¥»¥Ö¥óŽ¢ÆÈ¤êÉé¤±Ž£¤ÈÌÔÎõÈãÈ½¤¹¤ë¿Í¤Ø¤Î°ãÏÂ´¶
¡Ê»£±Æ¡§º£°æ¹¯°ì¡Ë
¶áº¢¤Î¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¤ò¤á¤°¤ëÏÃÂê¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥«¥Ê¥À¤«¤é¤ÎÇã¼ýÄó°Æ¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢9Ãû±ßµ¬ÌÏ¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤ëÂç·¿MBO¡Ê·Ð±Ä¿Ø¤Ë¤è¤ëÇã¼ý¡Ë¤Î»ñ¶âÄ´Ã£Àè¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÏ¶È²È¤ä°ËÆ£Ãé¾¦»ö¤Ë²Ã¤¨¡¢³¤³°¥Õ¥¡¥ó¥É¤ä¥¿¥¤¤ÎºâÈ¶¤Ê¤É¤ÎÌ¾¤¬Æü¡¹¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤Þ¤À¤¹¤Ù¤Æ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¶ÈÀÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ³ô²Á¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢2025Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü¤Î¶ÈÀÓ¤ÏÂçÉý¤Ê¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¥Ç¥£¡¼¥ë¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤«¡¢³ô²Á¤ÏÂç¤¤¯²¼Íî¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æºã¤¨¤Ê¤¤Æ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸º±×¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤â´Ö¤¬°¤¤¤È¸À¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£
ÍÉ¤ì¤ë¥»¥Ö¥ó¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥á¡¼¥¸
¤«¤Ä¤Æ¥»¥Ö¥ó¤Ï¡¢¾®Çä¤êºÇÂç¼ê¤È¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¸½ºß¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¶¯¤¯¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤â¡Ö¥»¥Ö¥ó¶ìÀï¡×¡ÖÆÈ¤êÉé¤±¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ÞµÕÅ¾¤Ê¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸«½Ð¤·¤òÉÑÈË¤ËÌÜ¤Ë¤¹¤ë¡£SNS¤Ç¤ÏÊÛÅöÍÆ´ï¤Î¡È¾å¤²Äì¡É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Æ¥ë¥¹ÃÍ¾å¤²¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥»¥Ö¥ó¤ò¼è¤ê´¬¤¯É÷¸þ¤¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿´¶¤¬¤¢¤ë¡£
Ä¾¶á·è»»¤Ç¤ÏËÌÊÆ»ö¶È¤Î¶ÈÀÓ°²½¤¬·üÇ°ºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÈæ³ÓÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ÜºÙ¤ÊÊ¬ÀÏ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤·¹ñÆâ¤Ë¸Â¤ì¤Ð¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¿¼¹ï¤ÊÍî¤Á¹þ¤ß¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¹ñÆâ¥³¥ó¥Ó¥Ë¶È³¦¤ÎÎÏ´Ø·¸¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤³¤³¤Ç°ìÅÙ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò»È¤Ã¤ÆÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¿ÞÉ½¤Ë¼¨¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢2024Ç¯ÅÙÂè3»ÍÈ¾´ü¤Î¹ñÆâ¶ÈÀÓ¤Ç¤Ï¥í¡¼¥½¥ó¤¬Áý¼ýÁý±×¤òÃ£À®¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó¤È¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤Ï¸º¼ý¸º±×¤È¤Ê¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥»¥Ö¥ó¤Î¸º±×Î¨¤¬Âç¤¤¤¡£
¤¿¤À¤·Çä¤ê¾å¤²Æ°¸þ¤òÂÐÁ°Ç¯Èæ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥³¥í¥Ê´ü¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Î±Æ¶Á¤¬»Ä¤ë¤¿¤á¡¢¼¡¤Î¿Þ¤Ç¤Ï¡ÖÊ¿¶ÑÆüÈÎ¡Ê1Å¹ÊÞ¤¢¤¿¤ê1Æü¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÇä¾å¡Ë¡×¤Î¿ä°Ü¤òÈæ³Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥»¥Ö¥ó¤¬°µÅÝÅª¤Ë¹â¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ç¡¼¥¿¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó¤ò100¤È¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤È¥í¡¼¥½¥ó¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤«¤ò²Ä»ë²½¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
²¼°Ì2¼Ò¤Ï¥»¥Ö¥ó¤Î8³äÁ°¸å¤È°ÍÁ³¤È¤·¤Æº¹¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥³¥í¥Ê¸å¡¢º¹¤òµÍ¤á¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£¤½¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥Ö¥ó¼«¿È¤âÇ§¤á¤ë¡È²Á³ÊÂÐ±þ¤Î½ÐÃÙ¤ì¡É¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
²Á³ÊÀïÎ¬¤Î¸å¼ê¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿±Æ¶Á
