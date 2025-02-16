Ìó3Ç¯Á°¤ËÁ´À¤³¦³ô¼°¤Ç»Ï¤á¤¿NISAÀÑÎ©¡Öµ×¡¹¤Ë±¿ÍÑ±×¤ò¸«¤Æ´ò¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×26ºÐ¡¦Ç¯¼ý400Ëü±ß½÷À¤Î»ñ»º¤Ïº£
2024Ç¯¤«¤é¿·NISA¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿þÌî¤¬¹¤¬¤ëÅê»ñ¤ÎÀ¤³¦¡£¤½¤·¤ÆÅê»ñ¤Î½é¿´¼Ô¤¬¿¿¤ÃÀè¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Î¤¬Ä¹´ü¤Ç¤ÎÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Ë¤è¤ë»ñ»º±¿ÍÑ¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤òÌ£Êý¤Ë¤Ç¤¤ëÄã¥ê¥¹¥¯¤Ê±¿ÍÑÊýË¡¤È¸À¤ï¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¼þ¤ê¤Î¿Í¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÀÑÎ©Åê»ñ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤òÇÁ¤¯µ¡²ñ¤Ï¸Â¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀÑÎ©¼ÂÁ©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤ÎÅê»ñ¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¸«¤Ä¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¤Î¤ß
¢§¶âÍ»»ñ»º
Ç¯¼ý¡§400Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â350Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÌó200Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§Ìó200Ëü±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦³ÚÅ·¡¦Á´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê³ÚÅ·¡¦VT¡Ë¡¿NISA¡§2022Ç¯4·î¤«¤é2023Ç¯12·î¤Þ¤Ç
¡¦³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¿NISA¡§2024Ç¯1·î¤«¤é
¡¦³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦S&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦S&P500¡Ë¡¿NISA¡§2024Ç¯1·î¤«¤é
2022Ç¯¤«¤éNISA¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
³ÚÅ·¡¦VT¤Ë¡Ö·î3Ëü±ß¡×¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¿·NISA¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤È¡¢³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦S&P500¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö·î5Ëü±ß¡×¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2024Ç¯10·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÚÅ·¡¦VT¤¬¡Ö¸µËÜÌó70Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó100Ëü±ß¡×¡¢³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï9¥«·î¤Ç¡Ö¸µËÜÌó45Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó47Ëü±ß¡×¡¢³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦S&P500¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¸µËÜÌó45Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó47Ëü±ß¡×¤È¡¢Ãå¼Â¤ËÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö³ÚÅ·¡¦VT¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î1Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤éÆÍÁ³±¿ÍÑ±×¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿2¤Ä¡Ê¤Î¾¦ÉÊ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¥×¥é¥¹5¡óÄøÅÙ¤Î±¿ÍÑ±×¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ä°Ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡Ö±¿ÍÑ±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó²þ¤á¤Æ¡Ö2022Ç¯¤«¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬30Ëü±ß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¼Â´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¾ÃÈñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸µ¡¹¡ÖÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï²æËý¤Ç¤¤º¤Ë¤¹¤°¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÙ¡¹¤È¤·¤¿ÆüÍÑÉÊ¤òÌµÂÌ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÖµëÎÁ¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é»ñ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤¤¯¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤«¡¢¤¤¤¯¤é±¿ÍÑ±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤»¤º¤Ë¡¢Â¸ºß¼«ÂÎ¤âËº¤ì¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÀÑ¤ßÎ©¤ÆÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)
¤³¤³¤Ç¤ÏAll About¤¬·ÑÂ³Åª¤ËÊç½¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼ÂÂÎ¸³¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤«¤é¡¢¤Û¤«¤ÎÊý¤¬ÀÑÎ©Åê»ñ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¾Ò²ð¡£
26ºÐ¡¦Ç¯¼ý400Ëü±ß²ñ¼Ò°÷½÷À¤ÎÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤È±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ï¡©º£²ó¤Ï»³¸ý¸©¤Ë½»¤à26ºÐ½÷À¤Î»ñ»º±¿ÍÑ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§²ÈÂ²¹½À®
ËÜ¿Í¤Î¤ß
¢§¶âÍ»»ñ»º
Ç¯¼ý¡§400Ëü±ß
¶âÍ»»ñ»º¡§¸½ÍÂ¶â350Ëü±ß¡¢¥ê¥¹¥¯»ñ»ºÌó200Ëü±ß
¢§¥ê¥¹¥¯»ñ»º¤ÎÆâÌõ
¡¦Åê»ñ¿®Â÷¡§Ìó200Ëü±ß
¢§ÀÑÎ©Åê»ñ¼ÂÀÓ
¡Ê¢¨¾¦ÉÊÌ¾¤Î¾ÜºÙ¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¤â¤Î¤â¸¶Ê¸¥Þ¥ÞµºÜ¡Ë
¡¦³ÚÅ·¡¦Á´À¤³¦³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê³ÚÅ·¡¦VT¡Ë¡¿NISA¡§2022Ç¯4·î¤«¤é2023Ç¯12·î¤Þ¤Ç
¡¦³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼³ô¼°¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡Ë¡¿NISA¡§2024Ç¯1·î¤«¤é
¡¦³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦S&P500¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡Ê³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦S&P500¡Ë¡¿NISA¡§2024Ç¯1·î¤«¤é
2022Ç¯¤«¤éNISA¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÀÑÎ©Åê»ñ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦º£²ó¤ÎÅê¹Æ¼Ô¡£
³ÚÅ·¡¦VT¤Ë¡Ö·î3Ëü±ß¡×¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç½ªÎ»¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¿·NISA¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤È¡¢³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦S&P500¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¡Ö·î5Ëü±ß¡×¤ÇÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
Åê¹Æ¤Î¤¢¤Ã¤¿2024Ç¯10·î»þÅÀ¤Î±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³ÚÅ·¡¦VT¤¬¡Ö¸µËÜÌó70Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó100Ëü±ß¡×¡¢³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦¥ª¡¼¥ë¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤Ï9¥«·î¤Ç¡Ö¸µËÜÌó45Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó47Ëü±ß¡×¡¢³ÚÅ·¡¦¥×¥é¥¹¡¦S&P500¤âÆ±ÍÍ¤Ë¡Ö¸µËÜÌó45Ëü±ß¢ª±¿ÍÑ±×¹þÌó47Ëü±ß¡×¤È¡¢Ãå¼Â¤ËÍø±×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ö³ÚÅ·¡¦VT¤Ï¡¢ºÇ½é¤Î1Ç¯¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ²½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤¯¤é¤¤¤«¤éÆÍÁ³±¿ÍÑ±×¤¬½Ð»Ï¤á¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é»Ï¤á¤¿2¤Ä¡Ê¤Î¾¦ÉÊ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°ÂÄê¤·¤Æ¥×¥é¥¹5¡óÄøÅÙ¤Î±¿ÍÑ±×¡×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿ä°Ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤Ï¡Ö±¿ÍÑ±×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃ»´ü´Ö¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó²þ¤á¤Æ¡Ö2022Ç¯¤«¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬30Ëü±ß¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¡¢¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®²Ì¤ò¼Â´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
26ºÐ¡¦Ç¯¼ý400Ëü±ß²ñ¼Ò°÷½÷À¤Î»×¤¦ÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡©ÀÑÎ©Åê»ñ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤Ï¡Ö¾¡¼ê¤Ë°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤ëÊ¬¤Î¤ª¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸µ¡¹¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¡¢1¥«·î¤ÎÍ½»»´ÉÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤À¤È¸ì¤Ã¤¿Åê¹Æ¼Ô¡£
¾ÃÈñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¸µ¡¹¡ÖÍß¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï²æËý¤Ç¤¤º¤Ë¤¹¤°¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ºÙ¡¹¤È¤·¤¿ÆüÍÑÉÊ¤òÌµÂÌ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×·¹¸þ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÑÎ©Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤Ï¡ÖµëÎÁ¤ò»È¤¤¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤½¤Î·ë²Ì¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¤é»ñ»º¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
Åê»ñ¤Î¥Þ¥¤¥ë¡¼¥ë¤ò»Ç¤¦¤È¡¢¡Ö¤¤¤¯¤éÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤¿¤«¡¢¤¤¤¯¤é±¿ÍÑ±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò³ÎÇ§¤»¤º¤Ë¡¢Â¸ºß¼«ÂÎ¤âËº¤ì¤ÆÃ¸¡¹¤ÈÀÑ¤ßÎ©¤ÆÂ³¤±¤ë¡×¤³¤È¤À¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼
¢¨ËÜÊ¸¥«¥Ã¥³Æâ¤Î²óÅú¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤Ï¸¶Ê¸¤Ë½àµò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤ÎÅö»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤È¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ä¶â³Û¤Ê¤É¤Î¾ðÊó¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
¢¨Åê¹Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÍÆ¤ÎÀµ³ÎÀ¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆÃÄêÌÃÊÁ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åê»ñ¤Î´«Í¶¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»ñ»º±¿ÍÑ¡¢Åê»ñ¤Ï¥ê¥¹¥¯¤òÈ¼¤¤¤Þ¤¹¡£Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ½ªÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸æ¼«¿È¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹
(Ê¸:¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó ÊÔ½¸Éô)