¡ÖÅíÂÀÏº¥Ý¡¼¥º¡×ÈäÏª¡¡²¬»³¤¬¿·¤¿¤Ê¡ÖÅÁÀâ¡×¤Ø¡¡£Ê£±½é¿Ø£±¾¡¡¡»Ø´ø´±¤â¼ê±þ¤¨¡Ö¥Ö¥ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð²¿¤È¤«À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£±¥ê¡¼¥°¢¦Âè£±Àá¡¡²¬»³£²¡½£°µþÅÔ¡Ê£±£µÆü¡¦£Ê£Æ£ÅÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡³«ËëÀá£·»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£Ê£±½é»²Àï¤Î²¬»³¤¬£²¡½£°¤ÇµþÅÔ¤òÇË¤ê¡¢£Ê£±½é¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¡£Á°È¾£²£³Ê¬¡¢£Ä£ÆÅÄ¾åÂçÃÏ¡Ê£³£±¡Ë¤¬¥¯¥é¥Ö¤Î£Ê£±½éÆÀÅÀ¤ÇÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢Æ±£³£¶Ê¬¤Ë¤Ï£Æ£×ÌÚÂ¼ÂÀºÈ¡Ê¤¿¤«¤ä¡¢£²£¶¡Ë¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢»ý¤ÁÌ£¤Î·ø¼é¤Ç¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¡ÊÌµ¼ºÅÀ»î¹ç¡Ë¤òµÏ¿¤·¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¾¡¤ÁÅÀ£³¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡£±Ëü£´£µ£·£µ¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤¿²¬»³¤ÎËÜµòÃÏ¤Ë´¿À¼¤ÈÇï¼ê¤¬ÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¥ì¥Ã¥É¡×¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿·Ê¿§¤ËÁª¼ê¤é¤ÏÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÎò»Ë¤Ë£Ê£±½é¾¡Íø¤ò¹ï¤ß¡¢ÌÚ»³Î´Ç·´ÆÆÄ¡Ê£µ£²¡Ë¤Ï¡Ö¶¯¤ß¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤ä¤ì¤ë¤È³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤È¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Á°È¾£²£³Ê¬¡¢µþÅÔ¤ÎÌÔ¹¶¤ËÂÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¤Ä¤«¤ó¤Àº¸£Ã£Ë¤«¤é¡¢£Ä£ÆÅÄ¾å¤¬º¸Â¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÀèÀ©¡££±£¸Ç¯¤ÎÄ¹ºê»þÂå¤Ë¤â¥Á¡¼¥à£Ê£±Âè£±¹æ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤â¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£²¬»³¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎò»ËÅª¤ÊÆü¡£Ì¾Á°¤ò¹ï¤á¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¥Á¡¼¥à¤ËÎ®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£Æ±£³£¶Ê¬¤Ë¤Ï¿·²ÃÆþ¤Î¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×¹¾ºä¤¬µ¯ÅÀ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï£Æ£×ÌÚÂ¼¤¬ÂÎÀª¤òÊø¤·¤Ê¤¬¤é±¦Â¤Ç²¡¤·¹þ¤ó¤À¡££²£±Ç¯¤«¤é²¬»³½êÂ°¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ï¥´¡¼¥ë¸å¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ë¤¢¤ëÅíÂÀÏºÁü¤ò¤Þ¤Í¤¿¡ÖÅíÂÀÏº¥Ý¡¼¥º¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ´î¤ó¤À¡£
¡¡²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¨¤Ð·ø¼é¤¬À¸¤¤ë¡£ºòµ¨£Ê£²¤Ç¡¢¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È£²£°»î¹ç¤Ï¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢¼ºÅÀ¿ô£²£¹¤Ï£²ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤¡£µþÅÔ¤Î¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤Ë¤âÆ°¤¸¤º¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò¼é¤êÀÚ¤ê¡¢£Í£ÆÃÝÆâ¼ç¾¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤Îò»Ë¤ò¤Ä¤¯¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤òµÍ¤Þ¤é¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ë¸þ¤±¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¿¶¯¸Ç¤Ê¼éÈ÷¤Ë²Ã¤