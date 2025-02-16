ºÊ¤Ï21ºÐ¾å¡¢¤½¤·¤ÆÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¡ª´Ó¤ÄÌ¤·¤¿¶ØÃÇ¤ÎÎø¡ÄÅö½é¤Ï¡Ö²¿¤òÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×
2·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î¡Ø¿·º§¤µ¤ó¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¡ª¡Ù¤Ë¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Ë½»¤àÇ¯¤Îº¹¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¿·ÃÛ¤Î°ì¸®²È¤Ç2¿ÍÊë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î¿·º§¤µ¤ó¡£¼«Âð¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢¥Ú¥¢¥ë¥Ã¥¯¤Ç¤ª½Ð·Þ¤¨¡£ËèÄ«Ä«¿©¤ò¤Ä¤¯¤ëºÊ¤Ë¡¢ËèÄ«¥Ù¥¿¥Ù¥¿¤Þ¤È¤ï¤ê¤Ä¤¯Ä¶´Å¤¨¤óË·¤ÊÉ×¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÊ¤ÏMCÆ£°æÎ´¤ÈÆ±µéÀ¸¤Î53ºÐ¡¢É×¤è¤ê¤â21ºÐ¾å¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤â¡¢É×¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈà½÷¤ÏÆ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¡£¤½¤Î¿·º§À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MC°æ¾åºé³Ú¤¬¡Ö·ëº§»ØÎØ¤ÎÃÍÃÊ¡×¤È¡ÖÌë»ö¾ð¡×¤ò¥º¥Ð¥ê¼ÁÌä¡£¤½¤Î¶ÄÅ·¤Î²óÅú¤È¤Ï¡©
½Ð²ñ¤¤¤Ï¡¢¸·Ì©¤Ë¸À¤¦¤È³Ø¹»¤Î¼ø¶È»²´Ñ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¥¥Ã¥«¥±¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡£
ºÊ¤ÎÌ¼¤ÈÆ±µéÀ¸¤À¤Ã¤¿É×¤¬¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿ºÊ¤«¤é¥Õ¥§¥í¥â¥ó¤ò´¶¤¸¼è¤ê¡¢°ìÌÜ¹û¤ì¤ò¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏMCÆ£°æ¤â¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¶ÃØ³¡£¤½¤³¤«¤éÉ×¤ÎÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¸åÆü¡¢Ì¼ÅÁ¤¤¤ËÉ×¤¬ºÊ¤ò¿©»ö¤ËÍ¶¤¦¡£¿©»ö¤°¤é¤¤¤Ê¤é¡Ä¤ÈÂ¤ò±¿¤ó¤À¤È¤³¤í¡¢É×¤Ï¡Ö°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥ÉÄ¾µå¾¡Éé¡£Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤«¤é¤Î¤¢¤êÆÀ¤Ê¤¤¹ðÇò¤Ë¡¢¡Ö²¿¤òÇÏ¼¯¤Ê¤³¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¤ÈºÊ¤Ï¼×ÃÇ¡£
¤·¤«¤·¤½¤ì¤«¤é¡¢30Æü´ÖÏ¢Â³¥Ç¡¼¥È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤ë¤ä¤ó¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤àÆ£°æ¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÖÅö»þ¡¢Î¥º§¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢µ¤»ý¤Á¤ÎÉâ¤ÄÀ¤ß¤¬·ã¤·¤¯¡¢»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈºÊ¤¬Åö»þ¤Î¿´¶¤òÅÇÏª¤¹¤ë¡£
µ¨Àá¤ÏÅß¡¢ºÊ¤¬¥Ý¥í¥ê¤È¡Ö¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¹¥¤¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤é¡¢12·î¤À¤±¤Ç²ó¤Ã¤¿¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²Õ½ê¤Ï40¤«½ê¡£Í½ÁÛ³°¤Î²ó¿ô¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¤À¡£
¤ä¤¬¤ÆÏ¢Â³¥Ç¡¼¥È30ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ëº¢¡¢¶á¤¯¤Î¸ø±à¤ÇÉ×¤ÏºÆÅÙ¹ðÇò¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈºÊ¤¬ÃÇ¤ë¤È¡¢É×¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÂçµã¤¤·¡¢¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤·¤À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤È¤¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢2¿Í¤¬ºÆ¸½VTR¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¤ä¤Ï¤ê¡¢Ì¼¤Î¤³¤È¤â¡¢À¤´ÖÂÎ¤â¤¢¤ë¡£ºÊ¤ÏÃÇ¤êÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤È¤ÆÏ¤¤¤¿Ì¼¤«¤é¤ÎLINE¤¬ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤Î¿´²¹¤Þ¤ëÊ¸ÌÌ¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤½¤·¤Æ¸òºÝ¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿2¿Í¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢·ëº§¤Ë¤ÏÂç¤¤ÊÊÉ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¤ª¸ß¤¤¤ÎÎ¾¿Æ¤Ø¤Î°§»¢¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤ÎÎ¾¿Æ¤ÈºÊ¤ÎÎ¾¿Æ¡¢¤½¤ÎÂÐ¾ÈÅª¤ÊÈ¿±þ¤È¤Ï¡©
¤É¤¦ÅÁ¤¨¤Æ¤âÌÔÈ¿ÂÐ¤ò¿©¤é¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢É×¤Ïµö¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¡¢°ìÇ°È¯µ¯¤·¤Æ¤¢¤ë¤â¤Î¤òÇã¤Ã¤¿¡£Ì¼¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤¤¤¦Âç¤¤Ê¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¡¢2¿Í¤Ï¤É¤¦¾è¤ê±Û¤¨¤¿¤Î¤«¡©
¶ØÃÇ¤Î°¦¤ò´Ó¤¡¢Â¿¤¯¤ÎÊÉ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢ºòÇ¯7·î¤Ë·ë¤Ð¤ì¤¿2¿Í¡£¥é¥¹¥È¤Ï¤ª¸ß¤¤¤ÎÊì¤«¤é´¶Æ°¤Î¼ê»æ¤¬¡£