¥³¥í¥Ê¸å¤ÎÊª²Á¾å¾º¤ËÈ¼¤¤¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î²û»ö¾ð¤Ï¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¼ÁÄÂ¶â¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹·¹¸þ¤¬Â³¤¡¢²Á³Ê¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤¬µÞÁýÃæ¤À¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ß¥Þ¤ä¥í¡¼¥½¥ó¤ÏÁÇÁá¤¯ÂÐ±þºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¥»¥Ö¥ó¤¬¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤ÃÍ¡×¤È¤¤¤¦ÃÍ²¼¤²»Üºö¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯½©º¢¤È¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤¿¡£¤³¤Îº¹¤¬Çä¤ê¾å¤²¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¶ÈÀÓ¤ÎÄäÂÚÍ×°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ò¸«¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢¥»¥Ö¥ó¤Ï²Á³ÊÀïÎ¬¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤òµ¡¤Ë²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤è¤êÂÐ±þ´¶ÅÙ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ï³Î¤«¤Ç¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡Ö²Á³Ê´¶±þÅÙ¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¾¡ÇÔ¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤â³Ð¤¨¤ë¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î½ÅÍ×¤Ê¶¥ÁèÍ×°ø¤¬¡¢²Á³Ê¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤È¤Ã¤¯¤ÎÀÎ¤Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ËÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢·è¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¾¯¤·ÀâÌÀ¤·¤¿¤¤¡£
¾ÃÈñ¼Ô¤Î¹ØÇã¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡Í½»»À©Ìó¤È¢»þ´ÖÀ©Ìó¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÍ×°ø¤ËÂç¤¤¯º¸±¦¤µ¤ì¤ë¡£¶âÁ¬ÌÌ¤â»þ´Ö¤â¸Â¤é¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤½¤ÎÈÏ°ÏÆâ¤ÇºÇÅ¬¤À¤È»×¤¦ÁªÂò¤ò¤¹¤ë¤ï¤±¤À¡£ÆÃ¤Ë¡¢»Å»öÃæ¤ÎÃëµÙ¤ß¤Ë¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤òÇã¤¦¾ì¹ç¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤¬¸·¤·¤¤¤È¤¤Ï¡¢±ýÉü20Ê¬¤«¤±¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç78±ß¤Î°ûÎÁ¤òÇã¤¦¤è¤ê¤â¡¢¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç130±ß¤Î°ûÎÁ¤òÇã¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤È¤Ï¡¢º¹³ÛÊ¬¤Ç¡Ö»þ´Ö¡×¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡£
°ìÊý¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¸å¤Ê¤É¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê²Á³Ê¤Î°Â¤¤¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ØÂ¤ò±¿¤Ö¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¨¤Ð¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÏÍ½»»À©Ìó¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï»þ´ÖÀ©Ìó¤ò´ËÏÂ¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤áÎ¾¼Ô¤Ï½»¤ßÊ¬¤±¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¶Â§Åª¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬²Á³Ê¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÁèÅÀ¤Ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤¬¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î²Á³ÊÂÐ±þ¤ÇÇä¤ê¾å¤²¤Ëº¹¤¬½Ð¤¿¤ê¡¢¥»¥Ö¥ó¤¬ÄÉ²ÃÅª¤Ë²Á³ÊÂÐ±þ¤ò¤¹¤ë¤Î¤ÈÏÃ¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤ï¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢Á°½Ò¤ÎÍý¶þ¤Ï¸¶Â§¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤³¤ÎÍý¶þ¤À¤±¤Ç¸ì¤ì¤ë¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï»þ´Ö¤è¤ê¤âÍ½»»À©Ìó¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁØ¤¬¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿ÁØ¤Ï¡¢²Á³Ê¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤ì¤Ð¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤
Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸ÜµÒÁØ¤È¿·¶ÈÂÖ¤ÎÉ¬Í×À
¤â¤Ã¤È¤â¿Þ¤¬¼¨¤¹¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤ËÊ¿¶ÑÆüÈÎ¤ØÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤ÏÀè¤Î¿Þ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢5¡ó¤Û¤É¤Ç¤¢¤ë¡£²¾¤Ë¤½¤Î5¡ó¤ò°ú¤»ß¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Á´Å¹¤ÇÍøÉý¤òºï¤Ã¤¿ÃÍ²¼¤²¤ò¹Ô¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Íø±×¤òÂ»¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¸ÜµÒÁØ¤ò¤â¼è¤ê¹þ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÄã²Á³ÊÂÓ¤Ç¹½À®¤·¤¿¿·¶ÈÂÖ¤òÍÑ°Õ¤¹¤Ù¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ê¥¤¥ª¥ó¥°¥ë¡¼¥×¤Î¾®·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡Ö¤Þ¤¤¤Ð¤¹¤±¤Ã¤È¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¸ÜµÒÁØ¤Î°ã¤¤¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ü¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¹ÊÞ¥¿¥¤¥×¤ÇÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¿¡£¸ÜµÒÁØ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÙÊ¬²½¤·¤¿Å¹ÊÞ¤Ï¥³¥¹¥ÈÁý¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÅÔ»Ô¤ÇÀ®¸ù¤·¤¿¥¿¥¤¥×¤òÁ´¹ñÅ¸³«¤·¤Æ¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÍ¥Àè¤·¤¿¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÏÁ´¹ñ5Ëü7000Å¹Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤Û¤ÜË°ÏÂ¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤ò½¾Íè¤Î¤è¤¦¤ËÁý¤ä¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Ï¡¢¸ÜµÒÁØ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÉÊÂ·¤¨¤ä²Á³ÊÂÓ¤¬°Û¤Ê¤ë¶ÈÂÖ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦
