9²¯±ßÄ¶¤¬ÃåÉþ¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¡Ä¡ª¡Ö»Ë¾åºÇ°¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÈñ²£ÎÎ»ö·ï¡×ÈÈ¹Ô¤Î¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¼ê¸ý
¶¦ÍÑÉôÊ¬¤Î½¤Á¶¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ë¡Ö´ÉÍýÈñ¡×¡£¤¢¤Ê¤¿¤Ï°ìÅÙ¤Ç¤â»Ä¹â¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©
²¯Ã±°Ì¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÈñÃåÉþ»ö·ï
Ä¹¤¤¡ÖÆ¨Ë´À¸³è¡×¤ËÈè¤ì²Ì¤Æ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£1·î21Æü¡¢68ºÐ¤ÎÃË¤Ï´ÑÇ°¤·¤¿¤è¤¦¤Ë·Ù»¡¤ËÎ¾¼ê¤òº¹¤·½Ð¤·¡¢ÂçÊÁ¤ÊÂÎ¤ò·Ù»¡¤Î¼ÖÎ¾¤Ë²¡¤·¹þ¤á¤é¤ì¡¢Î±ÃÖ¾ì¤Ø¤ÈÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤¿¡£¡ÖÎáÏÂ¤Îµð³ÛÃåÉþ»ö·ï¡×¤ÎÈÈ¿Í¤Ï¡¢¼è¤êÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤·¤¿¡×¤È·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¤³¤È1Ç¯Á°¤Î'23Ç¯11·î16Æü¡£´ØÀ¾°ìÂÓ¤ò½©±À¤¬Ê¤¤Ã¤¿¤³¤ÎÆü¡¢¥Ó¥ë¤ä¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½¤Á¶¡¦·ÙÈ÷¤Ê¤É¤ò±Ä¤àÂçºå¤ÎÉÔÆ°»º´ÉÍý²ñ¼Ò¡Ö¥Ó¥±¥ó¥Æ¥¯¥Î¡×¤Î¼ÒÆâ¤Ë¤Ï°Å±À¤¬¿â¤ì¹þ¤á¤¿¡£Æ±¼Ò¤ÎX²ÝÄ¹¤¬¡¢³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÁÈ¹ç¤«¤éÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÈñ¡×¤òÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ì¤â¡¢²¯Ã±°Ì¤Î¡½¡£
µð³Û¤ÎÃåÉþ¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£ËÜ»ï¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î½¾¶È°÷¤¬Åö»þ¤Î¾õ¶·¤ÈÈ¯³Ð¤Î·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖX¤µ¤ó¤ÏÄ¹Ç¯¤³¤Î²ñ¼Ò¤Ë¶Ð¤á¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¹¡£60ºÐ¤ÇÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¸å¤â´ÉÍý¿¦ÂÔ¶ø¤ÇºÆ¸ÛÍÑ¤µ¤ì¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÁÈ¹ç¤È¸þ¤¹ç¤¦»Å»ö¤òÃ´Åö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎX¤µ¤ó¤¬¡¢'23Ç¯¤Î10·îº¢¤ËÆÍÁ³¡ØÄ´»Ò¤¬°¤¤¡Ù¤È¤¤¤Ã¤Æ²ñ¼Ò¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎÄ¾Á°¤Ë¡¢²¿¿Í¤â¤Î½¾¶È°÷¤¬X¤µ¤ó¤«¤éÅê»ñ¤Î´«Í¶¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤é·ç¶Ð¤¬1¥õ·î¤òÄ¶¤¨¤¿º¢¡¢X¤µ¤ó¤È´°Á´¤ËÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¡Ø¥«¥Í¤¬¤é¤ß¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡©¡Ù¤Èµ¿¤¤¤¬À¸¤¸¡¢¼ÒÆâ¤ÇÄ´ºº¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢Æ±¼Ò¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ëÊ£¿ô¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¸ýºÂ¤«¤é¡¢´ÉÍýÈñ¤¬°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁí³Û¤Ï¡¢Ìó9²¯1000Ëü±ß¡£
¡ÖºÇ½é¤ËÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤È¤¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Î³Û¤Ë¼Â´¶¤¬Í¯¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ñ¼Ò¤ÎÂÐ±þ¤Ï¿×Â®¤Ç¡¢È¯³Ð¤ÈÆ±»þ¤ËX¤µ¤ó¤ò²ò¸Û¡¢Â¨ºÂ¤ËÊÛºÑ·×²è¤òÎý¤ê»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¼º¤Ã¤¿¿®Íê¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²ñ¼Ò¤¬°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿¿ÁêµæÌÀ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±¡Ë
¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÂçÃÀ¤ÊÃåÉþ¤Î¼ê¸ý
