Æ±Î½É×ÉØ¤Î¡ÚÇ¥¿±Êó¹ð¡Û¤Ë¡Ö¡Ä2¥ö·î³¤³°½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¿¤è¤Ê¡©¡×ÌÀ¤é¤«¤Ë¤ª¤«¤·¤¤¡É½Ð»ºÍ½ÄêÆü¡É¤ËÀÄ¤¶¤á¡Ä¢ÍÉ×ÉØ¤Î¿®Íê¤¬ÍÉ¤é¤¤¤À»þ¤ÎÂÐ½èË¡
É×ÉØ´Ö¤Î¿®Íê´Ø·¸¤ÏÈó¾ï¤Ë¥Ç¥ê¥±¡¼¥È¤Ç¡¢´ÊÃ±¤ËÍÉ¤é¤°¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÑ²½¤Ø¤ÎÃí°Õ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡Û
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¹ÔÆ°¤ä½¬´·¤ËÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬µ¿Ç°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃû¤·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦»þ´Ö¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¡¢ÉþÁõ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ë·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ËÃíÌÜ¡Û
ÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ëµ÷Î¥´¶¤äÂÖÅÙ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤é¤«¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áÅÙ¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ïµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡Ú»ö¼Â³ÎÇ§¤ÏÎäÀÅ¤Ë¡Û
¡ÖÆ±Î½ÃËÀ¤¬¿¦¾ì¤ÇÇ¥¿±¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËºÊ¤¬½Ð»º·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»ä¤Ï¡¢Æ±Î½¤«¤éÊ¹¤¤¤¿½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¡Ä¡£
Æ±Î½¤¬³¤³°½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤È¼õÀºÆü¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Æ±Î½¤ÏÀÄ¤¶¤á¤Æ¤½¤ÎÆü¤Ïµ¢Âð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤òµ¿¤¦¤È¤¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¤Ë»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿¿¼Â¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÑ²½¤Ø¤ÎÃí°Õ¤òÂÕ¤é¤Ê¤¤¡Û
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¹ÔÆ°¤ä½¬´·¤ËÈùÌ¯¤ÊÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤¬µ¿Ç°¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ÎÃû¤·¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦»þ´Ö¤Ëµ¢Âð¤¹¤ë¡¢ÉþÁõ¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢Æü¾ï¤Î¾®¤µ¤ÊÊÑ²½¤Ë·Ù²ü¿´¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤ËÃíÌÜ¡Û
ÉáÃÊ¤È°Û¤Ê¤ëµ÷Î¥´¶¤äÂÖÅÙ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ì¤Ï²¿¤é¤«¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áÅÙ¤Ë¿À·Ð¼Á¤Ë¤Ê¤ë¡¢¤ä¤¿¤é¤ÈÍ¥¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤é¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤È¤¤Ïµ¿Ìä¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆ±Î½ÃËÀ¤¬¿¦¾ì¤ÇÇ¥¿±¤ÎÊó¹ð¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ç¤ËºÊ¤¬½Ð»º·Ð¸³¤Î¤¢¤ë»ä¤Ï¡¢Æ±Î½¤«¤éÊ¹¤¤¤¿½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¡Ä¡£
Æ±Î½¤¬³¤³°½ÐÄ¥¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤È¼õÀºÆü¤¬½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢Æ±Î½¤ÏÀÄ¤¶¤á¤Æ¤½¤ÎÆü¤Ïµ¢Âð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ÎÉâµ¤¤òµ¿¤¦¤È¤¡¢´¶¾ð¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¤Ë»ö¼Â¤Î³ÎÇ§¤ò¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢Î¨Ä¾¤ÊÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¿¿¼Â¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë