²¼½ñ¤­¤·¤¿Âà¿¦ÆÏ¤òÁ÷¿®¤·¤¿ÈÈ¿Í¤Ï¡Ä¡©

²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹

2025Ç¯1·î5Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ë½»¤à25ºÐ¤Î½÷À­¤ËÈá·à¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î½÷À­¤Ï¡¢»Å»ö¤Ë·ùµ¤¤¬¤µ¤·¤ÆÂà¿¦ÆÏ¤ò¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÇºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢»ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ­9É¤¤Ë¤«¤«¤ë·ÐÈñ¤ò¹Í¤¨¤Æ¾å»Ê¤ËÁ÷¤ë¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¤È¤³¤í¤¬Èà½÷¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î²èÌÌ¤ò³«¤¤¤¿¤Þ¤ÞÃ»»þ´Ö¤À¤±ÀÊ¤òÎ¥¤ì¤¿¤È¤­¡¢1É¤¤Î»ô¤¤Ç­¤¬Á÷¿®¤Î¡ÖEnter¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£´Æ»ë¥«¥á¥é¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¤Õ¤ì¤ë°¦Ç­¤Î»Ñ¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«µ¤¤Å¤¤¤¿Èà½÷¤Ï¤¹¤°¤Ë¾å»Ê¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤¦¤¢¤È¤Îº×¤ê¤Ç¤¹¡£·ë¶É»Å»ö¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¦¤¨¡¢µìÀµ·îÁ°¤Ë¤â¤é¤¦¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Üー¥Ê¥¹¤â¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£

Èà½÷¤ÏSNS¾å¤Ç¤³¤Î¾õ¶·¤òÅê¹Æ¤·¡¢½ÕÀá¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¿·¤·¤¤»Å»ö¤òÃµ¤¹¤Ä¤â¤ê¤À¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ô¤¤¼ç¤Î½­¤¤¤ò¤«¤®¤Ä¤±¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¶á¤Å¤¯Ç­

²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹

¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Ç­¤Ï¤Ê¤¼»ô¤¤¼ç¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¤Ë¶á¤Å¤­¡¢¥­ー¥Üー¥É¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£

±Ñ¹ñ¤Ë½»¤àDavid SandsÇî»Î¤Ï¡¢25Ç¯°Ê¾å¤ÎÎ×¾²·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÆ°Êª¿´Íý³Ø¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£Èà¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ç­¤Ï¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¦»ô¤¤¼ç¤ò¿¿»÷¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤·¡¢¡Ö¥Ñ¥½¥³¥óËÜÂÎ¤¬È¯¤¹¤ëÇ®¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

Çî»Î¤Ï¡ÖÇ­¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ê¤È¤¯¤Ë¥é¥Ã¥×¥È¥Ã¥×¡Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤ÎÆ÷¤¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£

¡ÖÇ­¤Ï¥­ー¥Üー¥É¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤Ë»ô¤¤¼ç¤ÎÆ÷¤¤¤ò¤«¤®¼è¤ê¤Þ¤¹¡£ÓÌ³Ð¤¬ÂçÊÑ¤¹¤°¤ì¤Æ¤¤¤ëÇ­¤Ï¡¢½­¤¤¤Ç¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ä´í¸±¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥­ー¥Üー¥É¾å¤Î¶¯¤¤½­¤¤¤ò¤«¤¤¤ÀÇ­¤Ï¡¢¤½¤Î¾å¤Ë¼«Ê¬¤Î½­¤¤¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤Æ½êÍ­¸¢¤ò¼çÄ¥¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×

¡ÖÇ­¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ­¤ä¤¢¤Ê¤¿¤¬¿¨¤ì¤¿¥â¥Î¤Ë¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¤³¤¹¤ê¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï°¦¾ðÉ½¸½¤À¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÇ­¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¡Ø¼«Ê¬¤Î¤â¤Î¡Ù¤À¤ÈÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦SandsÇî»Î¡£

¤Þ¤á¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ÎÁÝ½ü¤ò

²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹

¤½¤ì¤Ç¤ÏÇ­¤¬¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¿¨¤Ã¤Æ´ñÌ¯¤Ê¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢É¬Í×¤ÊÊ¸½ñ¤ò¾Ã¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£SandsÇî»Î¤Ï¡¢Äê´üÅª¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÁÝ½ü¤·¤Æ½­¤¤¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤·¤«¤·²¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç­¤ÏÂç»ö¤Ê²ÈÂ²¤Ç¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¥­ー¥Üー¥É¤Î¾å¤Ë¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤Û¤É¤Ò¤É¤¤·ë²Ì¤ò¾·¤¯¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£

¤³¤Î½÷À­¤Î¾ì¹ç¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¼­¤á¤¿¤«¤Ã¤¿»Å»ö¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Ç­¤¬·èÃÇ¤òÂ®¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤­¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤Í¡£

½ÐÅµ¡§
¡¦The (not so cute) reason your cat loves sitting on your laptop
¡¦Woman loses job, bonus after pet cat clicked 'send' on her resignation email to boss