²ÝÄ¹¤Ï1Ç¯¶á¤¯»Ñ¤ò¤¯¤é¤Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1·î21Æü¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂçºåÉÜ·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¼è¤êÄ´¤Ù¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á°½Ð¤Î½¾¶È°÷¤Ï¡ÖÃåÉþ¤·¤¿¥«¥Í¤Ï¶¥ÇÏ¤ä¶¥Äú¡¢¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡×¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î½¾¶È°÷¤¬Â³¤±¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¾¯³Û¤òÃåÉþ¤·¤Æ¥®¥ã¥ó¥Ö¥ë¤Ë»È¤¤¡¢¾¡¤Ã¤¿¤é¤ª¥«¥Í¤òÌá¤¹¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬½ù¡¹¤ËÉé¤±¤¬¹þ¤ó¤Ç¡¢ÊÖ¤»¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃåÉþ¤·¤¿¥«¥Í¤ò·êËä¤á¤·¤è¤¦¤È¡¢Æ±Î½¤Ë¡ØÅê»ñ¤ÇÌÙ¤±¤µ¤»¤ë¤«¤é¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¥«¥Í¤ò½¸¤á¤è¤¦¤È¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
ÃåÉþ¼ê¸ý¤Ï¸½ºßÄ´ººÃæ¤À¤¬¡¢¤ª¤ª¤è¤½°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¡£
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÁÈ¹ç¤«¤é°õ´Õ¤ÈÄÌÄ¢¤òÍÂ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿XÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢¡ÖÊ§ÌáÀÁµá½ñ¡×¡Ê³Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç½¤Á¶¤Ê¤É¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤ª¥«¥Í¤ò²¼¤í¤¹¤¿¤á¤Ë¶ä¹Ô¤ËÄó½Ð¤¹¤ë½ñÎà¡Ë¤òµ¶Â¤¤·¡¢°õ´Õ¤ò²¡¤·¤Æ¶ä¹Ô¤ËÄó½Ð¡£¸½¶â¤ò¼õÎÎ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Äê´üÅª¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½»Ì±¤È¤Î¡Ö´ÉÍýÁÈ¹çÁí²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ýºÂ»Ä¹â¤ÎÉôÊ¬¤òµ¶Áõ¤·¤¿Êó¹ð½ñ¤òºîÀ®¤·¡¢¤ª¥«¥Í¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÂçÃÀ¤ÊÈÈ¹Ô¤À¤¬¡¢¡Ö´ÉÍýÈñ¤ÎÃåÉþ¤Ï·è¤·¤ÆÂ¾¿Í»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È·Ù¾â¤ò¤Ê¤é¤¹¤Î¤Ï¡¢¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤ÎÅÚ²°µ±Ç·»á¤À¡£
¡Öº£²ó¤ÎÃåÉþ»ö·ï¤ò¼ª¤Ë¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤¿µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¡Ä¡Ä¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀµÄ¾¤Ê´¶ÁÛ¤Ç¤·¤¿¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬´ÉÍýÈñ¤òÃåÉþ¤¹¤ë»ö·ï¤Ï¡¢ÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÌ¤Î»ö·ï¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¼êË¡¤¬ºÎ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ø¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿åÆ»¤ÎµëÇÓ¿åÀßÈ÷¤Î½¤Íý¤Ë¤³¤ì¤À¤±¤Î¤ª¥«¥Í¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢´ÉÍýÈñ¤«¤é½Ð¤·¤Þ¤¹¤Í¡Ù¤È¡¢ÅÁÉ¼¤ò½ñ¤¤¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÁÈ¹ç¤ËÄó¼¨¤¹¤ë¡£ÁÈ¹ç¤Ïµ¿¤¦¤³¤È¤â¤»¤º¡ØÄê´üÅª¤Ê½¤Íý¤ÏÉ¬Í×¤À¤·¡¢¤³¤Î¤°¤é¤¤¤Î¶â³Û¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤È¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÄó°Æ¤òÎ»¾µ¤·¡¢ÁÈ¹ç¤Î¾µÇ§°õ¤ò²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢´ÉÍý²ñ¼Ò¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ÏÅÁÉ¼¤Î¶â³ÛÉôÊ¬¤ò¡Ø¾Ã¤»¤ë¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¡Ù¤ÇµÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£´ÉÍýÁÈ¹ç¤Î¾µÇ§°õ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¡¢¤½¤Î¶â³Û¤Î·å¤òÆó¤Ä½ñ¤´¹¤¨¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¶ä¹Ô¤«¤é¡¢ËÜÍèÉ¬Í×¤Ê½¤ÍýÈñ¤è¤êÆó·å¤âÂ¿¤¤¶â³Û¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ó¥×½¤Íý¤ËÉ¬Í×¤ÊÂå¶â¤Ï»ÙÊ§¤Ã¤Æ¡¢»Ä¤ê¤ò¼«Ê¬¤Î²û¤ËÆþ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