¨¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹¾ºä¤ò´Ú¹ñ£±Éô¡¦±¶»³¤«¤é³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¹¶·â¤Ë¸ü¤ß¤ò»ý¤¿¤»¤¿¡£¹¶¼é¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤½é¾¡Íø¤Ë¡¢ÌÚ»³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö£Ê£±¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«¤ÏÌ¤ÃÎ¿ô¡£Êø¤ì¤º¥Ö¥ì¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢²¿¤È¤«À¸¤¤Æ¤¤¤±¤ë¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£
¡¡Åì¤Ë£²Ï¢ÇÆ¤Î¿À¸Í¡¢À¾¤Ëºòµ¨£²°Ì¤Î¹Åç¤Ë¶´¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡È¿·»²¼Ô¡É¡£ºòµ¨¾º³Ê£±Ç¯ÌÜ¤ÇÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ê£³°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤Î¤è¤¦¤Ê²÷¿Ê·â¤ÎÍ½´¶¤â¤¹¤ë¡£ÅíÂÀÏºÅÁÀâ¤Ç¥¥¸¤¬µ´Âà¼£¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¥¥¸¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥¯¥é¥Ö¤¬¡¢¡Ö²¬»³ÅÁÀâ¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¡Ê¿¹ÏÆ¡¡ÎÜ¹á¡Ë
¡¡¢¡¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡¡£²£°£°£³Ç¯¡¢¸©£±Éô¤Î¥ê¥Ð¡¼¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥«¡¼¥º¤òÊìÂÎ¤ËÁÏÎ©¡£ÍâÇ¯¡¢Ãæ¹ñ¥ê¡¼¥°¤Ë¾º³Ê¡££°£·Ç¯¤ËÃÏ°è¥ê¡¼¥°½êÂ°¤Ç½é¤Î£Ê¥ê¡¼¥°½à²ÃÌÁ¤È¤Ê¤ê¡¢£Ê£Æ£Ì¾º³Ê¡££°£¹Ç¯¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ£Ê£²»²²Ã¡££Ê£²¤Ç£±£¶¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿£²£´Ç¯¤Ï£µ°Ì¤Ë½ª¤ï¤ë¤¬¡¢¾º³Ê¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ò·Ð¤Æ½é¤Î£Ê£±¾º³Ê¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤ÇÅíÂÀÏº¤Î¤ª¶¡¤Ç¸©Ä»¤Ç¤â¤¢¤ë¡Ö¥¥¸¡×¤Î°ÕÌ£¡£¥Û¡¼¥à¥¿¥¦¥ó¤Ï²¬»³¸©Á´°è¡£ËÜµòÃÏ¤Ï£Ê£Æ£ÅÀ²¤ì¤Î¹ñ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡£
¡¡¢¡£Ê£±¾º³Ê½éÇ¯ÅÙ¤Î³«ËëÀï¡¡Ä¾¶á¤ÇÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢£°£¹Ç¯»³·Á¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÈØÅÄ¤ò£¶¡½£²¤ÇÇË¤Ã¤¿¤Î¤¬ºÇ¸å¡££±£²Ç¯¤ÎÄ»À´¤Ï¡¢£ÃÂçºå¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç£°¡½£°¡¢£±£µÇ¯¤Î¾¾ËÜ¤¬Å¨ÃÏ¤ÇÌ¾¸Å²°¤Ë£³¡½£³¡¢£²£´Ç¯¤ÎÄ®ÅÄ¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç£ÇÂçºå¤Ë£±¡½£±¤È¡¢°ú¤Ê¬¤±¤¿¡££±£´Ç¯¤ÎÆÁÅç¤Ï¡¢Å¨ÃÏ¤ÇÄ»À´¤Ë£°¡½£µ¤ÇÂçÇÔ¡££±£¸Ç¯¤ÎÄ¹ºê¤â¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¾ÅÆî¤Ë£±¡½£²¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¢¡ÅíÂÀÏºÅÁÀâ¡¡ÆüËÜ°ä»º¡ÖÅíÂÀÏºÅÁÀâ¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Þ¤Á¡¡¤ª¤«¤ä¤Þ¡×¿ä¿Ê¶¨µÄ²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸ÅÂå¤ÎµÈÈ÷¡Ê²¬»³¡Ë¤Ë¤Ï²¹Íå¡Ê¤¦¤é¡Ë¤È¤¤¤¦µ´¤¬¤ª¤ê¡¢ÂçÏÂ¤Î²¦¤ÏµÈÈ÷ÄÅÉ§Ì¿¡Ê¤¤Ó¤Ä¤Ò¤³¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤Ë²¹ÍåÂà¼£¤òÌ¿¤¸¤¿¡£µÈÈ÷ÄÅÉ§Ì¿¤¬ÅíÂÀÏº¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢²¹ÍåÂà¼£¤ÎÅÁÀâ¤ÏÀÎÏÃ¤Î¸¶·¿¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸Å¤¯¤«¤é²¬»³¤ÇºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅí¤ÏËâ¤è¤±¤ÎÆ»¶ñ¡£ÅíÂÀÏº¤¬¸¤¡¢±î¡¢¥¥¸¤ËÍ¿¤¨¤ë¤¤Ó¤À¤ó¤´¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ëµÐ¡Ê¤¤Ó¡¢¹òÊª¤Î°ì¼ï¡Ë¤Ï¡¢µÈÈ÷¤ÎÃÏÌ¾¤Ë¤âÍ³Íè¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£