ºå¿À¡¦¥É¥é£²º£Ä«´Ý¡¡Êì¹»¡¦ÊóÆÁ³Ø±à¤ÇÂ´¶È¼°¡¡£Ï£Â¤Î¹Åç¡¦¾®±àÀèÇÚ¤ÈÂÐÀïÇ®Ë¾¡ÖÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¦º£Ä«´ÝÍµ´îÅê¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡áÊóÆÁ³Ø±à¡á¤¬£±£µÆü¡¢À¾µÜ»ÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Êì¹»¡¦ÊóÆÁ³Ø±à¤ÎÂ´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±¹»£Ï£Â¤Ç¤¢¤ë¹Åç¡¦¾®±à¤È¤ÎÂÐÀï¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡À²¤ì¤ÎÌç½Ð¤ò·Þ¤¨¤¿±¦ÏÓ¤Ï¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤É½¾ð¤ÇÂ´¶È¾Ú½ñ¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¡£¡Ö³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£µ×¡¹¤Ë¡ÊÆ±µéÀ¸¤È¡Ë²ñ¤Ã¤Æ¡×¤È½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é°ì»þµ¢ºå¤·¡¢£²¥«·î¤Ö¤ê¤ÎÆ±µéÀ¸¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡ÂÐÀï¤·¤¿¤¤£Ï£Â¤Ë¾®±à¤òµó¤²¤¿¡£¡Ö¤¹¤´¤¤³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Ê¬¤âÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê³èÌö¤¬¤·¤¿¤¤¤·¡¢¤â¤·ÂÐÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¼«Ê¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÇÍÞ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¸ñ¤Î¼ç¼´¤òÌÜÉ¸¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤¹¡£
¡¡¡ÖÁ°¤Þ¤Ç¤Ï³ØÀ¸¤À¤±¤Éº£¤Ï¼Ò²ñ¿Í¡£¼«Ê¬¤â¸·¤·¤¤Àï¤¤¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¡×¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤¬²êÀ¸¤¨¤¿£±£¸ºÐ¤Ï¡¢°ÎÂç¤ÊÂ´¶ÈÀ¸¤¿¤Á¤òÌÜÉ¸¤Ë¥×¥í¤Î³¬ÃÊ¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£