下書きした退職届を送信した犯人は…?

画像はイメージです

2025年1月5日、中国に住む25歳の女性に悲劇が起こりました。その女性は、仕事に嫌気がさして退職届をパソコンで作成したものの、飼っている猫9匹にかかる経費を考えて上司に送るのをためらっていました。

ところが彼女がパソコンの画面を開いたまま短時間だけ席を離れたとき、1匹の飼い猫が送信の「Enter」ボタンを押してしまったのです。監視カメラには、パソコンにふれる愛猫の姿が映っていました。

何が起こったのか気づいた彼女はすぐに上司に連絡を取りました。しかし、もうあとの祭りです。結局仕事を失ってしまったうえ、旧正月前にもらうはずだったボーナスも手に入らなかったのです。

彼女はSNS上でこの状況を投稿し、春節が終わったらすぐに新しい仕事を探すつもりだとコメントしています。

飼い主の臭いをかぎつけ、パソコンに近づく猫

画像はイメージです

それにしても、猫はなぜ飼い主のパソコンに近づき、キーボードの上に寝転がったりするのでしょうか。

英国に住むDavid Sands博士は、25年以上の臨床経験を持つ動物心理学の専門家です。彼によると、猫は「パソコンを使う飼い主を真似しようと思っているのではない」し、「パソコン本体が発する熱に惹かれてやってくるわけでもない」といいます。

博士は「猫にとってパソコン(とくにラップトップ)の魅力は、飼い主の匂いなのです」といいます。

「猫はキーボードのいたるところに飼い主の匂いをかぎ取ります。嗅覚が大変すぐれている猫は、臭いで周囲の状況や危険を感じ取るのです。キーボード上の強い臭いをかいだ猫は、その上に自分の臭いをこすりつけて所有権を主張しようとしている可能性があります」

「猫があなたの足やあなたが触れたモノに自分の体をこすりつけることがよくあります。これは愛情表現だと思われがちですが、実際には猫があなたを『自分のもの』だと宣言していることが多いのです」というSands博士。

まめにパソコンの掃除を

画像はイメージです

それでは猫がパソコンを触って奇妙なメッセージを送ってしまったり、必要な文書を消してしまわないようにするには、どうしたらいいのでしょうか。Sands博士は、定期的にパソコンを掃除して臭いを消すことを勧めています。

しかし何といっても、猫は大事な家族です。パソコンをいじったりキーボードの上に寝転がっているからといって、今回ほどひどい結果を招くことは少ないといえるでしょう。

この女性の場合も、もともと辞めたかった仕事なのですから、猫が決断を速めてくれたと考えることもできるかもしれませんね。