Êª²Á¾å¾º¤Ç²Á³Ê´¶±þÅÙ¤¬¹â¤Þ¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²Á³ÊÂÐ±þ¤ÏÂÐ¾ÉÎÅË¡¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ¼Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬µÞ¤°¤Ù¤¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹³¹¤ä¹©¾ìÆâ¡¢½»Âð³¹¡¢ÃÏÊý¥í¡¼¥É¥µ¥¤¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö»þ´ÖÀ©Ìó¤Î¥Ñ¥¿¡¼¥ó¡×¤´¤È¤ËºÇÅ¬¤ÊÅ¹ÊÞ¥¿¥¤¥×¤ò³«È¯¤¹¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤ä¥¢¥×¥ê¤¬ÉáµÚ¤·¤Æ¤¤¿º£¤Ê¤é¡¢¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ÜµÒ¤Îµá¤á¤ëÉÊÂ·¤¨¤ä²Á³Ê´¶±þÅÙ¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬½½Ê¬²ÄÇ½¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¢¤ë¡£
¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¾®Çä¶È¤ÎÃæ¤Ç¤ÏDX²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¸ÜµÒÁØ¤ÎºÙÊ¬²½¤Ê¤É¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¶ÈÂÖ³«È¯¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¯¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬POS¤ò³èÍÑ¤·¤¿Ã±ÉÊ´ÉÍý¤ÎÀ®¸ù¼Ô¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Ã±ÉÊ´ÉÍý¤Ï¾¦ÉÊÆ°¸þ¤òºÙ¤«¤¯ÇÄ°®¤¹¤ë¤Î¤ËÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¬¡¢¾¦ÉÊ¤¬¼çÂÎ¤Ç¤¢¤ê¡¢¸ÜµÒ¤¬¡Ö¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¡×¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¸«¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£
°ìÊý¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¤Ï¸Ä¿ÍIDÃ±°Ì¤Ç¼ý½¸¡¦Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤ÎIT¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤ÈÏ¢·È¤¹¤ì¤Ð¡¢¸ÜµÒ¤ÎÀ¸³èÁ´ÂÎ¤òÇÄ°®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¹¤é¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ï¡¢¤³¤ÎÊý¸þ¤Ø¤ÈÈ¯ÁÛÅ¾´¹¤ÎÅÓ¾å¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¡¼¥½¥ó¤¬»°É©¾¦»ö¤Ë²Ã¤¨·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥Þ¡¼¤Ç¤â¤¢¤ëau¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÁª¤ó¤À¤Î¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Í¤¨¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
Î©ÃÏÆÃÀ¤Ë¤è¤ë²Á³Ê¤ÈÉÊÂ·¤¨¤ÎºÇÅ¬²ò
¿·´´Àþ¤Ë¾è¤ëÁ°¤Ë¿©ÎÁ¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¼þÊÕ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ä±Ø¹½Æâ¡¢¥Û¡¼¥à¤ÎÇäÅ¹¤Ê¤É¡¢Îó¼Ö¤Ë¶á¤Å¤¯¤Û¤É²Á³Ê¤¬¹â¤¯¤Ê¤ë¡£¾ÃÈñ¼Ô¤â¤½¤ì¤ËÊ¸¶ç¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤¡£ÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÃÍÃÊ¤¬¹â¤¯¤Æ¤âÂåÂØ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï¾¦Çä¤Î¼êË¡¤È¤·¤Æ¤Ê¤ó¤é´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡¢¤È³§¤¬Ç¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤âÅ¹ÊÞ¤´¤È¤ËÄó¶¡¤¹¤ëÍøÊØÀ¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¸¤ÆÉÊÂ·¤¨¤ä²Á³ÊÀßÄê¤òÊÑ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¤¿¤È¤¨¤ÐJRÅìÆüËÜ¤Î±Ø¹½Æâ¡Ê¥¨¥¥Ê¥«¡Ë¤È¤¤¤¦ÊÄº¿¾¦·÷¤Ç¤Ï¡¢NewDays¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¤¬ÆÈ¼«¤Î²Á³Ê¤ÈÉÊÂ·¤¨¤ÇÀ®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¼ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¤â¤³¤¦¤·¤¿¸ÜµÒÆÃÀ¤´¤È¤Î¶ÈÂÖ¤òºî¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ý±×¶ËÂç²½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤»þ´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¡Ö¥»¥Ö¥óÆÈ¤êÉé¤±¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿»ö¾Ý¤Ï¡¢Ã±°ì¶ÈÂÖ¤Î²¦¼Ô¥»¥Ö¥ó¤«¤éÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Â¿¶ÈÂÖ²½¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤òÂ¥¤¹¥¢¥é¡¼¥à¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÃæ°æ ¾´¿Í ¡§ Î®ÄÌ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡Ë