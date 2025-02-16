¡Ú¥ê¡¼¥°¥ï¥ó¡Û¿À¸Í¤ÏºÇÂç17ÅÀ¥ê¡¼¥É¤«¤éµÕÅ¾Éé¤±¡¡¥ì¥Ë¡¼HC¡Ö¾¡¤Á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¡×
¡¡¡þNTT¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥é¥°¥Ó¡¼¥ê¡¼¥°¥ï¥ó1ÉôÂè8Àá¡¡¿À¸Í20¡½25Åìµþ¥Ù¥¤¡Ê2025Ç¯2·î15Æü¡¡¤¨¤É¤ê¤¯¡Ë
¡¡¿À¸Í¤ÏºÇÂç17ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¼êÄË¤¤2Ï¢ÇÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Ï3¥È¥é¥¤¤òµó¤²¤ë¤Ê¤ÉÅìµþ¥Ù¥¤¤ò°µÅÝ¤·¤Æ20¡½3¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤ÆÎ®¤ì¤Ï°ìÊÑ¡£¥Ï¥¤¥Ñ¥ó¥È¤Î½èÍý¤Ê¤É¤Ç¸å¼ê¤Ë²ó¤ê¡¢3¥È¥é¥¤¤ò¸¥¾å¤·¤ÆµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£2ÅÀº¹¤Ç¶þ¤·¤¿Á°Àá¤ÎÅìµþSGÀï¤ËÂ³¤¯ÀËÇÔ¡£¥ì¥Ë¡¼¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¾¡¤Á¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ»ÄÇ°¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¡£