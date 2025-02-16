¡Ú¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¸À¤¦¿Í¡Û»°Î®¤ÏÆüµ¤Ë¡Ö¶òÃÔ¡×¤ò½ñ¤¯¡£¤Ç¤Ï¡¢°ìÎ®¤ÏÆüµ¤Ë²¿¤ò½ñ¤¯¡©
¡Ö¶òÃÔ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ³Î¤«¤Ë¡¢¶òÃÔ¤ò¸À¤¦¤³¤È¤Ï°ì»þÅª¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾Ã¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤Î¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢°ìÎ®¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¶òÃÔ¤ò¸À¤¦Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢·úÀßÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òÆü¾ï¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë½¬´·¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÏÃÂê¤Î½ñÀÒ¡Ø´ñÀ×¤¬µ¯¤¤ë ËèÄ«1Ê¬Æüµ¡Ù¤è¤ê¡¢¶òÃÔ¤òÄ¶¤¨¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆüµ¤Î½ñ¤Êý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¶òÃÔ¤Î°½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë
¡¡¶òÃÔ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤ä¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢³Î¤«¤Ë¿´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë°ì»þÅª¤Ê¸ú²Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶òÃÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Ï¤½¤Î¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê´¶¾ð¤ò¶¯²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤òÁýÉý¤µ¤»¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÈ¿±þ¤ò¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¶òÃÔ¤Î°½Û´Ä¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ê¡¢·úÀßÅª¤ÊÊý¸þ¤Ë¿Ê¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
°ìÎ®¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ë·úÀßÅª¤ÊÆüµ½Ñ
¡¡¶òÃÔ¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ëÂè°ìÊâ¤Ï¡¢¡Ö¶òÃÔ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê³Ø¤Ó¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Ï¡¢°ìÎ®¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¼ÂÁ©¤¹¤ëÆüµ½Ñ¤Î¶ñÂÎÎã¤Ç¤¹¡£
1. ´¶¼Õ¤ò½ñ¤¯
ºòÆü¤Î½ÐÍè»ö¤ÎÃæ¤Ç´¶¼Õ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò3¤Ä½ñ¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÖÅ·µ¤¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¿©»ö¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
2. ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤¹¤ë
º£ÆüÃ£À®¤·¤¿¤¤¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò1¤Äµ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¥á¡¼¥ë¤ÎÊÖ¿®¤òÁ´¤Æ½ª¤¨¤ë¡×¡Ö¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò3¤Ä¹Í¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¶ñÂÎÅª¤ÇÃ£À®²ÄÇ½¤Ê¤â¤Î¤¬ÍýÁÛ¤Ç¤¹¡£
3. È¿¾Ê¤È²þÁ±ÅÀ¤òµÏ¿¤¹¤ë
ºòÆü¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¹Ô¤¤¡¢¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ç²þÁ±¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤«¤òµÏ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Æ±¤¸¾õ¶·¤¬ºÆ¤ÓË¬¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¼¡¤Î°ìÊâ¤òÉÁ¤±¤Þ¤¹¡£
¶òÃÔ¤«¤é³Ø¤Ó¤Ø¤ÎÊÑ´¹
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¾å»Ê¤Ë¸·¤·¤¤»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¾ì¹ç¡¢¶òÃÔ¤È¤·¤Æ½ñ¤½Ð¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¾å»Ê¤¬»ØÅ¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ï¤É¤³¤¬Åª³Î¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡Ö¼¡²ó¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½àÈ÷¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤Ç½ñ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÊÑ´¹¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Ç¾¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ëÅÀ¤ò¶¯²½¤·»Ï¤á¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¤â¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¶òÃÔ¤òÄ¶¤¨¤¿Æüµ¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡©
¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÆüµ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹
¡ü ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»×¹Í¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¡£
¡ü ¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤·¡¢¿´¤Î°ÂÄê´¶¤ò¹â¤á¤ë¡£
¡ü Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ç¾®¤µ¤ÊÀ®¸ù¤äÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡Æüµ¤ÏÃ±¤Ê¤ëµÏ¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎºÇ¶¯¤Î¥Ä¡¼¥ë¤Ç¤¹¡£¶òÃÔ¤òÄ¶¤¨¤¿·úÀßÅª¤ÊÆüµ¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Ä«1Ê¬¤ÎÆüµ¤¬¤â¤¿¤é¤¹´ñÀ×
¡¡ËèÄ«1Ê¬¤À¤±»þ´Ö¤ò¼è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤ä´¶¾ð¤ò½ñ¤½Ð¤¹½¬´·¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®¸ù¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£¶òÃÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´¶¼Õ¤äÌÜÉ¸¡¢²þÁ±ÅÀ¤ò°Õ¼±Åª¤ËµÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½ñ¤¯¤³¤È¤Ï¤¿¤Ã¤¿2¤Ä¤À¤±¤ÇÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£
¡¦Á°Æü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥°¥Ã¥É¡×¡Ê¤è¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢´¶¼Õ¤·¤¿¤³¤È¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¡Ë
¡¦º£Æü¤ä¤ê¤¿¤¤¡Ö¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡ÊÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¡¢ÊÑ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¡Ë
¡¡Æñ¤·¤¯¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÖºòÆü¤Ï¤³¤ó¤Ê¤¤¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢´¶¼Õ¤ò¤·¤¿¡¢¤³¤ó¤Ê¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×
¡Öº£Æü¤Ï¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤òÊÑ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡ËèÄ«¡¢¤½¤ì¤ò½ñ¤¯¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¶òÃÔ¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤Ä«Æüµ¡×¤òº£Æü¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤¬ÌÜ»Ø¤¹°ìÎ®¤Î¼«Ê¬¤Ø¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¯¸°¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£