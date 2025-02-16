¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥é1ÇþÃ«¡¡ÂçÀèÇÚ¤Î½õ¸À¤Ç¤ªÌÜ³Ð¤á!¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â¡Ö°ì´î°ìÍ«¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡¡þ2·³Îý½¬»î¹ç¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹5¡½1¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê2025Ç¯2·î15Æü¡¡SOKKEN¡Ë
¡¡¼åµ¤¤ÊÂÖÅÙ¤«¤é°ìÊÑ¡¢Áá¤¯¤âÌ¾ÍÀÈÔ²ó¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡¦ÇþÃ«¡ÊÉÙ»ÎÂç¡Ë¤¬Æ²¡¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤È¤Î2·³Îý½¬»î¹ç¤Ç¡Ö1ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¤·¤Æ¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥×¥íÁê¼ê¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢µ¤¹ç¤âÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1ÈÖ¡ÊÂÇ¼Ô¡Ë¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢Àª¤¤¤Å¤±¤ëÂÇ·â¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡½é²óÀèÆ¬¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè1ÂÇÀÊ¡£º¸ÏÓ¡¦ÌÚÂ¼Âç¤¬Åê¤¸¤¿2µåÌÜ¤ÎÄ¾µå¤òº¸Á°¤Ë±¿¤ó¤À¡£Ä¾¸å¤ËÆóÈô¤Ç°ìÎÝ¤«¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤ë¤â¡¢3²óÀèÆ¬¤Ç¤â¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é°éÀ®±¦ÏÓ¡¦°æºê¤Î8µåÌÜ¤òÂª¤¨¤Æ±¦Á°ÂÇ¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡9Æü¤Î¥é¥¤¥ÖBP¡Ê¼ÂÀï·Á¼°¤ÎÂÇ·âÎý½¬¡Ë¤Ç¤Ï¥×¥í¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤¿¡£ÌºÌÚ¤é¤Îµå°Ò¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡ÖÀµÄ¾¡¢¼«¿®¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¡£¥×¥í½é¤Î¼ÂÀïÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤¿13Æü¤Î¹ÈÇòÀï¤Ç¤â2ÂÇ¿ôÌµ°ÂÂÇ¡£ºÆ¤ÓÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È»×¹Í¤ò²þ¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢10Ç¯ÌÜ¤Î¹²¬¤«¤é¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ö´·¤ì¤À¤È»×¤¦¤è¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÂç³Ø»þÂå¤â½é¤á¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£°ì´î°ìÍ«¤Ï¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¼«³Ð¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¡£ËèÆü»î¹ç¤¬¤¢¤ë¡£°ì´î°ìÍ«¤·¤¿¤éÇÈ¤âÂç¤¤¯¤Ê¤ë¡£ÎÉ¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤â°¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤â¡¢Ê¿¾ï¿´¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡Â©¤ò¿á¤ÊÖ¤·¤¿¿·¿Í¤ò´ßÅÄ´ÆÆÄ¤âÉ¾²Á¤·¤¿¡£¡Ö¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡£ÇØÈÖ¹æ8¤¬ÉÔÆ°¤Î¿´¤ò¶»¤Ë¡¢Äê°ÌÃÖÃ¥¼è¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤ë¡£¡¡¡Êºå°æ¡¡Æü¸þ¡Ë
¡¡¡þÇþÃ«¡¡Í´²ð¡Ê¤à¤®¤¿¤Ë¡¦¤æ¤¦¤¹¤±¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë7·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀçÂæ»Ô½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£·òÂç¹âºê¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤ò1Ç¯¤ÇÃæÂà¤·¡¢Å¾¹»¤·¤¿ÂçºêÃæ±û¡ÊµÜ¾ë¡Ë¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤Ê¤·¡£ÉÙ»ÎÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤«¤é¥ê¡¼¥°Àï¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢³°Ìî¼ê¤Ç¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó3ÅÙ¡£24Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Æþ¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë80¡¢81¥¥í¡£±¦Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£
¡¡¢ã°æ¾å¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬¥é¥ª¥¦¤ËËÜÎÝÂÇ²¦Ã¥²ó¤ò¸·Ì¿¢ä
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î°æ¾åÎ¼¥ª¡¼¥Ê¡¼¡Ê72¡Ë¤¬½Õµ¨µÜºê¥¥ã¥ó¥×¤òË¬¤ì¤¿¡£Îý½¬Á°¤Ë¤ÏSOKKEN¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ò·ãÎå¤·¤Æ·±¼¨¡£ºòÇ¯¤Î·±¼¨¤ÎºÝ¤ÏÅö»þÁª¼ê²ñÄ¹¤À¤Ã¤¿¿ùËÜ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ·è°Õ¤ò¸ì¤é¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢º£Ç¯¤Ï¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤Î¼ã·î¤È¼ç¾¤ÎÆÜµÜ¤Ë²Ã¤¨¤ÆºÆ¤Ó¿ùËÜ¤ò»ØÌ¾¡£Áí¿ã¤Ï¡Ö¡Êºòµ¨¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ë¡È¤ªÁ°¡Ê¿ùËÜ¡Ë¤ÎÀÕÇ¤¤À¤í¡¢²¿¤È¤«¸À¤¨¡É¤È¡£¡Èº£Ç¯¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¤ò³Í¤ë¤¾¡É¤Ã¤Æ¡×¤È4Ç¯¤Ö¤ê¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦Ã¥²ó¤ò¸·Ì¿¤·¤¿¡£°¦¾ð¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¥é¥ª¥¦¤â¡ÖÍ¥¾¡¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤ª¶â»ý¤Á¤Î¿Í¤Ë¤ß¤ó¤ÊµëÎÁ¤ò¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÉé¤±¤¸¤È¥Ê¥¤¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¾Ð¤ï¤»¤¿¡£