°æ¾åË§Íº¡¡Äë·à¤ò°¦¤·¿Ô¤¯¤¹¡Ö¤É¤Î¾ì½ê¤â¤¤¤È¤ª¤·¤¤¡×¡¡Äë·à¥é¥¹¥È¸ø±é³«ËëµÇ°²ñ¸«
¡¡·ú¤ÆÂØ¤¨¤Î¤¿¤á28Æü¤Ç°ì»þµÙ´Û¤È¤Ê¤ëÄë¹ñ·à¾ì¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤ÎºÇ¸å¤Î¸ø±é¤È¤Ê¤ë¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖTHE¡¡BEST¡¡New¡¡HISTORY¡¡COMING¡×¡Ê28Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤Î³«ËëµÇ°²ñ¸«¤¬15Æü¤Ë³«¤«¤ì¡¢ÇÐÍ¥¤Î°æ¾åË§Íº¡Ê45¡Ë¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡°æ¾å¤Ï2000Ç¯¤ËÆ±½ê¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ö¥¨¥ê¥¶¥Ù¡¼¥È¡×¤Ç½éÉñÂæ¤òÆ§¤ó¤À¡£
¡¡¡ÖÄë·à¤Ø¤Î»×¤¤¤ÏÁý¤¹¤Ð¤«¤ê¡£¤É¤Î¾ì½ê¤â¤¤¤È¤ª¤·¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
¡¡¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬ÆüËÜ¤Î±é·à³¦¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Äë·à¤ò°¦¤·¿Ô¤¯¤·¤Æ¡¢Êú¤¤·¤á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤ªÊÌ¤ì¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£