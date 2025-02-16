ËÅÄÍµÂç¡¡¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤Ï³Ø¤Ö¤Î¤¬Áá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¤¤¤¤¡×¡¡16ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¥Ó¥¸¥³¥ó¤ËÄ©¤à
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎËÅÄÍµÂç¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿TBSÆüÍË·à¾ì¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¡×¡ÊÆüÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö²Ý³°¼ø¶È2¸ÂÌÜ¡ÁÎ¢Â¦¤«¤é³Ø¤Ö¡Á¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£À¸ÅÌÌò¤ÎµÜß·ÎÃ¤Ç½Ð±éÃæ¤Ç¡¢¤¤ç¤¦16ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿»³²¼¹¬µ±¡Ê23¡ËÊ±¤¹¤ëÅßÌÚÎµ°ìÏº¤é¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡±é¤¸¤ëµÜß·¤ò¡Ö¥º¥Ð¥º¥Ð¸À¤¦À³Ê¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¿¿¤Ã¤¹¤°Êª¸À¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ËÅÄ¡£´ÆÆÄ¤ÎµÜºêÍÛÊ¿»á¤«¤é¡ÖÌòºî¤ê¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÇº¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤À¤±¤Ç¿Ê¤à¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»¤¤ê¹ç¤ï¤»¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌò¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤ò¡¢¼ç±é¤Î¾¾ºäÅíÍû¡Ê36¡Ë¤¬Àä»¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òµÜºê»á¤«¤é¹ð¤²¤é¤ì¤ë¤È¡¢ËÅÄ¤Ï¾È¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¤¦¤ì¤·¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡µÜß·¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ê¡¢¶âÍ»¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤¦Âè5ÏÃ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¼«È¯Åª¤Ë¶âÍ»¤ÎÃÎ¼±¤òÊÙ¶¯¤·¤Æ½àÈ÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤éÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë»£±Æ¤À¤¬¡¢¾ï¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Âè1ÏÃ¤ÇÊ¿¶ÑÀ¤ÂÓ»ëÄ°Î¨¤Ï12¡¦2¡ó¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¥ê¥µ¡¼¥ÁÄ´¤Ù¡¢´ØÅìÃÏ¶è¡Ë¤È¹â¤¤¿ôÃÍ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤È¤³¤í¤Ç¡Ê¿ô»ú¤¬Íî¤Á¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ë¡Ä¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤¬Æ¬¤ò¶î¤±½ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¤½¤ì¤À¤±¤ËÂè5ÏÃ¤Î»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ç¡¢¡Ê·Ð¸³¤ò¡Ë¼¡¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢°ì¼ï¤Î³«Êü´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÂè5ÏÃ¤Ç¤Ï¡Ö¶âÍ»¤¬É¬½¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤»¤ê¤Õ¤¬¤¢¤ë¤â¡¢¤½¤Î»ö¼Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤¶¼«¿È¤¬¼Ò²ñ¤Ë½Ð¤ÆÀÇ¶â¤Ê¤É¤Î¶âÍ»ÃÎ¼±¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡Ö³ØÀ¸¤Î»þ¤ËÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸½Ìò¹â¹»À¸¤Ø¤Î¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤µ¤â¸ý¤Ë¤·¡¢¡Ö¸æ¾åÀèÀ¸¤Î¼ø¶È¤ò»ëÄ°¼Ô¤È¤·¤Æ¤â¹â¹»À¸¤Î¤¦¤Á¤ËÁá¤±¤ì¤ÐÁá¤¤¤Û¤É¤Ë³Ø¤Ó¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥É¥é¥Þ¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£