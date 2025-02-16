¹¾¸¶·¼Ç·¡Öº¬Äì¤«¤éÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×È¿¹³´ü¤Î»Ò¤É¤â¤È°é»ùÊü´þ¤ÎÉ×¤ËÇº¤àÁêÃÌ¼Ô¤ËÆÏ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï¡©
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£ https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%B1%9F%E5%8E%9F%E5%95%93%E4%B9%8B%20%E3%81%8A%E3%81%A8%E8%AA%9E%E3%82%8A
2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÃÌ¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
¸½ºß¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤Æ»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¹â¹»¤Ë¤ÏÆâÉô¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤¬°¤¯¤ÆÎ±Ç¯¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤âÀ®ÀÓ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
È¿¹³´ü¤â4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤ä10ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢°ÕÃÏ°¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ¶áÆÃ¤ËÌÜ¤ËÍ¾¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¤¤Ç¤¹¡£²æ¤¬²È¤ÏÉ×¤¬Ã±¿ÈÉëÇ¤6Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ùÃæ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÉ¬»à¤Ç°é¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÉã¿ÆÂå¤ï¤ê¤Ç¸·¤·¤¯¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹ÃË¤ÎÈ¿¹³´ü¤Ë¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉ×¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¡Ö°¤¤¤³¤È¤ÏÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢»×½Õ´ü¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¡¢¾ï¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ï·î¤Ë2ÅÙ¤Û¤Éµ¢Âð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï°ÕÃÏ°¤ÈÈéÆù¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÉ×¤¬¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÎÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é²ÈÂ²¤¬Í¥¤·¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
ÅÔ²ñ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤·¤Æ¡¢»ÖË¾¹»¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤â¤¦³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
É×¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö°¤¤¤³¤È¤ÏÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢´°Á´¤Ë°é»ùÊü´þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëº§¤Î°ÕµÁ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÈÎà¤ÏÍ§¤ò¸Æ¤Ö¡É¤Ç¡¢É×¤¬¤½¤ó¤Ê¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¿´¤¬×Ñ×Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¬Äì¤«¤éÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Î½á³êÌý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î1¤Äºö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈÃËÀ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤òÆþ¤ì¤ë¡É¤³¤È¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤âÎÉ¤¤³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤ÆËÜ¿Í¤â¤Ä¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤â¥ª¥í¥ª¥í¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£»×½Õ´ü¤¬Íè¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Äï¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²æ¤¬Å·²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¤µ¤¡¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ±À¤ÎÎÉ¤¤²ÈÄí¶µ»Õ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤â¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¯¤ÆÉÔºß¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¤É¤â¤¬»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¡¢²¿¿Í¤«²ÈÄí¶µ»Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¸å¡¹¤Þ¤Ç¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª·»¤µ¤óÅª¤Ê¾ðÊó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¡û¡ûÀèÀ¸¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¡ÖÃ¯¡¹¤¬¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤ËÏÃ¤·Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Äï¤È¤ÏÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï°ÛÀ¤À¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£Èà¤¬º£Íß¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÅÇ¤½Ð¤»¤ë¤ª·»¤µ¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¤é¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÃµ¤¹¤È¤¤Ï1¿Í¤ÎÀèÀ¸¤À¤±¤ÇÄü¤á¤º¡¢²¿¿Í¤«¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤òÁª¤Ö¤È¤è¤í¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¿È¤Î¾æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
----------------------------------------------------
2·î9Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7384Ä°¼è´ü¸Â 2·î17Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁêÃÌ¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶·¼Ç·
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
¸½ºß¡¢¹â¹»1Ç¯À¸¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÁêÃÌ¤Ç¤¹¡£Ä¹ÃË¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¤·¤Æ»ÖË¾¹»¤Ë¹ç³Ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Î¹â¹»¤Ë¤ÏÆâÉô¿Ê³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À®ÀÓ¤¬°¤¯¤ÆÎ±Ç¯¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ËÜ¿Í¤âÀ®ÀÓ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¿È¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
