV¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥¿¡¼¡×¤Î¼¡´ü¥â¥Ç¥ë¤Ï¤â¤Ã¤È´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£