ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ÇºÇÂ®151km¡Ä»Ø´ø´±¤â¶ÃØ³¡Ö¤Ê¤ó¤Æ¤³¤Ã¤¿¡×¡¡300¿ÍÄ¶¤¨¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂçÇ®¶¸
º£½Õ½é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç14µå¡¢ºÇÂ®151¥¥í¤ò½Ð¤·¤¿
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¡¢¥¢¥ê¥¾¥Ê½£¥°¥ì¥ó¥Ç¡¼¥ë¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Çº£¥¥ã¥ó¥×½é¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤·¤¿¡£17ÈÖ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¤ÎÅêµå¤Ç¡¢ºÇÂ®94¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.3¥¥í¡Ë¡£Ìó50¿Í¤ÎµåÃÄ´Ø·¸¼Ô¡¢Ìó100¿Í¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¡¢Ìó300¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç®¤¤»ëÀþ¤òÃí¤¤¤À¡£
¡¡¥Î¡¼¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤éÀµÊá¼ê¥¹¥ß¥¹¤òÁê¼ê¤Ë¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à11µå¡¢¥Ä¡¼¥·¡¼¥à3µå¤òÅê¤²¤¿¡£ÅÓÃæ¤ÇÅêµå¥Ç¡¼¥¿¤¬¼è¤ì¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¡¢°ì»þÃæÃÇ¤¹¤ë¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â¤á¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ê¤É¥³¡¼¥¹ÀßÄê¤·¤ÆÅê¤²¤¿¡£ÅêµåÎý½¬¸å¤Ë¤Ï¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¥°¡¼¥¿¥Ã¥Á¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¡£¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î2023Ç¯9·î¤Ë±¦Éªð×ÂÓ¤ò¼ê½Ñ¡£ºòÇ¯3·î²¼½Ü¤Ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡¢8·î²¼½Ü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÅêµåÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¤¬¡¢10·î¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¤ÎÁöÎÝÃæ¤Ëº¸¸ª¤ò°¡Ã¦±±¡£11·î¾å½Ü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ï°ì»þÃæÃÇ¡£3Æü¡ÊÆ±4Æü¡Ë¤Î¼«¼ç¥È¥ì´ü´ÖÃæ¤«¤é¤Ï¶¯ÅÙ¤ò¶¯¤á¤¿¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¥Ö¥ë¥Ú¥óÆþ¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏºòÇ¯9·î21Æü¡ÊÆ±22Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀïÁ°¤Ë30µå¤òÅê¤²¤Æ°ÊÍè147Æü¤Ö¤ê¤À¡£3·î¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤ÎÅÐÈÄµ¡²ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åê¼êÉüµ¢¤Ï5·îº¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¾®Ã«¿¿Ìï / Masaya Kotani¡Ë