È¿¹³´ü¤â4Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢»ä¤ä10ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¤ËË½¸À¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢°ÕÃÏ°¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ºÇ¶áÆÃ¤ËÌÜ¤ËÍ¾¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢²ÈÄí¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°¤¤¤Ç¤¹¡£²æ¤¬²È¤ÏÉ×¤¬Ã±¿ÈÉëÇ¤6Ç¯ÌÜ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥ª¥Ú°é»ùÃæ¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤òÉ¬»à¤Ç°é¤Æ¡¢»þ¤Ë¤ÏÉã¿ÆÂå¤ï¤ê¤Ç¸·¤·¤¯¤â¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¹ÃË¤ÎÈ¿¹³´ü¤Ë¿´¤¬ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÉ×¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤Ï¡Ö°¤¤¤³¤È¤ÏÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤¤¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1¿Í¤Ç¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Â©»Ò¤Ï¼«Ê¬¤Î¼ÂÎÏ°Ê¾å¤Î³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢¼«¿®¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢»×½Õ´ü¤â½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤»¤¤¤«¡¢¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤¬Äã¤¯¡¢¾ï¤Ë¥¤¥é¥¤¥é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ï·î¤Ë2ÅÙ¤Û¤Éµ¢Âð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ë¤Ï°ÕÃÏ°¤ÈÈéÆù¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤Ä¤é¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÉ×¤¬¹¬¤»¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÈÂ²¤ÎÈ¬¤ÄÅö¤¿¤ê¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ë¤ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é²ÈÂ²¤¬Í¥¤·¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò»ý¤Æ¤ë¤Î¤«¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
ÅÔ²ñ¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¡¢Ãæ³Ø¼õ¸³¤·¤Æ¡¢»ÖË¾¹»¤Ë¤â¹ç³Ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¤â¤¦³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¯¡Ä¡Ä¤½¤â¤½¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¹¬¤»¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤³¤ì¤¬ÍýÁÛ¤Î²ÈÂ²¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
É×¤ÏÃ±¿ÈÉëÇ¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ö°¤¤¤³¤È¤ÏÊó¹ð¤¹¤ë¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢´°Á´¤Ë°é»ùÊü´þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿¤Î¤¿¤á¤Ë·ëº§¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëº§¤Î°ÕµÁ¤Ã¤Æ¡¢²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¡ÈÎà¤ÏÍ§¤ò¸Æ¤Ö¡É¤Ç¡¢É×¤¬¤½¤ó¤Ê¤À¤«¤é¡¢»Ò¤É¤â¤Þ¤Ç¾ð½ïÉÔ°ÂÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢¿´¤¬×Ñ×Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º¬Äì¤«¤éÄ¾¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¾õÂÖ¤Î½á³êÌý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢ÀäÂÐ¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î1¤Äºö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢¡ÈÃËÀ¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤òÆþ¤ì¤ë¡É¤³¤È¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤âÎÉ¤¤³Ø¹»¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¯¤ÆËÜ¿Í¤â¤Ä¤é¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤â¥ª¥í¥ª¥í¤¹¤ë¤Ð¤«¤ê¡£»×½Õ´ü¤¬Íè¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Ç¤ªÊì¤µ¤ó¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢Äï¤òÇÏ¼¯¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢²æ¤¬Å·²¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ö¤ªÁ°¤µ¤¡¡Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ÷Î¥´¶¤Ç¡¢¤ª·»¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÆ±À¤ÎÎÉ¤¤²ÈÄí¶µ»Õ¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
»ä¤â¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¯¤ÆÉÔºß¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤Ë»÷¤¿¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»Ò¤É¤â¤¬»×½Õ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¹Í¤¨¤Æ¡¢²¿¿Í¤«²ÈÄí¶µ»Õ¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1¿Í¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ç¡¢¤±¤Ã¤³¤¦¸å¡¹¤Þ¤Ç¸òÎ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÊÙ¶¯¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤ª·»¤µ¤óÅª¤Ê¾ðÊó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¡û¡ûÀèÀ¸¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤«¡ÖÃ¯¡¹¤¬¤³¤¦¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¤«ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¤À¤«¤é¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ï²ÈÂ²¤Î¤Ê¤«¤ËÏÃ¤·Áê¼ê¤¬¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Äï¤È¤ÏÇ¯Îð¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï°ÛÀ¤À¤·¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ÏÎ¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¤·¡Ä¡Ä¡£Èà¤¬º£Íß¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤òÅÇ¤½Ð¤»¤ë¤ª·»¤µ¤ó¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£·ÐºÑÅª¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿¤é¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÃµ¤¹¤È¤¤Ï1¿Í¤ÎÀèÀ¸¤À¤±¤ÇÄü¤á¤º¡¢²¿¿Í¤«¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Â©»Ò¤µ¤ó¤Ë¹ç¤¤¤½¤¦¤Ê¿Í¤òÁª¤Ö¤È¤è¤í¤·¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¿È¤Î¾æ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
----------------------------------------------------
2·î9Æü¡ÊÆü¡ËÊüÁ÷Ê¬¤è¤ê¡Êradiko.jp¤Î¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¡Ë
http://www.tfm.co.jp/link.php?id=7384Ä°¼è´ü¸Â 2·î17Æü¡Ê·î¡ËAM 4:59¤Þ¤Ç
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/oto/