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¡Ú¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè24Àá¡Û(Estadio El Sadar)
¥ª¥µ¥¹¥Ê 1-1(Á°È¾0-1)R¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼
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[¥ª]¥¢¥ó¥Æ¡¦¥Ö¥Ç¥£¥ß¥ë(58Ê¬)
[R]¥¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¥Ð¥Ã¥Ú(15Ê¬)
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[¥ª]¥Ø¥¹¥¹¡¦¥¢¥ì¥½(48Ê¬)¡¢¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¯¥ë¥¹(52Ê¬)¡¢¥¢¥¤¥Þ¡¼¥ë¡¦¥ª¥í¥¹(73Ê¬)
[R]¥«¥ë¥í¡¦¥¢¥ó¥Á¥§¥í¥Ã¥Æ¥£(21Ê¬)¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥«¥Þ¥Ó¥ó¥¬(57Ê¬)
´Ñ½°:22,390¿Í
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