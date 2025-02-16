¡ÖÏ·¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÎÏ¤òÍÜ¤Ã¤Æ¡×¡¡ÂðÏ·½ê¤è¤ê¤¢¤¤ÂåÉ½¡¢Ê¡²¬¸©ÈÓÄÍ»Ô¤Ç¹Ö±é
¡¡Ç§ÃÎ¾É¤Î¹âÎð¼Ô¤ò¼«Âð¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç»Ù¤¨¤ëÊ¡²¬»Ô¤Î»ÜÀß¡ÖÂðÏ·½ê¤è¤ê¤¢¤¤¡×ÂåÉ½¤ÎÂ¼À¥¹§À¸¤µ¤ó¡Ê60¡Ë¡áÈÓÄÍ»Ô½Ð¿È¡á¤¬15Æü¡¢Æ±»ÔÈÓÄÍ¤Î¥³¥¹¥â¥¹¥³¥â¥ó¤Ç¡Ö¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯Ï·¤¤¤òÀ¸¤¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¹Ö±é¤·¤¿¡£¼«¿È¤¬ÀÜ¤·¤Æ¤¤¿¹âÎð¼Ô¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÄ¶¹âÎð¼Ò²ñ¡×¤Ç¤ÎÏ·¤¤¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÚ¡¹¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¿Í¸¢¥Í¥Ã¥È¤¤¤¤¤Å¤«¤Î·¼È¯»ö¶È¤Î°ì´Ä¤Ç¡¢»ÔÌ±Ìó400¿Í¤¬»²²Ã¡£Â¼À¥¤µ¤ó¤Ï²ÅÊæ¹â¡¢ÅìËÌÊ¡»ãÂçÂ´¡£37Ç¯´Ö²ð¸î¸½¾ì¤Ë·È¤ï¤ê¡¢6Ç¯Á°¤«¤é¤ÏÈÓÄÍ»Ô¤Ë½»¤àÊì¿Æ¤Î²ð¸î¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹Ö±é¤ÇÂ¼À¥¤µ¤ó¤Ï¡¢ÂðÏ·½ê¤è¤ê¤¢¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç1¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤ÆÏ·¿Í¥Û¡¼¥à¤ËÆþ¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¹âÎð½÷À¤Î½Ð¤«¤±¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢1991Ç¯¤ËÊ¡²¬»Ô¤Î»û¤ÎÃã¼¼¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¾Ò²ð¡£¸½ºß¤ÏÆ±»Ô¤Ç3¥«½ê¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Æü¡¹¹âÎð¼Ô¤È¸þ¤¹ç¤¦Â¼À¥¤µ¤ó¤Ï¡ÖÏ·¤¤¤Ï¿Í´ÖÅªÊÑ²½¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡ÖÀµ¾ï¤«°Û¾ï¤«¤Ç¸«¤ë¸½ºß¤Î¼Ò²ñ¤Ç¤Ï¡¢Ï·¤¤¤òÀµ¾ï¤Ë¶á¤Å¤±¤è¤¦¤È¤·¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÄñ¹³´¶¤ò´¶¤¸¤ë¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÏ·¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¤ëÎÏ¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡×¤È¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£
¡¡ÂðÏ·½ê¤Ë»í¤òÂ£¤ë¤Ê¤É»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢»í¿Í¤ÇºòÇ¯11·î¤Ë92ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ã«Àî½ÓÂÀÏº¤µ¤ó¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤â¿¨¤ì¤¿¡£¡ÖÃ«Àî¤µ¤ó¤Îº£¤òÂç»ö¤Ë¤·¡¢À¸¤¤ë»ÑÀª¤Ï¤ªÇ¯´ó¤ê¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÖÅÙ¤È°ì½ï¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢»í¤òÄÌ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡»²²Ã¤·¤¿ÈÓÄÍ»Ô¤Î½÷À¡Ê65¡Ë¤Ï¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤È¶á¤Å¤¯Ï·¤¤¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¤òÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¸¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡¡¡Ê´äºê¤µ¤ä¤«¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Êè,
ÆÁÅç,
ÂçÁ¥,
Ë¡Í×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
À¸²Ö,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¥À¥¤¥¹,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
¥Û¥Æ¥ë