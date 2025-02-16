¡Ö¾éÃÌ¤«¤È»×¤Ã¤¿¤è¡×²øÊª¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¸½Ìò»þÂå¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡È°ìÈÖ²¼¼ê¤Ê¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ò¹ðÇò¡ª¡Ö10²óÃ¥¤Ã¤Æ¤â£¹²óÃ¥¤ï¤ì¤ë¤ó¤À¡×
¡¡¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¤Î¥Õ¥§¥Î¡¼¥á¥Î¡Ê²øÊª¡Ë¤³¤È¡¢¥í¥Ê¥¦¥É»á¤¬ÃíÌÜÈ¯¸À¤À¡£Æ±Ë¦¤ÎÂçÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª»á¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢²áµî¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç¡È°ìÈÖ²¼¼ê¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¡É¤ò¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¸½ºß48ºÐ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¥»¥ì¥½¥ó¤Ç£²ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¡¢2002Ç¯Æü´ÚÂç²ñ¤Ç¤ÏÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤ÆÁ´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿¡£PSV¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤ÇÌ¾À¼¤òÃÛ¤¡¢2011Ç¯¤Ë35ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÊâ¤ó¤À²Ú¡¹¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¥Û¥¹¥È¤Î¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¥í¥Ê¥¦¥É»á¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ç°ìÈÖ¾å¼ê¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤òÊ¹¤½Ð¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡ÖÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ê¤é¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¥ì¥Ù¥ë¤Ê¤é¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¡Ö¤È¤¯¤Ë¥¸¥º¡¼¡Ê¥¸¥À¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤Ë¤Ï³Î¸Ç¤¿¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Â¾¼Ô¤È¤Î°ã¤¤¤¬ÌÀ¤é¤«¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¾å¼ê¤¯¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤ò´ÊÃ±¤Ê¤â¤Î¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤À¡×¤ÈË«¤á¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¤ª¤Õ¤¶¤±¥â¡¼¥É¤Î¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª»á¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢°ìÈÖ²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡×¤È¿¶¤ë¡£¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥í¥Ê¥¦¥É»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤è¡×¤È²óÅú¤·¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡Ö¥Þ¥É¥ê¡¼»þÂå¤Ë°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥°¥é¥Ù¥»¥ó¡Ê¸µ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½MF¡Ë¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤À¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¤Ï¹ó¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥¯¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¹Ó¡¹¤·¤¯Áê¼ê¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¿©¤é¤ï¤¹¥¿¥¤¥×¤µ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡ÖºÇ¶á¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÂç²ñ¤ÇÂçÌÙ¤±¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÊäÂ¾ðÊó¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤êµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢1995Ç¯¤«¤é96Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10»î¹ç½Ð¾ì¡Ë¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Þ¥é¥¦»á¤À¡£¼ç¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¤Ç³èÌö¤·¤¿¼éÈ÷ÅªMF¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯Áö¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò10²óÃ¥¤Ã¤Æ¤â£¹²óÃ¥¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª»á¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤Ç²ñÄ¹¿¦¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ê¥¦¥É»á¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCBF¡Ë¤Î²ñÄ¹Áªµó¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁª¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎºÆ·ú¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹³Ð¸ç¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÀäÀ¤¤ÎÈþ½÷¤¬¤º¤é¤ê¡ª £Ã¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¡È¸µÎø¿Í¡õ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡É¤¿¤Á¤òÇ¯Âå½ç¤Ë°ìµó¸ø³«¡ª
¡¡¸½ºß48ºÐ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¥»¥ì¥½¥ó¤Ç£²ÅÙ¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×À©ÇÆ¤ò·Ð¸³¤·¡¢2002Ç¯Æü´ÚÂç²ñ¤Ç¤ÏÆÀÅÀ²¦¤Ëµ±¤¤¤ÆÁ´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿¡£PSV¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ê¤ÉÌ¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤ÇÌ¾À¼¤òÃÛ¤¡¢2011Ç¯¤Ë35ºÐ¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£²ø²æ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÊâ¤ó¤À²Ú¡¹¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¤ª¤Õ¤¶¤±¥â¡¼¥É¤Î¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª»á¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢°ìÈÖ²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©¡×¤È¿¶¤ë¡£¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥í¥Ê¥¦¥É»á¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤è¡×¤È²óÅú¤·¡¢¾¯¤·¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¡Ö¥Þ¥É¥ê¡¼»þÂå¤Ë°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤¿¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥°¥é¥Ù¥»¥ó¡Ê¸µ¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯ÂåÉ½MF¡Ë¤Ï¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤À¡×¤È»ý¤Á¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Î¾å¤Ç¤Ï¹ó¤«¤Ã¤¿¡£¥¸¥ç¡¼¥¯¤«¤È»×¤¦¤¯¤é¤¤²¼¼ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¹Ó¡¹¤·¤¯Áê¼ê¤Ë¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¿©¤é¤ï¤¹¥¿¥¤¥×¤µ¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡ÖºÇ¶á¥Ý¡¼¥«¡¼¤ÎÂç²ñ¤ÇÂçÌÙ¤±¤·¤¿¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤è¡×¤ÈÊäÂ¾ðÊó¤âËº¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤â¤¦¤Ò¤È¤êµó¤²¤¿¤Î¤¬¡¢1995Ç¯¤«¤é96Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¡Ê10»î¹ç½Ð¾ì¡Ë¤Ë¾·½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥Þ¥é¥¦»á¤À¡£¼ç¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¹ñÆâ¤Ç³èÌö¤·¤¿¼éÈ÷ÅªMF¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤è¤¯Áö¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò10²óÃ¥¤Ã¤Æ¤â£¹²óÃ¥¤ï¤ì¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡×¤ÈÉ¾¤·¤Æ¥í¥Þ¡¼¥ê¥ª»á¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¥Ð¥¸¥ã¥É¥ê¡¼¤Ç²ñÄ¹¿¦¤Ë¤¢¤ë¥í¥Ê¥¦¥É»á¤À¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡ÊCBF¡Ë¤Î²ñÄ¹Áªµó¤Ø¤ÎÎ©¸õÊä¤Ë°ÕÍß¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁª¤·¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤ÎºÆ·ú¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢ÂçÃÀ¤Ê²þ³×¤Ë¾è¤ê½Ð¤¹³Ð¸ç¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô