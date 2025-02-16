ÆîÌîÂó¼Â¡¢¥´¥é¥Ã¥½ßÚÎö¡ªÇØ¸å¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤¤³¤à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼¤ÇÌóÈ¾Ç¯¤Ö¤êº£µ¨¥ê¡¼¥°2ÅÀÌÜ
¡Ú¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Û¥â¥Ê¥³7¡Ý1¥Ê¥ó¥È¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2·î16Æü¡¿¥¹¥¿¥Ã¥É¡¦¥ë¥¤¡¦¥É¥¥¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡ÛÇØ¸å¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤¤³¤à¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ü¥ì¡¼
¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥â¥Ê¥³¤Î²¦¤¬¤ªÌÜ³Ð¤á¤À¡£ÆüËÜÂåÉ½MFÆîÌîÂó¼Â¤¬¡¢ÇØ¸å¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¡¤¹þ¤à¿À¥Ü¥ì¡¼¤ò·è¤á¤¿¡£¤³¤ÎÆü1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÆîÌî¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤â¶ÃØ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ï¥ê¡¼¥°¥¢¥óÂè22Àá¤Î¥Ê¥ó¥ÈÀï¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¡£¥È¥Ã¥×²¼¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÆîÌî¤Ï¡¢0¡¼1¤Î44Ê¬¤Ëº¸¥µ¥¤¥É¤«¤éÆþ¤ì¤¿¥°¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤Î¥¯¥í¥¹¤Ç¡¢FW¥ß¥«¡¦¥Ó¥¨¥ì¥¹¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤ªÁ·Î©¤Æ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈÄ¾¸å¤Î45Ê¬¡¢º£ÅÙ¤Ï¼«¿È¤Î±¦Â¤«¤é¿À¥Ü¥ì¡¼¤òÃ¡¤¹þ¤à¡£
¡¡¥ê¥¹¥¿¡¼¥ÈÄ¾¸å¤Ë¥â¥Ê¥³¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò²ó¼ý¤¹¤ë¤È¡¢MF¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥¶¥«¥ê¥¢¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤éÆîÌî¤¬¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¥é¥¤¥ó¤È¶î¤±°ú¤¤·¤ÆÎ¢¤ØÈô¤Ó½Ð¤¹¡£¤½¤³¤Ë¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÆîÌî¤ÏÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¡¼¥ë¤ÎÍî¤ÁºÝ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¡£Èþ¤·¤¤¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤¬¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢¥â¥Ê¥³¤¬µÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡²òÀâ¤Î¥Õ¥í¥é¥ó¡¦¥À¥Ð¥Ç¥£»á¤Ï¡Ö¤¦¤©¤©¤©¡ª¡ª¤¤¿¡¼¡ª¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡ª¡×¤ÈÂçÀä¶«¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤³¤ì¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£¤³¤³¤Ï¤â¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬´°àú¡£¥¸¥ã¥¹¥È¥ß¡¼¥È¤Ç¶¯¤¤¥·¥å¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¥í¥Ú¥¹¤¬¤Û¤ÜÈ¿±þ¤Ç¤¤º¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÆîÌî¤Î¥ß¡¼¥ÈÎÏ¤ò¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿SNS¤Ç¤Ï¡ÖÆîÌî¡¢¸å¤í¸þ¤¤Î¥Ü¡¼¥ë¤á¤Ã¤Á¤ã¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥·¥å¡¼¥È¤¹¤ë¤ä¤ó¡×¡ÖÆîÌî¥¹¡¼¥Ú¥ë¥´¥é¥Ã¥½¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÆ±ÅÀÃÆ¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿Ä¾¸å¤Ë¥´¥é¥Ã¥½·è¤á¤ëÂó¼ÂÎ®ÀÐ¡×¡Ö¥â¥Ê²¦Âç¼ÖÎØ¡×¡Öµ×ÊÝ¡¢»°ãø¤ËÂ³¤ÆîÌî¤â¥´¥é¥Ã¥½¡×¡ÖÆîÌî³«ËëÀá°ÊÍè¤Î¥´¡¼¥ë¤¸¤ã¤ó¡×¡ÖÆîÌî¤¨¤°¤¤¡¢¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÆ±ÅÀÃÆ±é½Ð¤·¤¿¤ï¤º¤«¿ôÉÃ¸å¤ËµÕÅ¾¥´¥é¥Ã¥½¡×¤ÈÁáÄ«¤Î»î¹ç¤Ê¤¬¤é¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆîÌî¤Ï¤µ¤é¤Ë49Ê¬¤Ë¤âMF¥¨¥ê¡¼¥»¡¦¥Ù¥ó¡¦¥»¥®¥ë¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï1¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¡£61Ê¬¤Ë¸òÂå¤¹¤ë¤Þ¤Ç·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢7¡¼1¤Î²÷¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢ÆîÌî¤Ï³«ËëÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨¥ê¡¼¥°Àï2¥´¡¼¥ëÌÜ¡£¥¢¥·¥¹¥È¤Ï5Àá°ÊÍè¤È¤Ê¤ëº£µ¨3¤ÄÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊABEMA de DAZN¡¿¥ê¡¼¥°¥¢¥ó¡Ë