11²¯±ßÄ¶¤¨¡ÖÊ¿À®¤Îµð³ÛÃåÉþ»ö·ï¡×
´ÉÍý²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ëÃåÉþÅù¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¹ñ¸ò¾Ê¤Ï¹ÔÀ¯½èÊ¬¤ò²¼¤·¡¢¶È¼ÔÌ¾¤ò¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¸øÉ½¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î10Ç¯¤Ç±ä¤Ù60¶á¤¤¶È¼Ô¤¬½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¿ô½½Ëü±ßÄøÅÙ¤ÎÃåÉþ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤¬¡¢
¡¦Åìµþ¤Î¥Ó¥ë´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤¬¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î´ÉÍýÈñÅù¤ò²£ÎÎ¡£Èï³²Áí³Û2²¯1000Ëü±ß
¡¦Âçºå¤Î´ÉÍý²ñ¼Ò¤Î¼Ò°÷2¿Í¤¬¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ê¤É¤ÎÍ·¶½Èñ¤Ë½¼¤Æ¤ë¤¿¤á2²¯900Ëü±ß¤òÃåÉþ
¤Ê¤É¡¢Èï³²³Û¤¬²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¥±¡¼¥¹¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
°»ö¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤ë¤Î¤Ï´ÉÍý²ñ¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ê¿À®ºÇÂç¤ÎÃåÉþ»ö·ï¤È¤·¤Æ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ç¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆîµû¾ÂÃåÉþ»ö·ï¡×¤Ï¡¢½»Ì±¤¿¤Á¤Ç¤ª¥«¥Í¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ëµð³Û¤Î²£ÎÎ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤À¡£
'16Ç¯Åß¡¢¿·³ã¸©Æîµû¾Â»Ô¤ÎÂç·¿Ê¬¾ù¥ê¥¾¡¼¥È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ö¥Ä¥¤¥ó¥¿¥ï¡¼ÀÐÂÇ¡×¤ÎÁÈ¹çÍý»öÄ¹¤¬¡¢Áí³Û11²¯7800Ëü±ß¤Î´ÉÍýÈñ¤òÃåÉþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¡£
Íý»öÄ¹¤Ï¤½¤ì¤ò¶âÍ»¾¦ÉÊ¤Î¹ØÆþ¤ä³ô¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ë¶ÉÅê»ñ¤Ë¼ºÇÔ¡£ÁÈ¹ç¤ÎÍÂ¶â¤¬Äì¤òÆÍ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç½»Ì±¤é¤ËÃåÉþ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÁÈ¹ç¤¬·Ù»ëÄ£¤Ë¹ðÁÊ¾õ¤òÄó½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î·ï¤â¼ê¸ý¤Ï¶Ë¤á¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Íý»öÄ¹¤Ï¼«Ê¬¤¬´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÈ¹ç¤ÎÍÂ¶âÄÌÄ¢¤È°õ´Õ¤ò»È¤¤¡¢¶ä¹Ô¤Ë¡Ö½¤Á¶¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¡×¤È¸À¤Ã¤Æ·«¤êÊÖ¤·¤ª¥«¥Í¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¸åÊÔµ»ö¡Ø9²¯±ßÄ¶¤ÎÃåÉþ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÈñ²£ÎÎ»ö·ï¡×¼Â¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¡Ù¤ØÂ³¤¯¡£
¡Ö½µ´©¸½Âå¡×2025Ç¯2·î15Æü¹æ¤è¤ê
¡Ú¤Ä¤Å¤¤òÆÉ¤à¡Û9²¯±ßÄ¶¤ÎÃåÉþ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡ÖÎáÏÂ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´ÉÍýÈñ²£ÎÎ»ö·ï¡×¼Â¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤âÁÀ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Ï·¸å,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ºßÂð°åÎÅ,
ºë¶Ì,
¿ÀÆàÀî,
²£ÉÍ,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×